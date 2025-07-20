Samsung Galaxy F36 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Samsung Galaxy F36 5G neler sunuyor?
Galaxy F36 5G, donanım tarafında Exynos 1380 yonga setinden güç alıyor. 6 GB veya 8 GB RAM seçeneğiyle gelen model, 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. microSD kart desteği sayesinde hafızayı 2 TB'a kadar artırmak mümkün. Telefon ön yüzünde 6.7 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlükteki AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızına sahip.
Ekran paneli ise, Corning Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Tasarım tarafında, ön yüzde Infinity-U çentik yer alırken, güvenlik için yan tarafta parmak izi okuyucusu konumlandırılmış. Kamera tarafı, OIS (optik görüntü sabitleme) destekli 50 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensör eşlik ediyor. Yapay zekâ tarafında ise Object Eraser, Image Clipper ve Edit Suggestions gibi işlevler bulunuyor.
Son olarak Galaxy F36, Samsung'un One UI 7 arayüzüyle Android 15 çalıştırıyor ve altı nesil Android işletim sistemi güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacak. Galaxy F36 5G, Coral Red, Luxe Violet ve Onyx Black olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor. 6 GB RAM'li model 203 dolar, 8 GB RAM’li versiyon ise 220 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: