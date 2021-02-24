Samsung, Galaxy cihazları için en az 4 yıl güvenlik güncellemeleri yayınlayacak

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Samsung geçtiğimiz yıl Galaxy telefonları için güvenlik güncellemelerini 3 yıl boyunca sunacağının sözünü vermişti. Şirketten yapılan son açıklama ile bu sürenin üç yıldan minimum dört yıla uzatıldığı duyuruldu.

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Galaxy cihazları artık daha uzun süre güvenli olacak

Samsung'un, 2019'dan bu yana piyasaya sürülen Z, S, Note, M, A, XCover ve Tab serilerindeki tüm Galaxy telefonları en az 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Samsung, listede 130'dan fazla telefon modelinin yer aldığını duyurdu.

Samsung yaptığı açıklamada: "Mobil cihazlar hayatımızda o kadar önemli bir rol oynamaktadır ki, onları daha uzun süre elimizde tutmak istememiz doğaldır. Bu nedenle, en son teknolojik gelişmeler sayesinde, korunması gereken her şeyin korunmasını sağlamak için Galaxy cihazlarını daha da uzun süre güvenli hale getirmeyi taahhüt ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Güvenlik güncellemesi alacak Galaxy cihazları:

Galaxy Foldable cihazlar: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

cihazlar: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G Galaxy S serisi: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

serisi: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G Galaxy Note serisi: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G

serisi: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G Galaxy A serisi: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G

serisi: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G Galaxy M serisi: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51

serisi: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51 Galaxy XCove r serisi: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro

r serisi: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro Galaxy Tab serisi: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

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