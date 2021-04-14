Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Galaxy Quantum2 tanıtıldı

    Galaxy Quantum2 akıllı telefon modeli Snapdragon 855+ yonga setine sahipken kuantum tabanlı sayı üreten QRNG yongası ile güvenliğe önem veren kullanıcıları hedefliyor.
    14 Nisan 2021, 11:00 (5 sa.)
    1,7b
    30
    2
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Samsung Galaxy Quantum2 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un Güney Kore’ye özel olarak hazırladığı Galaxy Quantum serisinin ikinci telefonu Galaxy Quantum2 tanıtıldı. Özel bir kuantum sayı üreteci sunan Quantum2 güvenliğe farklı bir katkı sağlıyor.

    Samsung Galaxy Quantum2 özellikleri ve fiyatı

    Samsung Galaxy Quantum2 modelinde 6.7 inçlik 1440p çözünürlüğünde Super AMOLED ekran yer alıyor. Nokta çentik tasarımlı ekran 120Hz tazeleme hızına sahip. Gövde IP67 ile suya karşı korunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung telefonlarda Olympus devri başlıyor

    Ayrıca Bkz. "Navi 21 GPUlu Radeon Pro kartı görüntülendi"

    Samsung Galaxy Quantum2 özel bir telefon zira QRNG adı verilen ve kuantum tabanlı sayı üreten bir yongaya sahip. 2.5 milimetre kare ile dünyanın en küçüğü olma özelliğine sahip QRNG yongası LED ve CMOS sensördeki sesleri kullanarak rastgele sayılar üretiyor.

    QRNG yongası bankacılık gibi iki aşamalı doğrulama isteyen tüm platformlarda kullanılabiliyor. Yani harici bir sayı üretecine veya üçüncü taraf uygulamaya gerek kalmadan kullanıcı bu sistemi çalıştırabiliyor. Samsung kendi ülkesindeki pek çok finans kuruluşuyla ortaklığa girmiş durumda.

    Samsung Galaxy Quantum2 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Snapdragon 855+ yonga seti ile performansı bir miktar geriden gelen Galaxy Quantum2 modeli 6GB RAM, 128GB depolama, 64MP çözünürlüğünde OIS ana sensör, 5G, 4500mAh kapasiteli batarya ve 25W hızlı şarj şeklinde özelliklere sahip.

    Güney Kore’de 625$ bir fiyat etiketi ile satışa çıkacak Galaxy Quantum2 modelinin Galaxy A82 olarak global piyasalara çıkması bekleniyor. QRNG yongası ne kadar yaygın kullanılacak merak konusu.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_quantum2_is_official_in_korea_with_qrng_chip_and_5g-news-48624.php
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    B birokyanus 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İnce bir telefona benziyor tasarımı güzel
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    itachi237 (Efe Bey ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    qubit oluşturmak için kullandığı sensörler gerçek bir qubiti taklit etmeye çalışıyor olsa da, sonuç olarak doğal bir rng değil, manüpüle edilebilir. gereksiz bir cihaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. Netflix'in en çok izlenen dizisi konumundaki Bridgerton, 3. ve 4. sezon onayını aldı 29 dk. Apple’ın 20 Nisan etkinliği resmileşti 44 dk. F-16'larda kullanılacak Bozdoğan füzesinin havadan atış testi tamamlandı 59 dk. Apple analisti çentiksiz iPhone için tarih verdi: Ekran altı Face ID sistemi geliyor 1 sa. Microsoft Modern çevre ekipmanları duyuruldu 1 sa. Türkiye'de ilk kez kripto para ile lüks otomobil alım satım dönemi başlıyor 1 sa. Cyberpunk 2077'nin 1.21 yaması yayınlandı: Yine uzun bir liste 2 sa. Binance, Coinbase’in (COIN) tokenize edilmiş hisse senedini listeleyecek 2 sa. Canon aynasız fotoğraf makinesi EOS R3'ü duyurdu 3 sa. PS Store'un Bahar İndirimi yenilendi: 250 farklı oyun indirime girdi! 3 sa. Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera 3 sa. CD Projekt, Cyberpunk 2077'yi gurur duyacakları bir oyun haline getireceklerini söylüyor 3 sa. Steam'de Capcom oyunlarına büyük indirimler 4 sa. Kuo'dan iPhone 14 raporu: 8K destekli 48 MP kamera, mini modeli rafa kalkıyor 5 sa. Elektrikli scooter yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy Quantum2 tanıtıldı Sonraki Capcom’dan çalınan veriler ile ilgili açılan soruşturma tamamlandı: 390.000 kişinin etkilendiği düşünülüyor 14 sa. Fizik tabanlı bulmaca oyunu Bungee Turtle, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 15 sa. Sosyal ağ oyunu Play Together, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 16 sa. Intel otomotiv sektörüne destek olmak istiyor 16 sa. Netflix'ten live-action Gundam filmi geliyor 17 sa. Nvidia Drive Atlan ilk 1000TOPS araç yonga seti oldu 17 sa. Sevilen oyun serisi BioShock'un yeni oyunu açık dünya olacak gibi duruyor 18 sa. Huawei, otonom araç teknolojisinin Tesla'dan daha iyi olduğunu iddia ediyor 18 sa. Netflix'in yeni Godzilla animesinden ilk fragman paylaşıldı 19 sa. Mcdodo’dan Ramazan boyunca her gün bir DH üyesine hediye 19 sa. İtopya'da kargolar işte buradan geliyor! 9000mtk'lik operasyon merkezini gezdik 19 sa. Apple, Mac sevkiyatında yıllık %110'dan fazla büyüme sağladı 19 sa. ZTE Axon 30 Ultra'nın yüksek kalitede görselleri yayınlandı 20 sa. Vikingleri yönettiğiniz strateji oyunu Northgard, iOS için yayınlandı 20 sa. Son araştırmalara göre 55-64 yaş arasındaki insanların oyun oynama oranı tarihin en yüksek seviyesinde 21 sa. Zack Snyder'ın Netflix filmi Army of the Dead'ten aksiyon dolu fragman 21 sa. AMD Ryzen 5000G APU’larını duyurdu: Perakende pazarına da sunulacak 21 sa. Realtek de stok sıkıntısı yaşamaya başladı 22 sa. Bitcoin’in (BTC) değeri 500 bin TL'yi aştı 22 sa. Clubhouse, Mayıs ayında Android'e gelebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız