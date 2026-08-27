Samsung Galaxy Quantum 7 Güney Kore’de tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy A serisi akıllı telefonlarını ülkesinde operatörlere özgü olarak elden geçirdiği Galaxy Quantum serisi yedinci nesline terfi etti. Samsung Galaxy Quantum 7 tanıdık bir Galaxy A modelini temel alıyor.

Samsung Galaxy Quantum 7 özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED

Exynos 1680 yonga seti

8GB RAM

128GB depolama

50MP OIS ana sensör

12MP ön kamera

5000mAh batarya

520$

Samsung Galaxy S27 Ultra'nın yeni kamera tasarımı doğrulandı 1 gün önce eklendi

Samsung Galaxy Quantum 7 modeli Galaxy A57 akıllı telefon modelinden esintiler taşıyor. Donanım tarafı aynı kalsa da ön kamera daha iyi düşük ışık alacak şekilde optimize edilmiş. Circle to Search, yapay zekâ silgi, en iyi yüz, düzenleme tavsiyelerini barındıran Awesome Intelligence paketi ve Knox Vault güvenlik katmanı ekstraları arasında.

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Samsung Galaxy Quantum 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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