Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Fit 4 özellikleri ortaya çıktı

    Samsung Galaxy Fit 4 özellikleri sızdırıldı. Yeni fitness bilekliği, daha yüksek çözünürlüklü ekranı, Bluetooth 5.4 bağlantısı ve sağlık takibi özellikleriyle Fit 3'ün izinden gidiyor.

    Samsung Galaxy Fit 4 özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Fit 4 özellikleri, cihazın yardımcı uygulamasına ait APK dosyasının incelenmesiyle ortaya çıktı. Sızıntı, Samsung'un yeni fitness bilekliğinde Galaxy Fit 3 modelinin tasarımını ve temel işlevlerini büyük ölçüde koruyacağını gösteriyor. Ekran çözünürlüğündeki artış ve Bluetooth bağlantısındaki güncelleme, yeni modelin öne çıkan değişiklikleri arasında yer alıyor. Sağlık takibi, uyku analizi ve egzersiz izleme gibi temel özelliklerin ise önceki modeldeki yapıya yakın kalması bekleniyor.

    Galaxy Fit 4 tasarımı ve sağlık özellikleri nasıl değişiyor?

    Galaxy Fit 4 Manager uygulamasına ait dosyalarda bulunan bilgiler, cihazın ekranı ve arayüzü hakkında önemli ipuçları sunuyor. Sızdırılan saat kadranları, yeni modelin 258 x 428 piksel çözünürlüğe sahip bir ekranla gelebileceğine işaret ediyor. Galaxy Fit 3'te kullanılan 256 x 402 piksellik panelle karşılaştırıldığında bu değişiklik, özellikle dikey görüntüleme alanında sınırlı bir artış anlamına geliyor. Dolayısıyla Samsung'un ekran boyutunu veya cihazın genel kullanım deneyimini baştan tasarlamak yerine mevcut formülü geliştirmeye odaklandığı görülüyor.

    Arayüz tarafında ise aynı anda 12 kutucuğun desteklenmesi bekleniyor. Bu yapı, kullanıcının adım sayısı, kalp atış hızı ve bildirimler gibi farklı bilgilere daha hızlı ulaşmasını sağlayabilir. Galaxy Fit 4'ün fiziksel tasarımında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. Sızdırılan görseller, yuvarlatılmış köşelere sahip dikdörtgen AMOLED ekranın, tek yan düğmenin ve silikon kayışın korunacağını gösteriyor. Siyah, Gümüş ve Açık Yeşil renk seçeneklerine ilişkin referanslar da cihazın farklı renk alternatifleriyle sunulabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte renk adlarının uygulama dosyalarında yer alması, tüm seçeneklerin satışa sunulacağı anlamına gelmiyor.

    Samsung Galaxy Fit 4 özellikleri ortaya çıktı
    Sağlık ve aktivite takibi özelliklerinde de Galaxy Fit 3'ten belirgin bir ayrışma görülmüyor. Yeni modelin adım sayımı, aktif kalori takibi, sürekli kalp atış hızı ölçümü ve yüksek veya düşük kalp atış hızı uyarılarını desteklemesi bekleniyor. Kan oksijen seviyesi ölçümü ve stres takibi de sızıntıda belirtilen işlevler arasında bulunuyor. Bu özellikler, bilekliğin yalnızca egzersiz sırasında değil, günlük hareketliliğin ve genel sağlık göstergelerinin izlenmesinde de kullanılmasını sağlayan temel araçlar arasında yer alıyor.

    Uyku takibi tarafında uyku aşamalarının analizi, uyku puanı ve belirli bir kullanım süresinin ardından erişilebilen uyku koçluğu özelliğinin korunacağı belirtiliyor. Bir haftalık kullanım sonrasında açılan koçluk işlevi, uyku alışkanlıklarına ilişkin verileri daha düzenli bir takip sürecine dönüştürmeyi amaçlıyor. Otomatik egzersiz algılama ve antrenman sırasında kalp atış hızı bölgelerini izleme özellikleri de yeni modelde yer alabilir. Bu işlevler, kullanıcıların egzersiz yoğunluğunu değerlendirmesine yardımcı olsa da ölçümlerin doğruluğu ve yazılımın performansı ancak cihazın kapsamlı biçimde test edilmesiyle anlaşılabilecek.

    Bağlantı özelliklerinde ise daha somut bir güncelleme işareti bulunuyor. Düzenleyici kurum başvurularında SM-R391 model numarasıyla görülen cihazın Bluetooth 5.4 desteği taşıdığı belirtiliyor. Bu, Galaxy Fit 3'teki Bluetooth 5.3 sürümüne kıyasla daha yeni bir bağlantı standardına geçiş anlamına geliyor. Ancak bu güncellemenin gerçek kullanımda ne ölçüde fark yaratacağı, pil tüketimi ve bağlantı kararlılığı gibi etkenler değerlendirilmeden kesin olarak söylenemiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Profil resmi
    MaximumHero 1 saat önce

    Köfteci Yusuf

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    omegle kız xbox mı ps5 mi chr 1.8 hybrid infinix note 60 ultra tüvtürk çalışan maaşları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG Zephyrus G14
    ASUS ROG Zephyrus G14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum