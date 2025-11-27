Samsung, Galaxy Knox ile cihaz korumasını üst seviyeye çıkarıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Dijital dünyanın hızla genişlemesiyle birlikte veri hacmi ve birbirine bağlı sistemler artarken, yapay zekanın günlük yaşamda daha yaygın kullanımı yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Bu durum, kurumlar ve bireyler için yalnızca mevcut tehditleri tespit etmekle yetinmeyip, gelecekte ortaya çıkabilecek saldırılara karşı da hazırlıklı olmayı zorunlu kılıyor. Samsung, bu dinamik ortamda kullanıcılarına şeffaf ve kontrol edilebilir güvenlik seçenekleri sunarak hem bugün hem de gelecekte güvenli bir deneyim sağlamayı hedefliyor.

One UI 8 ile güçlendirilen güvenlik inovasyonları

Samsung, One UI 8 ile birlikte Galaxy akıllı telefonlarda kullanıcı güvenliğini ileri taşıyan bir dizi yeni özellik sunuyor. Knox Enhanced Encrypted Protection ve güncellenmiş Knox Matrix tehdit yanıtı, cihazlar arası tehdit algılamayı genişletirken, kuantum dirençli Secure Wi-Fi ile ağ güvenliği güçlendiriliyor. Kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimlerini korumak için geliştirilen KEEP mimarisi, cihazın güvenli depolama alanında uygulamaya özel şifreli ortamlar oluşturarak her uygulamanın yalnızca kendi hassas verilerine erişmesini sağlıyor. Personal Data Engine (PDE) destekli bu sistem, Now Brief ve Akıllı Galeri arama gibi kişisel bilgileri cihaz içinde güvence altına alıyor ve Knox Vault ile ek koruma sağlıyor. Knox Matrix ile entegre edilen tehdit yanıtları, riskli durumlarda kullanıcıları otomatik olarak bilgilendirirken bulut bağlantılı hizmetlere erişimi sınırlayarak proaktif koruma sağlıyor. Kuantum sonrası şifrelemeyi destekleyen Secure Wi-Fi ise halka açık ağlarda veri aktarımını güvenle koruyor ve Auto Protect, Enhanced Privacy Protection ile Protection Activity gibi özelliklerle kullanıcı kontrolünü artırıyor. Tüm bu yenilikler, Samsung’un mobil güvenlikte şeffaflığı ve kullanıcı kontrolünü güçlendirme taahhüdünü One UI 8 ile somutlaştırıyor.

Galaxy AI ve kişisel veri güvenliği

Galaxy AI, kullanıcıların günlük rutinlerini ve ihtiyaçlarını önceden anlayarak kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. Bu düzeyde veri işleme, koruma gereksinimlerini de artırıyor. Samsung, bu ihtiyaca donanım tabanlı Knox Vault çözümüyle yanıt veriyor. Knox Vault, hassas bilgileri cihaz içinde izole ederek şifreli bir ortamda depoluyor ve PIN, biyometrik, finansal veriler ile şifreleme anahtarlarını güvence altına alıyor. Galaxy AI, mümkün olduğunda görevleri cihaz üzerinde işleyerek verileri bulut sunucularından uzak tutuyor; örneğin Audio Eraser ve Call Transcript özellikleri, kişisel bilgileri gizli ve güvenli tutuyor. Bu yaklaşım, yapay zekanın daha fazla entegre olduğu mobil deneyimlerde kullanıcı gizliliğini sağlamayı garanti ediyor ve Galaxy cihazlarda güvenin temelini oluşturuyor.

Tamamen kişiselleştirilmiş Galaxy AI deneyimi

Galaxy AI, kullanıcının tercihlerini ve rutinlerini anlayarak tamamen kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. Samsung’un Kişisel Veri Motoru (PDE), cihazda verileri güvenli bir şekilde işleyerek Now Brief, Smart Suggestions ve Galeri arama gibi AI özelliklerinin gizlilikten ödün vermeden çalışmasını sağlıyor. Bu süreçte Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) teknolojisi, her uygulamanın kendi güvenli alanına sahip olmasını sağlayarak hassas verileri cihaz içinde izole ediyor ve verilerin hiçbir yere gönderilmeden korunmasını garanti ediyor. Böylece Galaxy AI, kişiselleştirme ve gizliliği bir arada sunarak kullanıcı verilerini kontrol altında tutuyor ve mobil yapay zeka deneyiminde güvenli bir temel oluşturuyor.

Hırsızlığa önlem

Telefon hırsızlığına karşı Samsung’un güvenlik önlemleri artık daha kapsamlı ve proaktif. Dünya genelinde artan hırsızlık olaylarına, özellikle Londra gibi büyük şehirlerdeki yükselen vakalar ortadayken Samsung, Galaxy kullanıcılarını en son hırsızlık önleme özelliklerini etkinleştirmeye çağırıyor. Hırsızlık Koruması, Kimlik Kontrolü ve Güvenlik Gecikmesi gibi çok katmanlı önlemler, soygun ve kayıp durumlarında kişisel verileri koruyor.

Kullanıcılar, Samsung Find üzerinden cihazlarını uzaktan kilitleyebilir, verilerini silebilir ve acil durum mesajları ekleyebiliyor. Ayrıca Galaxy Watch ve Find My Device entegrasyonları sayesinde telefon, tablet veya kulaklık gibi bağlı cihazlar gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Bu özellikler, cihazın çevrimdışı olsa bile koruma sunmasını sağlarken, kullanıcıların casus yazılım veya yetkisiz erişim gibi tehditlere karşı verilerini güvenle yönetmelerine imkân tanıyor.

İşletmeler için Knox Suite çözümleri

Samsung, Knox Suite’in yeni güncellemeleri ile her ölçekten ve sektörden şirketin farklı güvenlik ve cihaz yönetimi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Base, Essentials ve Enterprise olmak üzere üç farklı plan sunan Knox Suite, şirketlerin Samsung Galaxy cihazlarını güvenli ve verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor. Bugüne kadar 134 ülkede 35.000’den fazla şirket tarafından kullanılan platform, IT iş akışlarını kolaylaştırırken verimliliği artıran içgörüler sunuyor. Knox Suite, cihaz yönetimini ölçeklenebilir hale getirerek küçük işletmelerden büyük şirketlere kadar esnek çözümler sunuyor ve mevcut kurumsal mobilite yönetimi sistemleriyle sorunsuz entegre olabiliyor. Bu sayede şirketler, Samsung Galaxy cihazlarının tüm operasyonel potansiyelini güvenle kullanabiliyor ve geleceğin mobil çalışma alanlarını optimize edebiliyor. Gelecek hedefleri ve güvenlik vizyonu

Samsung Electronics, tüm ürünlerinde Ar-Ge aşamasından tasarıma kadar kullanıcı güvenliğini öncelikli kılıyor. Galaxy cihazlarda yer alan Knox platformu, kişisel verileri kötü amaçlı yazılımlardan ve tehditlerden koruyan çok katmanlı bir sistem sunuyor. Düzenli yazılım güncellemeleriyle kullanıcılar casus yazılımlara karşı sürekli korunurken Samsung, mobil güvenlikte öncülük etmeye ve güvenli bir dijital gelecek yaratmaya devam ediyor.

