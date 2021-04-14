Samsung Galaxy Quantum2 tanıtıldı

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Samsung’un Güney Kore’ye özel olarak hazırladığı Galaxy Quantum serisinin ikinci telefonu Galaxy Quantum2 tanıtıldı. Özel bir kuantum sayı üreteci sunan Quantum2 güvenliğe farklı bir katkı sağlıyor.

Samsung Galaxy Quantum2 özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy Quantum2 modelinde 6.7 inçlik 1440p çözünürlüğünde Super AMOLED ekran yer alıyor. Nokta çentik tasarımlı ekran 120Hz tazeleme hızına sahip. Gövde IP67 ile suya karşı korunuyor.

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Samsung Galaxy Quantum2 özel bir telefon zira QRNG adı verilen ve kuantum tabanlı sayı üreten bir yongaya sahip. 2.5 milimetre kare ile dünyanın en küçüğü olma özelliğine sahip QRNG yongası LED ve CMOS sensördeki sesleri kullanarak rastgele sayılar üretiyor.

QRNG yongası bankacılık gibi iki aşamalı doğrulama isteyen tüm platformlarda kullanılabiliyor. Yani harici bir sayı üretecine veya üçüncü taraf uygulamaya gerek kalmadan kullanıcı bu sistemi çalıştırabiliyor. Samsung kendi ülkesindeki pek çok finans kuruluşuyla ortaklığa girmiş durumda.

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Snapdragon 855+ yonga seti ile performansı bir miktar geriden gelen Galaxy Quantum2 modeli 6GB RAM, 128GB depolama, 64MP çözünürlüğünde OIS ana sensör, 5G, 4500mAh kapasiteli batarya ve 25W hızlı şarj şeklinde özelliklere sahip.

Güney Kore’de 625$ bir fiyat etiketi ile satışa çıkacak Galaxy Quantum2 modelinin Galaxy A82 olarak global piyasalara çıkması bekleniyor. QRNG yongası ne kadar yaygın kullanılacak merak konusu.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_quantum2_is_official_in_korea_with_qrng_chip_and_5g-news-48624.php

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