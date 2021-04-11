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    Samsung Galaxy S21 FE özellikleri ve görüntüleri açığa çıktı

    Samsung'un "amiral gemisi" katili unvanıyla bilinen Fan Edition serisine katılmaya hazırlanan Galaxy S21 FE, ilk görüntüleriyle karşımızda. İşte Samsung S21 FE özellikleri ve tasarımı:
    11 Nisan 2021, 14:00 (3 gün)
    8,3b
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Samsung Galaxy S21 FE özellikleri ve görüntüleri açığa çıktı
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    Samsung'un fiyat/performans oranıyla dikkat çeken akıllı telefon serisi Fan Edition'a dahil olmaya hazırlanan Galaxy S21 FE'nin ilk bakış görüntüleri ve bazı teknik özellikleri sızdırıldı. 

    Ayrıca Bkz. "100 milyonda 1 denk gelen tasarım hatası sebebiyle iPhone 11 Pro rekor fiyattan satıldı"

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    Samsung S21 FE özellikleri ve tasarımı

    Paylaşılan görseller gösteriyor ki Samsung Galaxy S21 FE, tasarım noktasında adeta Galaxy S21'in kopyası olacak. Ancak iki telefonun arkasındaki küçük nüans da dikkatlerden kaçmıyor. Öyle ki kamera bölmesi Galaxy S21'de telefonun yanındaki metal çerçevelerin bir uzantısı iken, Galaxy S21 Fan Editon'da ise arka kapağın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

    Galaxy S21 FE'nin glastik adındaki buzlu polikarbon arka kapağa ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Bununla birlikte parlak metal çerçevelerin telefonun iskeletini oluşturacağı bildirilirken, boyut tarafında ise telefonun 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (arka kamera çıkıntısı ile 9,3 mm) ebatlarında olacağı kaydediliyor. Bu değerler Galaxy S21 ile kıyaslandığında, Galaxy S21 FE'nin 4 mm daha uzun ve 3,3 mm daha geniş, kalınlık noktasında ise her iki telefonun da aynı kalınlıkta olduğu görülüyor.

    Samsung Galaxy S21 FE özellikleri ve görüntüleri açığa çıktı
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    Galaxy S21 FE'nin S21'e kıyasla 4mm daha uzun olmasının bir sonucu olarak ekran da Galaxy S21'den 0.2 inç daha büyük olacak. 6.4 inç büyüklüğünde olacağı söylenen bu ekran, Infinity-O olarak bilinen tek ve ortalanmış delikli bir selfie kamerasına ev sahipliği yapacak.

    Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu kendini gösterecek. Ancak bir farkla; o da şu ki Samsung S21 FE biraz daha maliyet odaklı geliştirildiği için kamera tarafında daha düşük çözünürlüklü lenslere ev sahipliği yapacaktır.

    Samsung Galaxy S21 FE özellikleri ve görüntüleri açığa çıktı
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    Galaxy S21'in uygun fiyatlı versiyonu olacak

    Samsung Galaxy S21 Fan Edition'ın ne zaman ve hangi fiyattan duyurulacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Galaxy S21 özelliklerinin birçoğunun korunacağı ve fiyatın daha düşük tutulacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 



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    R receep 32 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hani nerede özellikler
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    napolyon94 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Özellikleri belli oldu deyip sadece fiziksel uzunluklardan bahsetmek ayıp bir habercilik değil mi?
    Yanıtla +6
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    strathmorea (alper ozan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    E ee özellikleri nerede. Dalga mı geçiyorsunuz siz okuyucularla.
    Yanıtla +4
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık her şirket böyle.Örneğin Xiaomi, Mi 11 serisinin ardından Mi 11X serisini çıkartmaya hazırlanıyormuş.
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    İ izleyici7 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Özellikleri kalınlığı heralde ne kadar mühimde peh peh
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    interwap (Volkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Özellikler : Belki bi dahaki haberde
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    muratozgulz (Murat Özgül) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    7 bine gelirse alınır.
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    197140emir (Dr Sherlock ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Özellikleri tahmin edicez
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    R receep 32 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hani nerede özellikler
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    marsk35 (Marsk KY) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Samsung yılda 3 model çıkartsa bu üç modelde kendi içinde 2 model olsa yılda 6 model bu firmayı ileri götürür fakat neredeyse yılda 25 30 model çıkarıyolar sonra güncelleme hak getire model çöplüğüne dönüyor hepside birbirinin aynısı samsung marka algısı çok düştü sonları Nokia htc gibi olmaları yakındır
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    strathmorea (alper ozan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    E ee özellikleri nerede. Dalga mı geçiyorsunuz siz okuyucularla.
    Yanıtla +4
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    napolyon94 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Özellikleri belli oldu deyip sadece fiziksel uzunluklardan bahsetmek ayıp bir habercilik değil mi?
    Yanıtla +6
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir ara S20FE ile S20 arasında çok kalmıştım, ama S20FE'nin fiyatı yükselipte S20'ye dayanınca gönül rahatlığıyla S20 almıştım. Fiyatı uygun tutmaları lazım. S20FE'de GG3 vardı. O kadar pahalı cihazın bir iki düşmeyle bir ton masrafa sokma ihtimali gözümü korkutmuştu. GG5 olsa epey sağlam. Yani betona düşse bile kırılma hatta çizilme olmuyor. Birde her ne kadar bazıları sevmese de ben amiral gemilerin curved olayını çok beğeniyorum. Normal telefona göre havası çok değişiyor. S8'den beri öyle kullanıyorum.
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