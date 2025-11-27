Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy Knox ile cihaz korumasını üst seviyeye çıkarıyor

    Samsung, Galaxy Knox ile kullanıcı verilerini çok katmanlı güvenlik sistemleriyle koruyor. One UI 8, Galaxy AI ve Knox Suite ile hem bireyler hem işletmeler için güvenliği üst seviyeye taşıyor.

    Samsung, Galaxy Knox ile cihaz korumasını üst seviyeye çıkarıyor Tam Boyutta Gör

    Dijital dünyanın hızla genişlemesiyle birlikte veri hacmi ve birbirine bağlı sistemler artarken, yapay zekanın günlük yaşamda daha yaygın kullanımı yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Bu durum, kurumlar ve bireyler için yalnızca mevcut tehditleri tespit etmekle yetinmeyip, gelecekte ortaya çıkabilecek saldırılara karşı da hazırlıklı olmayı zorunlu kılıyor. Samsung, bu dinamik ortamda kullanıcılarına şeffaf ve kontrol edilebilir güvenlik seçenekleri sunarak hem bugün hem de gelecekte güvenli bir deneyim sağlamayı hedefliyor.

    One UI 8 ile güçlendirilen güvenlik inovasyonları

    Samsung, One UI 8 ile birlikte Galaxy akıllı telefonlarda kullanıcı güvenliğini ileri taşıyan bir dizi yeni özellik sunuyor. Knox Enhanced Encrypted Protection ve güncellenmiş Knox Matrix tehdit yanıtı, cihazlar arası tehdit algılamayı genişletirken, kuantum dirençli Secure Wi-Fi ile ağ güvenliği güçlendiriliyor. Kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimlerini korumak için geliştirilen KEEP mimarisi, cihazın güvenli depolama alanında uygulamaya özel şifreli ortamlar oluşturarak her uygulamanın yalnızca kendi hassas verilerine erişmesini sağlıyor. Personal Data Engine (PDE) destekli bu sistem, Now Brief ve Akıllı Galeri arama gibi kişisel bilgileri cihaz içinde güvence altına alıyor ve Knox Vault ile ek koruma sağlıyor. Knox Matrix ile entegre edilen tehdit yanıtları, riskli durumlarda kullanıcıları otomatik olarak bilgilendirirken bulut bağlantılı hizmetlere erişimi sınırlayarak proaktif koruma sağlıyor. Kuantum sonrası şifrelemeyi destekleyen Secure Wi-Fi ise halka açık ağlarda veri aktarımını güvenle koruyor ve Auto Protect, Enhanced Privacy Protection ile Protection Activity gibi özelliklerle kullanıcı kontrolünü artırıyor. Tüm bu yenilikler, Samsung’un mobil güvenlikte şeffaflığı ve kullanıcı kontrolünü güçlendirme taahhüdünü One UI 8 ile somutlaştırıyor.

    Galaxy AI ve kişisel veri güvenliği

    Samsung, Galaxy Knox ile cihaz korumasını üst seviyeye çıkarıyor Tam Boyutta Gör

    Galaxy AI, kullanıcıların günlük rutinlerini ve ihtiyaçlarını önceden anlayarak kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. Bu düzeyde veri işleme, koruma gereksinimlerini de artırıyor. Samsung, bu ihtiyaca donanım tabanlı Knox Vault çözümüyle yanıt veriyor. Knox Vault, hassas bilgileri cihaz içinde izole ederek şifreli bir ortamda depoluyor ve PIN, biyometrik, finansal veriler ile şifreleme anahtarlarını güvence altına alıyor. Galaxy AI, mümkün olduğunda görevleri cihaz üzerinde işleyerek verileri bulut sunucularından uzak tutuyor; örneğin Audio Eraser ve Call Transcript özellikleri, kişisel bilgileri gizli ve güvenli tutuyor. Bu yaklaşım, yapay zekanın daha fazla entegre olduğu mobil deneyimlerde kullanıcı gizliliğini sağlamayı garanti ediyor ve Galaxy cihazlarda güvenin temelini oluşturuyor.

