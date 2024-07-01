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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Ring'in sağlık takibi özellikleri ortaya çıktı

    Samsung’un merakla beklenen akıllı yüzüğü Galaxy Ring, bu yılın ikinci yarısında kullanıcılarla buluşacak. Şimdi de Galaxy Ring'in sağlık takibi özellikleri ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy Ring'in sağlık takibi özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, uzun zamandır beklenen Galaxy Ring'i 10 Temmuz tarihli Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurmayı planlıyor. Bildiğiniz gibi bu yılın başlarında Mobil Dünya Kongresi'nde sergilen cihazın özellikleri halen netleşmiş değil. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Galaxy Ring'in bazı yeni özellikleri ortaya çıktı. 

    Kaçıranlar için Samsung, Galaxy Ring'in nasıl görüneceğini zaten gösterdi ve özellikleri hakkında yeni bilgiler duymaya devam ediyoruz. Şimdi ise Samsung Health uygulamasında, Galaxy Ring'te bulunacak bazı özellikler keşfedildi.

    Samsung Galaxy Ring'in sağlık takibi özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yukarıda da görebileceğiniz gibi Galaxy Ring, kalp atış hızını ve stresi izlemenin yanı sıra cilt sıcaklığını ölçebilecek ve aylık adet dönemlerini takip edebilecek. Ayrıca bir diğer görüntüde, yüzüğün uyku sırasında horlama tespiti sunacağını görüyoruz. Ancak bu özellik için akıllı telefona ihtiyaç duyuluyor.

    Galaxy Ring hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınılı. Daha önce ise Samsung, yüzüğün tek şarjla dokuz güne kadar pil ömrü sağlayacağını açıklamıştı. Ancak bu sürenin farklı yüzük boyutlarına göre değişiklik göstermesi mümkün. Son olarak Galaxy Ring'in Ağustos ayından itibaren 300 ila 350 dolar aralığında bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 1 gün önce

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    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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