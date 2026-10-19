Samsung Galaxy F70 5G tanıtıldı: Kamera, ekran ve dayanıklılıkta sınıfının en iyisi

Samsung Galaxy F70 5G telefon neler sunuyor?
Tasarım tarafında Galaxy F70 5G, dikey olarak konumlandırılmış arka kameralarıyla minimalist bir görünüme sahip. 7.5 mm inceliğindeki telefon, 192 gram ağırlığında. Ön yüzdeki selfie kamerası için U şeklinde bir çentik bulunuyor. 6.7 inç Super AMOLED ekranı, 2340x1080 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı sunuyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Samsung, telefonun sınıfının en parlak ekranını sunduğunu söylese de nit değerini paylaşmadı.
Cihazın en dikkat çekici özelliği, optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 MP ana kamerası. Samsung bu kamerayı "Sarsıntısız Kamera" (No Shake Cam) olarak adlandırıyor. Ana sensöre 5MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro lens eşlik ediyor. Telefonda selfie çekimleri ve görüntülü görüşmeler için de 13MP çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.
Galaxy F70 5G, Samsung'un kendi sekiz çekirdekli Exynos 1330 işlemcisinden güç alıyor. Dahili 128GB depolama alanı, microSD kart desteği sayesinde bu kapasite 2TB'a kadar artırılabiliyor. Telefonda 5.000 mAh kapasiteli batarya, 25W kablolu şarj desteği bulunuyor.
Yazılım tarafında ise telefon, Android 15 tabanlı One UI 7 ile geliyor. Samsung’un açıklamasına göre bu model, dört büyük Android sürümü görecek ve beş yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacak. Samsung Knox, Samsung Wallet, Quick Share, Voice Focus ve Google Circle to Search özellikleri zaten mevcut.
Galaxy F70 5G fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy F70 5G, 19.999 rupi (210 dolar) başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma 4 GB RAM 128 GB model için geçerli. 6GB RAM 128GB depolama alanlı modelin fiyatı ise; 22.999 rupi (242 dolar). Cihaz, siyah ve mor renk seçeneğiyle geliyor.
Samsung Galaxy F70 5G özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, FHD+, 90Hz, Infinity-U Super AMOLED ekran
- İşlemci: Samsung Exynos 1330
- Bellek: 4GB / 6GB RAM
- Depolama: 128GB (microSD kart ile 2TB'a kadar artırılabilir)
- Yazılım: Android 15, One UI 7.0
- Arka kamera: 50MP f/1.8 OIS (birincil) + 5MP f/2.2 (ultra geniş açılı) + 2MP f/2.2 (makro)
- Ön kamera: 13MP f/2.0
- Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj
- Toza ve suya dayanıklılık: IP54
- Bağlantı: 5G, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS
- Boyut ve ağırlık: 164.4 x 77.9 x 7.5 mm, 192 g