Samsung Galaxy F14 5G'nin çıkış tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Samsung kısa süre önce Galaxy A34 5G ve Galaxy A54 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürdü. Şimdilerde ise şirketin giriş seviyesi serisi telefonuGalaxy F14 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. 24 Mart'ta Hindistan'da piyasaya sürülecek Samsung Galaxy F14 5G, iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek.

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İşte Samsung Galaxy F14 5G'nin beklenen özellikleri:

24 Mart'ta piyasaya sürülecek Samsung Galaxy F14, iki büyük işletim sistemi yükseltmesi ve dört kez güvenlik güncellemesi alacak. 5nm yonga setine sahip olacak cihaz, 13 adet 5G bandı ile donatılacak. Ayrıca daha önce Geekbench'te listelenen cihazın 2.4GHz'de çalışan iki çekirdeğe ve 2.0GHz'de altı taneye sahip sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Android 13 tabanlı OneUI 5.0 ile kutudan çıkacak cihaz, 4/6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç Infinity-V ekrana sahip olacak cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak. Ayrıca 16MP selfie kamerasına sahip olması beklenen cihaz, arka tarafta çift arka kamera kurulumuna sahip olacak.

25W hızlı şarj destekli 6000 mAh bataryaya sahip olacak cihaz, çift SIM kart yuvası, GPS, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olacak. Daha önceki raporlara göreyse yeşil ve lila olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek Samsung Galaxy F14, yaklaşık 180 dolar fiyat etiketine sahip olabilir.

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Samsung Galaxy F14 5G'nin çıkış tarihi belli oldu