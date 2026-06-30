Samsung Galaxy Ring 2, iPhone desteğiyle geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung'un akıllı yüzük pazarına ilk girişinden bu yana iki yıl geçti. Galaxy Ring'in henüz bir halefi yok. Söylentiler yeni nesil giyilebilir cihazın 2027'de piyasaya sürüleceğini işaret ederken, Samsung planları hakkında büyük ölçüde sessiz kaldı. Şimdi şirket nihayet sessizliğini bozarak Galaxy Ring 2'nin gerçekten de geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı.

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Samsung, sensörler yerine yazılım hizmetlerine odaklanacak

Samsung'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Dijital Sağlık Ekibi Başkanı Dr. Hon Pak, şirketin yeni nesil Galaxy Ring'i aktif olarak geliştirdiğini doğruladı. Sektördeki giyilebilir sensörlerin yetenekler açısından artık nispeten benzer olduğunu, bu nedenle temel farklılaştırıcı unsurun toplanan sağlık verilerinin üzerine inşa edilen yazılım hizmetleri olacağını belirtti.

Şu anda Galaxy Ring yalnızca Android cihazlarla eşleştirilebiliyor. Gelecekte iPhone uyumluluğu olasılığı sorulduğunda, Dr. Hon Pak, Galaxy Ring 2 için daha geniş bir uyumluluğun düşünüldüğünü ima etti. Galaxy Ring'in ekranı olmadığı ve bağlı olduğu telefondan bildirim gösteremediği için, iPhone ile eşleştirildiğinde neredeyse tüm özelliklerini kullanmak mümkün olacak. Samsung, Galaxy Wearable ve Samsung Health uygulamalarını iPhone ile uyumlu hale getirirse, iPhone desteği kazanacak en mantıklı Samsung giyilebilir cihazı Galaxy Ring olacaktır.

Dr. Pak ayrıca Samsung'un bağlantılı sağlık ekosistemine ilişkin gelecek planlarını da açıkladı. Modern giyilebilir cihazlar, gün boyunca kandaki oksijeni, kalp atış hızını, solunum hızını, uykuyu ve adımları takip ediyor. Samsung, kullanıcının hayati belirtilerini yedi gün boyunca gözlemleyerek bir temel oluşturuyor ve sağlık verilerinin bu temelden sapması durumunda kullanıcıyı uyarıyor.

Yapay zeka rehberlik edecek

Samsung'un Kalp Sağlığı Skoru özelliği, kardiyovasküler sağlık riskini değerlendirmek ve tahmin etmek için kullanıcının sağlığını dört ölçüt üzerinden (Aktivite, Beslenme, Uyku ve Stres) ölçüyor. 2027'de piyasaya sürülmesi planlanan özel Yapay Zeka Sağlık Koçluğu özelliğiyle şirket, genel koçluk yerine kişiselleştirilmiş motivasyon sağlamak ve kullanıcıların daha iyi sağlık sonuçları elde etmelerine yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir yardımcı kullanmayı planlıyor.

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