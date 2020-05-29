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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy M01'in görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı

    Samsung'un önümüzdeki ay piyasaya süreceği yeni giriş seviyesi telefonu detaylandı. Galaxy M01 isimli modelin görüntüleri ve teknik özellikleri internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung Galaxy M01'in görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı
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    Samsung Galaxy M01'in tasarımı ve teknik özellikleri hakkında ilk detaylı bilgiler ortaya çıktı. Akıllı telefonun kullanım kılavuzunda yer alan bazı sayfalar internete sızdırıldı.

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    Galaxy M01, 13 megapiksel (f/2.2) ve 2 megapiksel (f/2.4) sensör kombinasyonundan oluşan çift arka kamera sistemiyle gelecek. Ön tarafında ise 5 megapiksel (f/2.2) selfie kamerası görev yapacak.

    Samsung Galaxy M01'in görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı
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    Fiyat etiketi de netleşti

    Samsung'un yeni telefonu 1560 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 5.71 inç ekran taşıyacak. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 439 yonga seti, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla geleceğini belirtelim. Cihaz, 4.000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek.

    Kutudan Android 10 tabanlı Samsung One UI arayüzü ile çıkacak telefon Dolby Atmos desteği de sunacak. Samsung Galaxy M01'in 118 dolar gibi bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Haziran ayında Hindistan'da piyasaya sürülecek telefonun diğer pazarlara gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.



    https://www.androidpure.com/samsung-galaxy-m01-specs-leak-launch Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    mu5tafa (mustafa kök) 52 dk.
    Yurtdışında 100 dolar altı tr de 1500 tl



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    muslim2715 1 sa. yeni yorumcu
    ALLAH devletimizden razı olsun. Eskiden boyle tekonloji haberler nerdeydi artik biz uretir olduk ALLAH in izniyle. ALLAH devletimize zeval vermesin insALLAH ben frankfurtta yaziyorum bu leş ülkeyi çektiğimiz yaşam savaşını ancak bir baska gurbetci anlayabilir. Bakıyorum halen avrupa sevdasidir gidiyor. Bana 4562 euro veriyorlar kira en dusun 3000 euro kaldi cebe 1500 euro. Market et 30euro 240 birim para ediyor sadece et 240 birim kaldi 1250 euro internet en ucuz 100 euro ulasim zaten felaket. İnsanlar sürünüyor burada gordugunuz gibi degil hiç. Aclik savasi var ister inanaisterinanma. Davilun sesu usaktan guzelgellir. Korona iyice bitirdi avrupayi. Ben keske sansim olss turkiye yasasam Ama tum duzeni kurduk artik Gelemeyiz Ben zamanimda asgari ucret 380 liraydi simdi 2400 lerde ve asgari ucret alan kalmadi mas ALLAH. Hayla zirliyorsunuz alim gucu diye. Siz bir kg ete 250 birim bir domatese 5 euru para vermemissiniz hic anlasilan.
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    mıknatıs20 (bahri bahtikara) 1 sa. muslim2715
    Emekli olduktan sonra gel bu Tr ye.

    Kaçırma bizim yaşadığımız güzellikleri.
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    porsche911gt2 1 sa.
    sonunda 150mm altında alınabilir bi cihaz. biraz daha ince olsaydı iyi olurdu ama batarya yüzünden katlanılabilir.
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    FoBç (Fırat Orak) 1 sa. yeni yorumcu
    Aslında telefon güzel, ergonomik ve düşük bütçeye hitab eden bir ürün fakat ben bu kadar boyutları küçük telefonları sevemiyorum
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    hareketliperde (tuluy ....) 2 sa.
    999TL Türkiye'ye gelirse piyasayı alır götürür. ama gelmez :(
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 sa.
    Şöyle ufak boyutlu özellikli bir cihaz neden üretmez firmalar
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