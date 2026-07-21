Samsung'dan kredi kartı: Galaxy Card ne avantajlar sunuyor?

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Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Card, Apple Card'ın doğrudan bir kopyası olsa da, Samsung ekosistemine bağlı olanlar için cazip olabilecek ilginç nakit iade teklifleri sunuyor.

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Yeni Galaxy cihaz satın alımında %5 nakit iadesi

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Card, standart bir Visa kartı gibi çalışıyor ve Samsung üzerinden satın alınan Galaxy cihazları için özel finansman seçenekleri sunuyor. Apple Card'ın da Apple cihazları için benzer bir finansman seçeneği var.

Yıllık kart ücreti yok

Samsung Galaxy Card için yıllık ücret yok. Kart sahipleri, Amerika’daki Samsung mağazaları ve online alışverişlerde %5 nakit iade kazanıyor. Samsung Wallet kullanılarak yapılan alışverişlerde %3, Netflix, Disney+ ve Spotify gibi dijital yayın platformu üyeliklerinde %2 ve diğer tüm alışverişlerde %1 nakit ödül kazanılıyor.

2000 dolar harcamaya 200 dolar nakit ödülü

Samsung, hesap açılışından sonraki ilk 90 gün içinde 2.000 dolar harcama yapanlara 200 dolar nakit ödül dışında Galaxy Card kullandıklarında Samsung VIP Advantage üyeliğinde %20 indirim sunuyor. Apple Card, Apple ürünleri ve belirli satıcılardan yapılan alışverişlerde %3, Apple Pay alışverişlerinde %2 ve diğer tüm alışverişlerde %1 nakit iadesi sunuyor. Samsung daha yüksek nakit iade oranı sunmasıyla dikkat çekiyor.

Samsung Cüzdan'a entegre

Galaxy Card, Apple Card gibi cüzdan uygulamasına (Samsung Wallet) entegre edilmiş ve uygulama üzerinden hesap yönetilebiliyor.

Barclays, Samsung Galaxy Card'ın ayrı bir bankacılık uygulaması olmayan ilk dijital cüzdan tabanlı kredi kartı olduğunu söylüyor. Apple, Apple Card için Goldman Sachs ile çalıştı ancak Goldman Sachs ortaklıktan ayrılıyor ve 2027'ye kadar sürecek geçiş sürecinde JPMorgan Chase, kartı veren kuruluş olarak devralıyor.

Başvurular 22 Temmuz'da

Samsung, Galaxy Card'a başvuranların onaylandıktan sonra kartı Samsung Wallet üzerinden hemen kullanabileceklerini söylüyor. Galaxy Card, Apple Card'ın beyaz titanyum görünümünün aksine siyah metalden yapılmış fiziksel bir kart. Galaxy Card’a 22 Temmuz’daki Unpacked etkinliğinden sonra mağazadan ya da internet üzerinden başvurulabilecek.

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