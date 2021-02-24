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    Samsung, Galaxy cihazları için en az 4 yıl güvenlik güncellemeleri yayınlayacak

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2019'dan bu yana piyasaya sürülen Galaxy cihazları için minimum 4 yıl boyunca güvenlik güncelemesi yayınlayacağını duyurdu.
    24 Şubat 2021, 07:30 (2 gün)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, Galaxy cihazları için en az 4 yıl güvenlik güncellemeleri yayınlayacak
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    Samsung geçtiğimiz yıl Galaxy telefonları için güvenlik güncellemelerini 3 yıl boyunca sunacağının sözünü vermişti. Şirketten yapılan son açıklama ile bu sürenin üç yıldan minimum dört yıla uzatıldığı duyuruldu.

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    Galaxy cihazları artık daha uzun süre güvenli olacak

    Samsung'un, 2019'dan bu yana piyasaya sürülen Z, S, Note, M, A, XCover ve Tab serilerindeki tüm Galaxy telefonları en az 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Samsung, listede 130'dan fazla telefon modelinin yer aldığını duyurdu.

    Samsung yaptığı açıklamada: "Mobil cihazlar hayatımızda o kadar önemli bir rol oynamaktadır ki, onları daha uzun süre elimizde tutmak istememiz doğaldır. Bu nedenle, en son teknolojik gelişmeler sayesinde, korunması gereken her şeyin korunmasını sağlamak için Galaxy cihazlarını daha da uzun süre güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Güvenlik güncellemesi alacak Galaxy cihazları:

    • Galaxy Foldable cihazlar: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G
    • Galaxy S serisi: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G
    • Galaxy Note serisi: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G
    • Galaxy A serisi: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G
    • Galaxy M serisi: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51
    • Galaxy XCover serisi: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro
    • Galaxy Tab serisi: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+


    Kaynakça https://news.samsung.com/in/samsung-takes-galaxy-security-to-the-next-level-by-extending-updates https://www.gsmarena.com/samsung_promises_at_least_four_years_of_security_updates_for_galaxies_from_2019_on-news-47868.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    java (Kaya Kaya) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Samsung geçmişte yepyeni piyasaya sürdüğü cihazlarda kısa sürede (bazen 1 ay) %20-30'lara varan fiyat düşüşlerini yapmasaydı, ürünlerinin garantisi konusunda müşterinin yanında dursaydı, doğru düzgün yazılım desteği verseydi, sağlam cihazlar üretseydi, en azından 3 yıl doğru dürüst çalışsaydı bugün daha farklı bir yerde olurdu...

    2000'lerde Nokia çakması işler yapardı, günümüzde de Apple çakması işler yapıyor... Kanımca hep 2. planda kalmaya devam edecekler...

    Öte yandan; Apple iPhone'lar için bırak güvenliği 5 yıl sürüm güncellemesi (bakınız 6S) veriyor... Muhtemelen IOS 15 ile 6. yıl da güncelleme alacaktır... Pil seviyesi ölmüş cihaz kullanmadıkça gayet iyi performansla çalışıyor da 6S...
    Samsung geçmişte yepyeni piyasaya sürdüğü cihazlarda kısa sürede (bazen 1 ay) %20-30'lara varan fiyat düşüşlerini yapmasaydı, ürünlerinin garantisi konusunda mü...
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    El_domingo 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ustad hayırlısı olsun.Yanlış anlamadıysam cep telefonundan tablet+kalem kombinasyonunu geçişi deneyeceksin..ilk olarak sistemler farklı tabi esas olan ihtiyaç/fiyat/performas ve tatmin dır.

