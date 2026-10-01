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    Samsung, ilk klipsli Bluetooth kulaklığı Galaxy Buds On'u tanıttı

    Samsung, ilk açık kulak tasarımlı klipsli kablosuz kulaklığını tanıttı. Clip-on tasarımlı Galaxy Buds On, 9.5 saate kadar pil ömrü, TwinBoost hoparlör, dışa sesi azaltma ve fazlasıyla geliyor.

    Samsung Galaxy Buds On ​​​​​​​klipsli kablosuz kulaklık tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy Buds On ile kulaklığın kulağa tutturulduğu (clip-on) tasarıma sahip kulaklık pazarına resmen adım attı. Samsung Galaxy Buds On, kulakları tamamen kapatmadan ses dinlemek isteyen kullanıcılar için tasarlanmış kulaklıklardan. Klipsli Bluetooth kulaklığın satış fiyatı ise 220 dolar olarak açıklandı.

    Galaxy Buds On kulaklık özellikleri ile neler sunuyor?

    Galaxy Buds On Bluetooth kulaklık özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Buds On, Samsung’un klipsli ilk kablosuz kulaklığı olma özelliğini taşıyor. Kulak kanalının içine yerleşmek yerine dış kulağa tutunarak takılan bu kulaklık, kullanıcıların çevrelerindeki sesleri duymaya devam etmelerine olanak tanıyor. Samsung, bu tasarımın özellikle yürüyüş ve koşu gibi çevresel farkındalığın önemli olduğu aktiviteler için kulaklığı son derece uygun kıldığını belirtiyor.

    Samsung, kulaklığın her kulağa uyum sağlaması için çeşitli kulak tiplerinden elde edilen verileri analiz ettiklerini ve hoparlör ile pilin konumunu optimize etmek için simülasyonlardan yararlandıklarını belirtiyor. Ayrıca, basıncı daha dengeli bir şekilde dağıtmak amacıyla temas yüzeyini genişlettiklerini ve klipsin esnekliğini ayarladıklarını ekliyor.

    Klips tarzı tasarım, kulak kanalını açık tutarken uzun süreli dinlemede konforu koruyor. Kullanıcılar müzik veya diğer ses içeriklerini dinlerken çevrelerinde olup bitenleri duymaya devam edebiliyor. Her bir kulaklığın arka kısmında bulunan dokunmaya duyarlı alan, kullanıcıların telefonlarını çıkarmadan müzik çalma işlemlerini ve aramaları yönetmelerine olanak tanıyor.

    Açık kulak tasarımlı kulaklıklar, ses sızıntısını kontrol altında tutarken güçlü bas sesleri sunmakta zorlanabiliyor. Samsung, Galaxy Buds On için özel olarak geliştirilen çeşitli ses teknolojileriyle bu iki sorunu çözdüklerini söylüyor. Kulaklık, düşük frekans performansını güçlendirmek için TwinBoost Hoparlör teknolojisini barındırıyor. Ayrıca, çevresel koşullara göre tepki veren otomatik ses seviyesi ayarlama özelliğini de destekliyor.

    Buna ek olarak Samsung, Audio Leakage Reduction (Sesin dışarı sızmasını azaltma) teknolojisini de kullanıma sundu. Galaxy Buds On, kulaklıktan dışarıya ses sızmasını azaltmaya yardımcı olan bu teknolojiye sahip ilk Galaxy Buds modeli olma özelliğini taşıyor. Bu özellik, kullanıcıların kafe ve kütüphane gibi ortamlarda sesi daha gizli bir şekilde dinlemelerine olanak tanır.

    Galaxy Buds On, Qualcomm’un Snapdragon S7 Gen 1 Ses Platformu'nu ve yüksek verimli D Sınıfı (Class-D) amplifikatörü kullanıyor. Samsung, bu kombinasyonun güç tüketimini optimize etmeye yardımcı olurken tek şarjla 9.5 saate kadar kesintisiz müzik çalma süresi sunduğunu belirtiyor.

    Samsung, yeni kulaklığında Intelligent Clear Call (Akıllı Net Arama) teknolojisini de sunuyor. Kulaklık, kullanıcının sesini çevredeki gürültüden ayırt etmek için üç mikrofon, kemik iletimi tabanlı VPU (Voice Pickup Unit) sensörü ve makine öğrenimi işleme teknolojisinden yararlanıyor. Bu sistem, rüzgarlı hava, gürültülü ortam dahil olmak üzere zorlu koşullarda arama netliğini artırmak üzere tasarlanmış.

    Ses Alma Birimi sensörü kullanıcı konuşurken oluşan titreşimleri algılarken, makine öğrenimi çözümü kullanıcının sesini arka plan seslerinden ayırmaya odaklanıyor. Samsung, sistemin özellikle dışarıda şiddetli rüzgar olması ya da içeride elektrikli süpürge çalışması gibi durumlarda daha net görüşmeler sağlamak üzere tasarlandığına dikkat çekiyor.

    Galaxy Buds On, Galaxy AI özelliklerini de taşıyor. Kulaklık, uyumlu Samsung telefon veya tablete bağlandığında çeşitli özelliklere (Gemini Live’ı açma, sesli not alma, bildirimleri kontrol etme gibi) eller serbest erişim imkanı sunuyor. Bunun yanı sıra, kulaklığın arkasındaki dokunmatik alana basılı tutarak kullanıcılar anında sesli not kaydetmeye başlayabiliyor. Kaydedilen bu notlar, daha sonra akıllı telefona ihtiyaç duyulmadan Bixby kullanılarak aranabiliyor.

    Bir diğer dikkat çekici özellik ise Kafa Hareketleri. Kulaklık, baş hareketlerini algılayabiliyor. Aramaları yanıtlamak veya sonlandırmak, alarmı kapatmak ve bildirimlerle ilgili işlevleri yönetmek için kafayı aşağı yukarı veya sağa sola hareket ettirmek yeterli oluyor.

    Samsung, clip-on tasarımlı ilk kulaklığını 27 Ekim'de Güney Kore’de satışa sunacak. Galaxy Buds On fiyatı 220 dolar olarak açıklandı.

    Kaynakça https://news.samsung.com/kr/ https://sammyguru.com/samsung-galaxy-buds-on-launch-features-price/
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