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    Samsung Galaxy Quantum 7 Güney Kore’de tanıtıldı

    Samsung Galaxy Quantum 7 akıllı telefon modelinde 6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekran, Exynos 1680 yonga seti, 5000mAh batarya, yapay zeka paketi gibi özellikler yer alıyor.

    Samsung Galaxy Quantum 7 Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy A serisi akıllı telefonlarını ülkesinde operatörlere özgü olarak elden geçirdiği Galaxy Quantum serisi yedinci nesline terfi etti. Samsung Galaxy Quantum 7 tanıdık bir Galaxy A modelini temel alıyor.

    Samsung Galaxy Quantum 7 özellikleri ve fiyatı

    • 6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED
    • Exynos 1680 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 128GB depolama
    • 50MP OIS ana sensör
    • 12MP ön kamera
    • 5000mAh batarya
    • 520$

    Samsung Galaxy Quantum 7 modeli Galaxy A57 akıllı telefon modelinden esintiler taşıyor. Donanım tarafı aynı kalsa da ön kamera daha iyi düşük ışık alacak şekilde optimize edilmiş. Circle to Search, yapay zekâ silgi, en iyi yüz, düzenleme tavsiyelerini barındıran Awesome Intelligence paketi ve Knox Vault güvenlik katmanı ekstraları arasında.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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