Samsung Galaxy F17 5G'nin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy F17 5G, geçtiğimiz günlerde popüler test platformu Geekbench'te göründü. Şimdi ise Galaxy F16’nın halefi olarak piyasaya sürülmesi planlanan cihazın tüm özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy F17 5G özellikleri ile neler sunacak?

Galaxy F17 5G, FHD+ çözünürlük, 90 Hz yenileme hızını destekleyen 6.7 inç Super AMOLED ekrana sahip olacak. Dayanıklılık açısından cihaz, Gorilla Glass Victus ekran koruması ve IP54 sertifikasıyla gelecek. Arkada 50 megapiksel + 5 megapiksel (ultra geniş) + 2 megapiksel (makro) olmak üzere üçlü kamera, önde 13 megapiksel kamera taşıyan telefonun kalbinde Exynos 1330 işlemci yer alıyor. Telefon, 25W şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor.

Galaxy F17 5G, Android 15 tabanlı One UI 7 yazılımıyla gelecek. Cihazın 6 yıl Android işletim sistemi yükseltmesi, 6 yıl güvenlik güncellemesi alması bekleniyor.

Samsung Galaxy F17 5G fiyatı ne kadar olacak?

Galaxy F17 5G iki farklı sürümle gelecek; 4 GB RAM 128 GB depolama ve 6 GB RAM 128 GB depolama. Cihazın başlangıç fiyatının 165 dolar olması bekleniyor.

