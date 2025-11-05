Samsung Galaxy G Fold üçe katlanabilir telefonun yeni görselleri

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung markasının merakla beklenen ancak bir türlü resmiyete kavuşmayan üçe katlanabilir akıllı telefonu Galaxy G Fold için yeni görseller internete sızdırıldı. Böylece telefonla ilgili daha fazla izlenim elde etmek mümkün oldu.

Galaxy G Fold geliyor mu?

Bir tanıtımdan alındığı tahmin edilen videoda telefonun katlanmış ve açık halleri net bir şekilde görülebiliyor. Dış ekranı 6.5 inç olan telefonun iç kısmında ise 10 inçlik daha büyük bir ekran bizi karşılıyor.

Ekran kenarlarının biraz kalın olduğu göze çarparken incelik olarak ise Galaxy Z Fold 7 ile kapıştığı görülüyor. Büyük olan menteşe ekranı içe doğru katlarken küçük olan menteşe de dış ekranı içeri katlıyor.

Arka kısımda 200MP ana sensör, 12MP ultra geniş sensör ve 10MP 3x telefoto sensör yer alıyor. Ön kısımda da nokta çentik kamera yer alıyor. Üst kenarda hoparlör, kenar kısımda da güç tuşu bulunuyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alacak cihazın 2026 başlarında piyasada olması bekleniyor. İlk etapta Güney Kore, Çin, Singapur ve Tayvan ile sınırlı kalacak. Sonraki dönemlerde ABD ve Avrupa’ya gelecek. Telefonun 200 bin adetle sınırlı olacağı ifade ediliyor. Fiyatı ise 3000$ gibi oldukça yüksek bir seviyeden başlayacak.

