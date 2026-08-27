Samsung Galaxy Quantum 7 Güney Kore’de tanıtıldı

Samsung Galaxy Quantum 7 özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik Full HD+ Super AMOLED
- Exynos 1680 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB depolama
- 50MP OIS ana sensör
- 12MP ön kamera
- 5000mAh batarya
- 520$
Samsung Galaxy Quantum 7 modeli Galaxy A57 akıllı telefon modelinden esintiler taşıyor. Donanım tarafı aynı kalsa da ön kamera daha iyi düşük ışık alacak şekilde optimize edilmiş. Circle to Search, yapay zekâ silgi, en iyi yüz, düzenleme tavsiyelerini barındıran Awesome Intelligence paketi ve Knox Vault güvenlik katmanı ekstraları arasında.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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