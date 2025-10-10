Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M17 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy M17 5G'yi resmi olarak tanıttı. Galaxy A17 5G modelinin yeniden markalanmış hali olan telefon neler sunuyor bir göz atalım.

Galaxy M17 5G, 6.7 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlükte Super AMOLED bir ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızına sahip olan panel, 1100 nit maksimum parlaklık sunuyor ve Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ekranın üst kısmında, damla çentik içine yerleştirilmiş 13 MP ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ise OIS destekli 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı sensörü ve 2 MP makro lens yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın kalbinde 5G desteği de sunan Samsung Exynos 1330 yonga seti bulunuyor. Bu işlemciye 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Ayrıca microSD kart ile hafıza 2 TB’a kadar genişletilebiliyor. Gücünü 5.000 mAh bataryadan alan Galaxy M17, 25W kablolu hızlı şarj desteğine sahip. Kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle çıkıyor.

Tam Boyutta Gör

Samsung Galaxy M17 5G fiyatı

Galaxy M17, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle Hindistan'da satışa sunulmuş durumda. Fiyatlar ise şu şekilde:

4GB + 128GB: 150 dolar

6GB + 128GB: 168 dolar

8GB + 128GB: 186 dolar

Samsung Galaxy M17 5G özellikleri

Ekran : 6.7 inç, FHD+, 90Hz, Super AMOLED

: 6.7 inç, FHD+, 90Hz, Super AMOLED İşlemci : Exynos 1330

: Exynos 1330 Bellek : 4GB, 6GB, 8GB RAM

: 4GB, 6GB, 8GB RAM Depolama : 128GB

: 128GB Arka kamera : 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (makro)

: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (makro) Ön kamera : 13MP

: 13MP Batarya : 5000 mAh, 25W hızlı şarj

: 5000 mAh, 25W hızlı şarj Yazılım : One UI 7, Android 15

: One UI 7, Android 15 Boyutlar ve ağırlık: 164.4 x 77.9 x 7.5 mm, 192 gr

164.4 x 77.9 x 7.5 mm, 192 gr Bağlantı : 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC

: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC Diğer: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, IP54 sertifikası

