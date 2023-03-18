Samsung Galaxy F14 5G'nin çıkış tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

İşte Samsung Galaxy F14 5G'nin beklenen özellikleri:
24 Mart'ta piyasaya sürülecek Samsung Galaxy F14, iki büyük işletim sistemi yükseltmesi ve dört kez güvenlik güncellemesi alacak. 5nm yonga setine sahip olacak cihaz, 13 adet 5G bandı ile donatılacak. Ayrıca daha önce Geekbench'te listelenen cihazın 2.4GHz'de çalışan iki çekirdeğe ve 2.0GHz'de altı taneye sahip sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip olması bekleniyor.
25W hızlı şarj destekli 6000 mAh bataryaya sahip olacak cihaz, çift SIM kart yuvası, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacak. Daha önceki raporlara göreyse yeşil ve lila olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek Samsung Galaxy F14, yaklaşık 180 dolar fiyat etiketine sahip olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)