Uygun fiyatlı Samsung Galaxy F70e tanıtıldı: Sınıfının en iyisi

Tam Boyutta Gör Samsung, uygun fiyatlı telefon gamına gerçekten sağlam özelliklere sahip yeni bir model ekledi: Galaxy F70e 5G. Samsung F70e, ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak.

Samsung Galaxy F70e 5G modeli neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Galaxy F70e 5G, 120Hz yenileme hızı sağlayan 6.7 inç HD+ ekrana sahip. Ekran, dışarıda görünürlüğü artıran 800 nit'e ulaşabilen yüksek parlaklık modu (HBM) içeriyor. Ekran paneli, dayanıklılık için 2 aşamalı temperli cam ile güçlendirilmiş. Yapı açısından, cihazın arka yüzü deri benzeri bir kaplama kullanıyor. Telefon 199 gram ağırlığında ve 8.2 mm kalınlığında. Düz yan çerçeveye sahip ve toz ve suya dayanıklılık açısından IP54 derecesine sahip.

Samsung F70e modeli, markanın "Iconic Track Camera Deco" olarak adlandırdığı tasarımı kullanan çift arka kamera kurulumuyla geliyor. F1.8 diyafram açıklığı ve otomatik odaklamalı 50MP ana kameraya derinlik algısı ve bokeh efektlerine yardımcı olmak için tasarlanmış 2MP sensör eşlik ediyor. Selfie ve görüntülü görüşmeler için 8MP ön kamera mevcut.

Galaxy F70e 5G'ye 6.000mAh batarya güç sağlıyor. Bu batarya 25W hızlı şarjı destekliyor. Cihaz, Android 16 tabanlı One UI 8.0 yazılımıyla geliyor. Samsung, bu model için altı yıl işletim sistemi yükseltmesi ve altı yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

Bu segment için önemli bir farklılaştırıcı özellik, Samsung Knox Vault'un dahil edilmesi. Bu, ana işletim sisteminden fiziksel olarak izole edilmiş, ayrı bir işlemci ve belleğe sahip donanım tabanlı bir çözüm. PIN kodları, şifreler ve biyometrik kimlik bilgileri gibi hassas verileri güvenli bir şekilde saklamak ve ana yazılımın güvenliği tehlikeye girse bile korumak için tasarlanmış. Telefona ayrıca Samsung Wallet üzerinden UPI ödemeleri için biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi ve yüz tanıma) entegre edilmiş ve yetkisiz uygulama yüklemelerini önlemek için "Otomatik Engelleyici" özelliği mevcut.

Cihazın diğer özellikleri arasında; çift bant WiFi, Bluetooth 5.4, çift SIM desteği, parmak izi okuyucu, Knox Vault, 3.5 mm ses girişi yer alıyor.

Samsung Galaxy F70e 5G telefon fiyatı ne kadar?

Fiyata gelince, Galaxy F70e 5G modeli 12.999 Rs (143 dolar) etiketle satışa sunuluyor. Bu fiyatlandırma 4GB RAM 128GB depolama için geçerli. 6GB RAM’li modelin fiyatı 14.999 Rs (165 dolar). Telefon, 17 Şubat 2026’da satışa sunulacak.

Samsung Galaxy F70e 5G özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran: 6.7 inç, HD+ (720 x 1600), 800 nit, LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 6300

Bellek: 4GB / 6GB LPDDR4X RAM

Depolama: 128GB (microSD ile 1TB'a kadar genişletilebilir)

Yazılım: Android 16, One UI 8

Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 2MP f/2.4 (derinlik sensörü)

Ön kamera: 8MP f/2.0

Batarya: 6.000 mAh, 25W hızlı şarj

Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz+5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, USB-C

Boyutlar: 167.4 x 77.4 x 8.2 mm, 199 g

