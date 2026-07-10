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    Samsung Galaxy M67 sürpriz bir işlemciyle Geekbench'te ortaya çıktı

    Samsung'un yeni orta segment akıllı telefonu Galaxy M67 5G, Geekbench'te görüntülendi. Listelemeye göre cihaz, 2022 yılında Galaxy S serisinde kullanılan Exynos 2200 işlemcisinden güç alacak.

    Samsung Galaxy M67 sürpriz bir işlemciyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni orta segment akıllı telefonu Galaxy M67, performans testi platformu Geekbench'te görüntülendi. Listeleme, cihazın dikkat çeken bir tercihle 2022 yılında Galaxy S serisinde kullanılan Exynos 2200 işlemcisinden güç alacağını ortaya koydu.

    Geekbench kayıtlarına göre Galaxy M67, tek çekirdekte 1.589, çok çekirdekte ise 3.923 puan elde ediyor. Cihazın test edilen versiyonunda 8 GB RAM bulunurken, kutudan Android 17 işletim sistemiyle çıkacağı da doğrulandı.

    Samsung Galaxy M67 sürpriz bir işlemciyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Exynos 2200, Samsung'un Galaxy A57 modelinde kullanılan daha yeni Exynos 1680 işlemcisiyle karşılaştırıldığında, tek çekirdek performansında yaklaşık %21,2 daha yüksek, buna karşın çok çekirdek performansında yaklaşık %10,2 daha düşük sonuç veriyor.

    Eski amiral gemisi işlemcisi orta segmente geliyor

    Exynos 2200, Samsung'un 4 nm üretim süreciyle geliştirdiği eski amiral gemisi yonga setlerinden biri. İşlemci, 2,8 GHz hızında bir Cortex-X2, 2,52 GHz hızında üç Cortex-A710 ve 1,82 GHz hızında dört Cortex-A510 çekirdeğine sahip. Grafik tarafında ise AMD RDNA 2 mimarisini temel alan ve donanımsal ışın izleme desteği sunan Xclipse 920 GPU yer alıyor. Bu yonga seti daha önce Galaxy S22 serisi ve Galaxy S23 FE modellerinde kullanılmıştı.

    Galaxy M serisindeki modeller genellikle Galaxy A serisinin yeniden isimlendirilmiş versiyonları olarak piyasaya sürülüyor. Ancak Exynos 2200 tercihi, Galaxy M67'nin bu geleneğin dışına çıkabileceğine işaret ediyor.

    Samsung Galaxy M67 5G'nin diğer özelliklerine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak cihazın Geekbench'te ortaya çıkması, lansmanın önümüzdeki birkaç hafta içinde gerçekleşebileceğini gösteriyor.

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