Samsung Galaxy Buds On, Ocak ayında Türkiye'ye gelebilir

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Oynat Samsung'un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds On, Ocak 2027'de Avrupa ve Türkiye pazarında satışa sunulmaya hazırlanıyor. Klipsli tasarımıyla öne çıkan model; Bluetooth 6.2 teknolojisi, ses sızıntısını azaltan 11,3 milimetrelik TwinBoost hoparlörleri, yapay zeka desteği ve IP54 dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Cihaz, şarj kutusuyla birlikte toplam 38 saate kadar pil ömrü sunuyor. ABD fiyatı yaklaşık 230 dolar olan kulaklığın Türkiye satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Samsung'un ilk klipsli kablosuz kulaklık modeli Galaxy Buds On, 2027 yılının Ocak ayında Avrupa pazarında satışa sunulmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre kulaklıkların Ocak ayının üçüncü haftasında Avrupa'ya gelmesi bekleniyor. Samsung henüz Türkiye için ayrı bir lansman tarihi açıklamasa da Avrupa satış takvimiyle birlikte Türkiye'deki kullanıcıların da aynı dönemde veya yakın tarihlerde modele ulaşabilmesi mümkün görünüyor

Samsung, Galaxy Buds On modelini geçtiğimiz ay tanıtarak geleneksel kulak içi kulaklıklardan ayrılan yeni tasarım anlayışını ortaya koydu. Tanıtımın ardından Güney Kore'de satışa çıkan cihazın ABD pazarındaki satışları ise 6 Kasım itibarıyla başladı. Böylece şirket, yeni kulaklıklarını ilk aşamada iki pazarda kullanıcılarla buluşturmuş oldu. Avrupa lansmanının 2027 yılına bırakılması, bölgesel satış takviminin diğer pazarlardan farklı ilerleyeceğini gösteriyor.

Galaxy Buds On Türkiye'de ne zaman satışa çıkabilir?

Elde edilen bilgilere göre Galaxy Buds On, Avrupa'da 2027 yılının Ocak ayının üçüncü haftasında satışa sunulacak. Bununla birlikte Samsung tarafından henüz doğrulanmış bir gün açıklanmadığı için söz konusu tarih kesinleşmiş bir lansman takvimi olarak değerlendirilmemeli. Avrupa ülkeleri arasında satış başlangıcının farklılık göstermesi beklenirken Türkiye'nin de bu takvime dahil olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak Avrupa lansmanıyla aynı dönemde veya kısa süre sonrasında Türkiye'de satışa çıkması ihtimal dahilinde bulunuyor.

ABD'de 6 Kasım'da başlayan satışlarda Galaxy Buds On'un başlangıç fiyatı 229,99 dolar olarak açıklandı. Avrupa fiyatlandırması ve Türkiye'deki satış fiyatı hakkında ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Galaxy Buds On'un tasarım açısından en belirgin özelliği ise kulağa klips benzeri bir mekanizmayla tutunması. Bu yaklaşım, geleneksel kulak içi kulaklıklarda kullanılan silikon uçlardan ve kulak kanalına yerleşen gövdelerden farklı bir kullanım biçimi sunuyor. Ses üretimi için her kulaklıkta 11,3 mm TwinBoost hoparlörler bulunuyor. Samsung ayrıca çevredeki kişilerin duyabileceği ses miktarını azaltmak amacıyla Ses Sızıntısı Azaltma teknolojisini kullanıyor. Bu sistemin özellikle açık tasarımlı kulaklıklarda karşılaşılan sesin dışarı yayılması sorununu sınırlamaya yönelik olduğu görülüyor.

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Bağlantı tarafında Bluetooth 6.2 desteği sunan model, AAC, SBC, SSC ve SSC UHQ ses kodekleriyle uyumlu çalışıyor. Bu kodek desteği, farklı cihazlarla bağlantı kurulmasını ve uyumlu Samsung ekosisteminde daha yüksek kaliteli ses aktarımını mümkün kılıyor. Gerçek ses deneyiminin kullanılan telefon, bağlantı koşulları ve seçilen ses kodeğine bağlı olarak değişebileceğini belirtmek gerekiyor. Böylece Galaxy Buds On, yalnızca farklı fiziksel tasarımıyla değil, kablosuz bağlantı altyapısıyla da dikkat çekiyor.

Görüşme performansında ise her kulaklıkta üç mikrofon ve bir Ses Alma Ünitesi (VPU) yer alıyor. Süper Geniş Bant (SWB) teknolojisini kullanan bu donanım, sesli görüşmelerde daha anlaşılır bir iletişim sağlamayı hedefliyor. Kulaklıklar ayrıca baş hareketleriyle kontrol, Samsung'un Bixby asistanı ve Google'ın Gemini Live özelliğini destekliyor. Kullanıcıların hızlı sesli notlar kaydedebilmesi de modelin günlük kullanım senaryolarını genişleten işlevler arasında bulunuyor.

Dayanıklılık konusunda IP54 sertifikasına sahip olan Galaxy Buds On, toza ve su sıçramalarına karşı koruma sunuyor. Kablosuz şarj desteği bulunan kutuda ayrıca USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Pil performansı tarafında kulaklıklar tek şarjla 9,5 saate kadar müzik dinleme ve 5,5 saate kadar sesli görüşme süresi sağlıyor. Son olarak şarj kutusunun sunduğu ek enerjiyle ise toplam müzik dinleme süresi 38 saate kadar çıkıyor.

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Samsung Galaxy Buds On, Ocak ayında Türkiye'ye gelebilir

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