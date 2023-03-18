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    Samsung Galaxy F14 5G'nin çıkış tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

    Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te listelenen Samsung Galaxy F14 5G'nin lansman tarihi belli oldu. 24 Mart'ta piyasaya sürülecek cihazın fiyat performans odaklı olması bekleniyor.
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    Samsung Galaxy F14 5G'nin çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung kısa süre önce Galaxy A34 5G ve Galaxy A54 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Şimdilerde ise şirketin giriş seviyesi serisi telefonuGalaxy F14 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. 24 Mart'ta Hindistan'da piyasaya sürülecek Samsung Galaxy F14 5G, iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

    İşte Samsung Galaxy F14 5G'nin beklenen özellikleri:

    24 Mart'ta piyasaya sürülecek Samsung Galaxy F14, iki büyük işletim sistemi yükseltmesi ve dört kez güvenlik güncellemesi alacak. 5nm yonga setine sahip olacak cihaz, 13 adet 5G bandı ile donatılacak. Ayrıca daha önce Geekbench'te listelenen cihazın 2.4GHz'de çalışan iki çekirdeğe ve 2.0GHz'de altı taneye sahip sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip olması bekleniyor.

    Samsung Galaxy F14 5G'nin çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Android 13 tabanlı OneUI 5.0 ile kutudan çıkacak cihaz, 4/6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç Infinity-V ekrana sahip olacak cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak. Ayrıca 16MP selfie kamerasına sahip olması beklenen cihaz, arka tarafta çift arka kamera kurulumuna sahip olacak.

    25W hızlı şarj destekli 6000 mAh bataryaya sahip olacak cihaz, çift SIM kart yuvası, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacak. Daha önceki raporlara göreyse yeşil ve lila olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek Samsung Galaxy F14, yaklaşık 180 dolar fiyat etiketine sahip olabilir.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 3 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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