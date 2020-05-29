Samsung Galaxy M01'in görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

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Samsung Galaxy M01'in tasarımı ve teknik özellikleri hakkında ilk detaylı bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefonun kullanım kılavuzunda yer alan bazı sayfalar internete sızdırıldı.

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Galaxy M01, 13 megapiksel (f/2.2) ve 2 megapiksel (f/2.4) sensör kombinasyonundan oluşan çift arka kamera sistemiyle gelecek. Ön tarafında ise 5 megapiksel (f/2.2) selfie kamerası görev yapacak.

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Fiyat etiketi de netleşti

Samsung'un yeni telefonu 1560 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 5.71 inç ekran taşıyacak. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 439 yonga seti, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla geleceğini belirtelim. Cihaz, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek.

Kutudan Android 10 tabanlı Samsung One UI arayüzü ile çıkacak telefon Dolby Atmos desteği de sunacak. Samsung Galaxy M01'in 118 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Haziran ayında Hindistan'da piyasaya sürülecek telefonun diğer pazarlara gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

https://www.androidpure.com/samsung-galaxy-m01-specs-leak-launch

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