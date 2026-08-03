Galaxy F70 Pro 5G tanıtıldı: Kamera ve performansta sınıfının en iyisi

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Samsung, orta segmentte donanım, yazılım desteği ve yapay zeka özellikleriyle dikkat çekici Galaxy F70 Pro 5G modelini tanıttı.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Galaxy F70 Pro 5G, 6.7 inç ekrana sahip. Super AMOLED panel, 120Hz yenileme hızı, FHD+ çözünürlük ve 1400 nit tepe parlaklık sunuyor. Ekran, Corning Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor.

F70 Pro, Android 16 tabanlı One UI 8.5 yazılımıyla geliyor. Samsung, cihaza 6 büyük Android sürümü, 6 yıl güvenlik güncellemesi vereceğini söylüyor. Yazılımdan bahsetmişken, cihaz, Circle to Search, yapay zeka ses transkripsiyonu, Direct Voicemail gibi Galaxy AI özelliklerini içeriyor.

Telefonun kalbinde Qualcomm’un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi bulunuyor. 8 GBRAM 256 GB’a kadar depolama alanıyla geliyor ve hafıza microSD kart ile genişletilebiliyor. Samsung, bu modelde 45W hızlı şarj desteği sunan 6.000 mAh batarya kullanıyor. Bağlantı seçenekleri arasında; çift SIM 5G, Wi-Fi ac, Bluetooth, USB Type-C, OTG ve NFC yer alıyor.

Galaxy F70 Pro 5G, üçlü arka kamera kurulumuyla geliyor: OIS’li 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kamera. Ön tarafta ise 12 megapiksel HDR selfie kamerası yer alıyor. Kamera uygulaması Gece, Portre, Pro, Pro Video, Hyperlapse, Ağır Çekim, Süper Ağır Çekim, Tek Çekim ve diğer birçok çekim modunu içeriyor. Samsung'un No Shake Cam özelliğiyle 4K videolar da kaydedebiliyor. Samsung, sınıfının tek HDR selfie kameralı ve OIS’li üçlü kameralı telefonu olduğunu söylüyor.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G fiyatı ne kadar?

Samsung Galaxy F70 Pro 5G, Hindistan’da 25,999 rupi (272 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB: 272 dolar

8 GB RAM+ 128 GB: 314 dolar

8 GB RAM + 256 GB: 367 dolar

Samsung Galaxy F70 Pro 5G özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.7 inç, 1080x2340, 120Hz, 1400 nit, Infinity-O Super AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Bellek: 6GB / 8GB LPDDR5X RAM

Depolama: 128GB / 256GB UFS 3.1 (microSD kart ile 2TB'a kadar genişletilebilir)

Arka kamera: 50MP (f/1.8) birincil + 5MP (f/2.2) ultra geniş açılı + 2MP (f/2.4) makro sensör

Ön kamera: 12MP f/2.2

Batarya: 6000mAh, 45W hızlı şarj

Yazılım: Android 16, Samsung One UI 8.5

Diğer: Yan düğmeye entegre parmak izi okuyucu, USB Type-C ses, Stereo hoparlörler

Bağlanabilirlik: 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB-C, NFC

Boyut ve ağırlık: 162.4 x 78.2 x 8.1mm, 202 gram

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Samsung Galaxy F70 Pro 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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