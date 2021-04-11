Samsung Galaxy S21 FE özellikleri ve görüntüleri açığa çıktı

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Samsung'un fiyat/performans oranıyla dikkat çeken akıllı telefon serisi Fan Edition'a dahil olmaya hazırlanan Galaxy S21 FE'nin ilk bakış görüntüleri ve bazı teknik özellikleri sızdırıldı.

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Galaxy S21 FE bazı özellikleri kırpabilir

Samsung S21 FE özellikleri ve tasarımı

Paylaşılan görseller gösteriyor ki Samsung Galaxy S21 FE, tasarım noktasında adeta Galaxy S21'in kopyası olacak. Ancak iki telefonun arkasındaki küçük nüans da dikkatlerden kaçmıyor. Öyle ki kamera bölmesi Galaxy S21'de telefonun yanındaki metal çerçevelerin bir uzantısı iken, Galaxy S21 Fan Editon'da ise arka kapağın bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Galaxy S21 FE'nin glastik adındaki buzlu polikarbon arka kapağa ev sahipliği yapacağı söyleniyor. Bununla birlikte parlak metal çerçevelerin telefonun iskeletini oluşturacağı bildirilirken, boyut tarafında ise telefonun 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (arka kamera çıkıntısı ile 9,3 mm) ebatlarında olacağı kaydediliyor. Bu değerler Galaxy S21 ile kıyaslandığında, Galaxy S21 FE'nin 4 mm daha uzun ve 3,3 mm daha geniş, kalınlık noktasında ise her iki telefonun da aynı kalınlıkta olduğu görülüyor.

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Galaxy S21 FE'nin S21'e kıyasla 4mm daha uzun olmasının bir sonucu olarak ekran da Galaxy S21'den 0.2 inç daha büyük olacak. 6.4 inç büyüklüğünde olacağı söylenen bu ekran, Infinity-O olarak bilinen tek ve ortalanmış delikli bir selfie kamerasına ev sahipliği yapacak.

Arka tarafta ise üçlü kamera kurulumu kendini gösterecek. Ancak bir farkla; o da şu ki Samsung S21 FE biraz daha maliyet odaklı geliştirildiği için kamera tarafında daha düşük çözünürlüklü lenslere ev sahipliği yapacaktır.

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Galaxy S21'in uygun fiyatlı versiyonu olacak

Samsung Galaxy S21 Fan Edition'ın ne zaman ve hangi fiyattan duyurulacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak Galaxy S21 özelliklerinin birçoğunun korunacağı ve fiyatın daha düşük tutulacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

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