    Tamamen kişiselleştirilmiş Galaxy AI deneyimi

    Samsung, Galaxy Knox ile cihaz korumasını üst seviyeye çıkarıyor Tam Boyutta Gör

    Galaxy AI, kullanıcının tercihlerini ve rutinlerini anlayarak tamamen kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. Samsung’un Kişisel Veri Motoru (PDE), cihazda verileri güvenli bir şekilde işleyerek Now Brief, Smart Suggestions ve Galeri arama gibi AI özelliklerinin gizlilikten ödün vermeden çalışmasını sağlıyor. Bu süreçte Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) teknolojisi, her uygulamanın kendi güvenli alanına sahip olmasını sağlayarak hassas verileri cihaz içinde izole ediyor ve verilerin hiçbir yere gönderilmeden korunmasını garanti ediyor. Böylece Galaxy AI, kişiselleştirme ve gizliliği bir arada sunarak kullanıcı verilerini kontrol altında tutuyor ve mobil yapay zeka deneyiminde güvenli bir temel oluşturuyor.

    Hırsızlığa önlem

    Telefon hırsızlığına karşı Samsung’un güvenlik önlemleri artık daha kapsamlı ve proaktif. Dünya genelinde artan hırsızlık olaylarına, özellikle Londra gibi büyük şehirlerdeki yükselen vakalar ortadayken Samsung, Galaxy kullanıcılarını en son hırsızlık önleme özelliklerini etkinleştirmeye çağırıyor. Hırsızlık Koruması, Kimlik Kontrolü ve Güvenlik Gecikmesi gibi çok katmanlı önlemler, soygun ve kayıp durumlarında kişisel verileri koruyor.

    Kullanıcılar, Samsung Find üzerinden cihazlarını uzaktan kilitleyebilir, verilerini silebilir ve acil durum mesajları ekleyebiliyor. Ayrıca Galaxy Watch ve Find My Device entegrasyonları sayesinde telefon, tablet veya kulaklık gibi bağlı cihazlar gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Bu özellikler, cihazın çevrimdışı olsa bile koruma sunmasını sağlarken, kullanıcıların casus yazılım veya yetkisiz erişim gibi tehditlere karşı verilerini güvenle yönetmelerine imkân tanıyor.

    İşletmeler için Knox Suite çözümleri

    Samsung, Galaxy Knox ile cihaz korumasını üst seviyeye çıkarıyor Tam Boyutta Gör

    Samsung, Knox Suite’in yeni güncellemeleri ile her ölçekten ve sektörden şirketin farklı güvenlik ve cihaz yönetimi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Base, Essentials ve Enterprise olmak üzere üç farklı plan sunan Knox Suite, şirketlerin Samsung Galaxy cihazlarını güvenli ve verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor. Bugüne kadar 134 ülkede 35.000’den fazla şirket tarafından kullanılan platform, IT iş akışlarını kolaylaştırırken verimliliği artıran içgörüler sunuyor. Knox Suite, cihaz yönetimini ölçeklenebilir hale getirerek küçük işletmelerden büyük şirketlere kadar esnek çözümler sunuyor ve mevcut kurumsal mobilite yönetimi sistemleriyle sorunsuz entegre olabiliyor. Bu sayede şirketler, Samsung Galaxy cihazlarının tüm operasyonel potansiyelini güvenle kullanabiliyor ve geleceğin mobil çalışma alanlarını optimize edebiliyor. Gelecek hedefleri ve güvenlik vizyonu

    Samsung Electronics, tüm ürünlerinde Ar-Ge aşamasından tasarıma kadar kullanıcı güvenliğini öncelikli kılıyor. Galaxy cihazlarda yer alan Knox platformu, kişisel verileri kötü amaçlı yazılımlardan ve tehditlerden koruyan çok katmanlı bir sistem sunuyor. Düzenli yazılım güncellemeleriyle kullanıcılar casus yazılımlara karşı sürekli korunurken Samsung, mobil güvenlikte öncülük etmeye ve güvenli bir dijital gelecek yaratmaya devam ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mit mülakatına girenler facebook kilitli profil görme 12 saat çalışmak aile hekimi hastaneye sevk askerlik mike mentzer program

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 12
    Xiaomi Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P-C65V
    ACER Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum