Samsung Galaxy Ring'in sağlık takibi özellikleri ortaya çıktı

Kaçıranlar için Samsung, Galaxy Ring'in nasıl görüneceğini zaten gösterdi ve özellikleri hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Şimdi ise Samsung Health uygulamasında, Galaxy Ring'te bulunacak bazı özellikler keşfedildi.
Galaxy Ring hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınılı. Daha önce ise Samsung, yüzüğün tek şarjla dokuz güne kadar pil ömrü sağlayacağını açıklamıştı. Ancak bu sürenin farklı yüzük boyutlarına göre değişiklik göstermesi mümkün. Son olarak Galaxy Ring'in Ağustos ayından itibaren 300 ila 350 dolar aralığında bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.