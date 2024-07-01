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Tam Boyutta Gör Samsung, uzun zamandır beklenen Galaxy Ring'i 10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurmayı planlıyor. Bildiğiniz gibi bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi'nde sergilen cihazın özellikleri halen netleşmiş değil. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Galaxy Ring'in bazı yeni özellikleri ortaya çıktı.

Kaçıranlar için Samsung, Galaxy Ring'in nasıl görüneceğini zaten gösterdi ve özellikleri hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Şimdi ise Samsung Health uygulamasında, Galaxy Ring'te bulunacak bazı özellikler keşfedildi.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da görebileceğiniz gibi Galaxy Ring, kalp atış hızını ve stresi izlemenin yanı sıra cilt sıcaklığını ölçebilecek ve aylık adet dönemlerini takip edebilecek. Ayrıca bir diğer görüntüde, yüzüğün uyku sırasında horlama tespiti sunacağını görüyoruz. Ancak bu özellik için akıllı telefona ihtiyaç duyuluyor.

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Galaxy Ring hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınılı. Daha önce ise Samsung, yüzüğün tek şarjla dokuz güne kadar pil ömrü sağlayacağını açıklamıştı. Ancak bu sürenin farklı yüzük boyutlarına göre değişiklik göstermesi mümkün. Son olarak Galaxy Ring'in Ağustos ayından itibaren 300 ila 350 dolar aralığında bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Ring'in sağlık takibi özellikleri ortaya çıktı