    Bu aralar bende cep telefonu bakınıyorum yeni nesil samsunglarda wireless dex diye bir özelik dikkatimi çekti enterasan opsiyonlar sunabilir madem çizim yapıyorsun bir incelemeni tavsiye ederim.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Apple çakması? Apple rakiplerinden daha çok özellik alıyor bil istedim. Şarj cihazını çıkardı diye veya birkaç şeyi daha aldı diye Apple çakması mı oldu? O zaman birde Apple'ın rakiplerinden aldığı özelliklere bak bakalım.
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    B burakdc 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Elektronik esya bıraz sans ısıdır. Genelde oyle sanslı ve ballı bır ınsan olmasamda elımdekı Note 3 telefonu 7 yıl kadar yogun kullanımda santıye sartlarında kullandım ve hıc servıse gıdecek bır arıza cıkartmadı ama androıd surumu olarak android 5 te kaldı bu nedenle ıs yerındekı kablosuz aglara guvenlık sertıfıkalarını desteklemedıgı gerekcesıyle baglanamama ve kozmetık sorunlar + orjınal pıl bulma sıkıntıları yuzunden hemde yenı nesıl cıhaz kullanma ıstegıyle gecensene note 10+ a gectım ve bu haber benı sevındırdı. Sureklı forumda gordugum apple samsung karsılastırmaları bıraz garıbıme gıdıyor her ıkı sıstemde lınux cekırdegını kullanıyor ahngısı kımın ısıne gelirse onu kullanır ben santıye ısı yaptıgımdan kalemlı note serısı projelerde ısıme yarıyor. oyuzden alıyorum gelelım guncelleme olayına guncelleme denılen sey sacma emojıler ve karanlık mod ıse gelmesede olur. onemlı olan arka plandakı guvenlık sertıfıkasyonları ve cıhaz suruculerıdır.
    zaten samsung olsunlg olsun yada sony olsun sallıyorum androıd 7 de destegı kestıler dıyelım ara bırım guncellemelerı ıle bır cok androıd 8 ozellıgını kazandırıyorlar. Farz edınkı arabırım guncellemesıde gelmedı elinizde androıs bır cıhaz var cihaz forumlarında arastırırsanız mutlaka modıfıye romlar goreceksınız. Zaten Androıd alan bu sebeple alıyor olması lazım yada bu sebepele almalı ben romla modıfıyeyle ugrasmnam dıyen gıtsın ıphone alsın daha cok ısıne yarar. Samsung note 3 un rakıbı ıse ıphone 5s tir. Note 10+ a gectıkten sonra Cynogen modlu android 7.1 surumu kurdugum ve pilini yeniledigim note 3 hala her ısı yaparken kardesımın kullandıgı eskı 5s sadece nokıa 6610 kıvamında telefon araması yapabılıyor. ısın acıkcası note 8 8cı senesıne gırdı ve ben etrafımda 8 senen kullanılabılen bır ıphone gormedım. Uzun lafın kısası telefonu gercekten profesyonel olarak uzun sure kullanıcaksanız ve telefon elınız ayagınız olacaksa bence 3-5 kurus fazla verın Note serısı Android alın. Ote yandan telefondan whatsapp, sosyal medya ozellıkle Instagram kullanıcaksanız (ınsatgram Iphone uyumu mukemmel) telefonumumu zaten 3-4 senede bir degıstırırım mutlaka dıyorsanız butcenıze uygun bır Iphone alın gecın derım cunku tum Iphone lar standart bır donanım kalıtesinde uretılıyorlar aslolan yazılımdır ve 5 sene destek varsa kamerası dısında 5 sene gerıye donuk tum Iphonelar aynıdır .
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Zamzung güncelleme desteğini az verse, "niye az veriyor" ya da "2 yılda(!) cihaz hemen çöp oluyor. Bu safer Zamzung güncelleme desteğini fazla yapsa "planlı eskitme"
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    El_domingo 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Su anki alt seviye cihazlar bile ihtiyaçları karsılar hale geldi..sahsen hala lg g2 kullanıyorum 7 yıl olmus..sistem güncellemelerinin 5 yıl güvenlik güncellemelerinin en az 6 yıl verilmesi gerektiğini düşünüyorum...bu konuda apple hakkaten cok basarılı ancak cihazların fiyatları ve bazı program kısıtları can sıkıyor..
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    Marrusia (Marrusia ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    3 yil android update 4 yil guvenlik.Gayet yeterli
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    E evilknight2000 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yemezler artık
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Hikaye anlatma Samsung.
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    Lexco (E. Y.) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sorun çıkaran güncelleme olmasın sa.
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    D DjArgon 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Palavra. M31 kullanıyorum. En son ekimde güncelleme geldi. M serisi alt seri biliyoruz da 3 ay da bir güncelleme sözünü vermişlerdi..
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    2488 kez okundu.
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    samsung, samsung galaxy ve
    2 etiket daha samsung galaxy güvenlik güncellemesi Mobil Teknolojiler
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