Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung'dan kredi kartı: Galaxy Card ne avantajlar sunuyor?

    Samsung, Barclays ile iş birliği içinde ilk kredi kartı olan Samsung Galaxy Card'ı piyasaya sürdüğünü duyurdu. Galaxy Card, yeni cihaz alımlarında %5 nakit iadesi gibi avantajlar sunuyor.

    samsung galaxy card kredi kartı apple card rakibi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Card, Apple Card'ın doğrudan bir kopyası olsa da, Samsung ekosistemine bağlı olanlar için cazip olabilecek ilginç nakit iade teklifleri sunuyor.

    Yeni Galaxy cihaz satın alımında %5 nakit iadesi

    samsung galaxy card özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Card, standart bir Visa kartı gibi çalışıyor ve Samsung üzerinden satın alınan Galaxy cihazları için özel finansman seçenekleri sunuyor. Apple Card'ın da Apple cihazları için benzer bir finansman seçeneği var.

    Yıllık kart ücreti yok

    Samsung Galaxy Card için yıllık ücret yok. Kart sahipleri, Amerika’daki Samsung mağazaları ve online alışverişlerde %5 nakit iade kazanıyor. Samsung Wallet kullanılarak yapılan alışverişlerde %3, Netflix, Disney+ ve Spotify gibi dijital yayın platformu üyeliklerinde %2 ve diğer tüm alışverişlerde %1 nakit ödül kazanılıyor.

    2000 dolar harcamaya 200 dolar nakit ödülü

    Samsung, hesap açılışından sonraki ilk 90 gün içinde 2.000 dolar harcama yapanlara 200 dolar nakit ödül dışında Galaxy Card kullandıklarında Samsung VIP Advantage üyeliğinde %20 indirim sunuyor. Apple Card, Apple ürünleri ve belirli satıcılardan yapılan alışverişlerde %3, Apple Pay alışverişlerinde %2 ve diğer tüm alışverişlerde %1 nakit iadesi sunuyor. Samsung daha yüksek nakit iade oranı sunmasıyla dikkat çekiyor.

    Samsung Cüzdan'a entegre

    Galaxy Card, Apple Card gibi cüzdan uygulamasına (Samsung Wallet) entegre edilmiş ve uygulama üzerinden hesap yönetilebiliyor.

    Barclays, Samsung Galaxy Card'ın ayrı bir bankacılık uygulaması olmayan ilk dijital cüzdan tabanlı kredi kartı olduğunu söylüyor. Apple, Apple Card için Goldman Sachs ile çalıştı ancak Goldman Sachs ortaklıktan ayrılıyor ve 2027'ye kadar sürecek geçiş sürecinde JPMorgan Chase, kartı veren kuruluş olarak devralıyor.

    Başvurular 22 Temmuz'da

    Samsung, Galaxy Card'a başvuranların onaylandıktan sonra kartı Samsung Wallet üzerinden hemen kullanabileceklerini söylüyor. Galaxy Card, Apple Card'ın beyaz titanyum görünümünün aksine siyah metalden yapılmış fiziksel bir kart. Galaxy Card’a 22 Temmuz’daki Unpacked etkinliğinden sonra mağazadan ya da internet üzerinden başvurulabilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    würth dizel enjektör temizleyici ders çalışırken dikkat dağınıklığı için ilaç reçetesiz eksen yayınları peugeot 308 yorumları elektrikli kalorifer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum