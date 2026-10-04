Samsung şaşırdı, özellikleri aynı iki telefon: Galaxy F08 ve M08

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Tam Boyutta Gör Samsung, sessiz sedasız iki yeni bütçe dostu telefonunu tanıttı: Galaxy M08 ve Galaxy F08. Hindistan’da satışa sunulan bu modeller, donanım açısından A08 ile de neredeyse birebir aynı. Temel fark, Samsung'un bu telefonları nerede satmayı planladığıyla ilgili; F08'in Flipkart üzerinden, M08'in ise Amazon’da satılması bekleniyor.

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Galaxy M08 ve Galaxy F08 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Her iki telefon da HD+ çözünürlüğe (1.600 x 720 piksel) ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç LCD ekranla geliyor. Cihazlarda f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50MP ana arka kamera, 2MP derinlik sensörü ve 8MP ön kamera bulunuyor. Hem ön hem de arka kameralar 1080p 30fps video kaydı yapabiliyor.

Telefonların kalbinde MediaTek Helio G99+ işlemci yer alıyor. Geçen yılki Galaxy F07 ve Galaxy M07 modellerine güç veren Helio G99’a kıyasla yeni çip, daha hızlı RAM (LPDDR5X) desteği ve 120Hz'e kadar yenileme hızı desteği sunuyor. Her iki telefonda da 4GB RAM, 64GB depolama alanı ve microSD kart yuvası mevcut.

Galaxy F08 ve Galaxy M08, kutudan Android 17 (One UI 9.0) işletim sistemiyle çıkıyor. Her iki telefon da Android 23'e kadar büyük sürümleri alacak ve Samsung, 6 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunacak. Telefonlar, gücünü 6.000 mAh bataryadan alıyor. Pil, 25W hızlı şarjı destekliyor. Parmak izi okuyucu, 4G LTE, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 ve USB 2.0 Type-C portu, diğer özellikler arasında.

Galaxy F08 koyu mavi, Galaxy M08 ise gümüş renk seçeneğiyle sunuluyor. Her iki model için de fiyatlar resmi olarak açıklanmamakla birlikte, 16.999 rupi (176 dolar) fiyat beklentisi var.

Galaxy M08 ve F08, saf donanım özellikleri açısından heyecan verici telefonlar değil. Samsung açıkça temel özelliklere odaklanıyor: büyük batarya, 90 Hz ekran, 50 MP kamera ve uzun süreli yazılım desteği.

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Samsung Galaxy F08 ve Galaxy M08 tanıtıldı: İşte özellikleri

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