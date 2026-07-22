Samsung, akıllı gözlüğünü tanıttı: Gemini'dan güç alıyor

Samsung Galaxy Glasses özellikleri ile neler sunuyor?
Samsung, tasarım süreci boyunca her iki gözlük markasıyla da yakın iş birliği yaparak alın ve kulaklar dahil olmak üzere önemli uyum noktalarını iyileştirdi. Bu bilgiler, Gentle Monster ve Warby Parker'ın her modelin uyumunu optimize ederek konforu ve günlük kullanım kolaylığını artırmasına yardımcı oldu.
Akıllı gözlükler, Qualcomm'un Snapdragon AR1 Gen1 platformunu kullanıyor ve Android XR işletim sistemini çalıştırıyor. Dahili kamera, mikrofonlar, hoparlörler ve gözlükleri kontrol etmek için şakaklarda dokunmatik hassas alanlar bulunuyor. Dahili kamera, günlük anlarda ne gördüğünüzü görmelerini ve Gemini aracılığıyla akıllı yardım sunmalarını sağlıyor.
Bu gözlükler, sesli komutlar, dokunmalar ve kaydırmalar yoluyla çalıştırılabiliyor. Ayrıca Galaxy Ring ve Galaxy Watch gibi diğer Galaxy ekosistem ürünleriyle de entegre oluyorlar. Ancak Samsung, hareketlerin yalnızca Galaxy Watch 9 ve daha yeni modeller ile çalıştığını söylüyor. Akıllı telefona bağlanıp basit sesli komutlar veya hareketlerle uzun mesajları özetleme ve canlı çeviriyi destekliyorlar. Ayrıca, toplantı tahtası ya da poster gibi kullanıcının gördüğü şeyleri kaydedip bu bilgileri Samsung Notlar uygulamasında düzenlemeye hazır hale getiriyorlar.
Kullanıcının konumuna bağlı olarak, bir hedefe giden navigasyon rotası bulabiliyor ya da bir bina veya tarihi anıt gibi çevresindekilere ilişkin bilgiler sunuyor. Gemini, takip eden konuşmalar yoluyla bağlamı anlayabiliyor ve görevler arasında ilgili bilgileri bağlarken daha ayrıntılı bilgi veya yanıtlar sunabiliyor. Gözlükler, Google Haritalar, Google Çeviri, Samsung Notlar, Spotify ve YouTube Müzik dahil olmak üzere Google ve Samsung uygulamalarıyla çalışıyor.
Samsung, karma kullanımda akıllı gözlüklerinin tek şarjla 9 saate kadar dayanabildiğini, şarj kutusunun ise 7 ek tam şarj sağladığını iddia ediyor.
Samsung henüz akıllı gözlükleri için bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma açıklamadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: