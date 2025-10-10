Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı Samsung Galaxy M17 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, yeni bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy M17’yi resmi olarak tanıttı. 150 dolardan başlayan fiyatlarla Hindistan'da satışa sunulan telefon neler sunuyor?

    Samsung Galaxy M17 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy M17 5G'yi resmi olarak tanıttı. Galaxy A17 5G modelinin yeniden markalanmış hali olan telefon neler sunuyor bir göz atalım.

    Galaxy M17 5G, 6.7 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlükte Super AMOLED bir ekranla geliyor. 90 Hz yenileme hızına sahip olan panel, 1100 nit maksimum parlaklık sunuyor ve Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Ekranın üst kısmında, damla çentik içine yerleştirilmiş 13 MP ön kamera bulunuyor. Arka tarafta ise OIS destekli 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı sensörü ve 2 MP makro lens yer alıyor.

    Samsung Galaxy M17 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihazın kalbinde 5G desteği de sunan Samsung Exynos 1330 yonga seti bulunuyor. Bu işlemciye 8 GB’a kadar RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Ayrıca microSD kart ile hafıza 2 TB’a kadar genişletilebiliyor. Gücünü 5.000 mAh bataryadan alan Galaxy M17, 25W kablolu hızlı şarj desteğine sahip. Kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzüyle çıkıyor.

    Samsung Galaxy M17 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy M17 5G fiyatı

    Galaxy M17, gümüş ve siyah renk seçenekleriyle Hindistan'da satışa sunulmuş durumda. Fiyatlar ise şu şekilde:

    • 4GB + 128GB: 150 dolar
    • 6GB + 128GB: 168 dolar
    • 8GB + 128GB: 186 dolar

    Samsung Galaxy M17 5G özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, FHD+, 90Hz, Super AMOLED
    • İşlemci: Exynos 1330
    • Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM
    • Depolama: 128GB
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj
    • Yazılım: One UI 7, Android 15
    • Boyutlar ve ağırlık: 164.4 x 77.9 x 7.5 mm, 192 gr
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC
    • Diğer: Güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu, IP54 sertifikası
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/10/10/samsung-galaxy-m17-debuts-with-50mp-ois-camera-amoled-display-for-just-rs-12499/ https://www.samsung.com/in/offer/galaxy-m-notify-me/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerdeyken çürük raporu nasıl alınır pttcell cayma bedeli nasıl öğrenilir apikobal kullananların yorumları honda city kronik sorunları en iyi kuran meali

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5 5G
    Oppo A5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5
    Monster Abra A5
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum