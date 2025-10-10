Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M17 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Galaxy M17 5G, 6.7 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlükte Super AMOLED bir ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızına sahip olan panel, 1100 nit maksimum parlaklık sunuyor ve Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ekranın üst kısmında, damla çentik içine yerleştirilmiş 13 MP ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ise OIS destekli 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı sensörü ve 2 MP makro lens yer alıyor.
Samsung Galaxy M17 5G fiyatı
Galaxy M17, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle Hindistan'da satışa sunulmuş durumda. Fiyatlar ise şu şekilde:
- 4GB + 128GB: 150 dolar
- 6GB + 128GB: 168 dolar
- 8GB + 128GB: 186 dolar
Samsung Galaxy M17 5G özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, FHD+, 90Hz, Super AMOLED
- İşlemci: Exynos 1330
- Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM
- Depolama: 128GB
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj
- Yazılım: One UI 7, Android 15
- Boyutlar ve ağırlık: 164.4 x 77.9 x 7.5 mm, 192 gr
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC
- Diğer: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, IP54 sertifikası
