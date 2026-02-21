Samsung, Galaxy S22 serisindeki One UI 6.1.1 güncellemesi nedeniyle davalık oldu

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S22 serisi, One UI 6.1.1 güncellemesinin ardından ortaya çıktığı belirtilen sürekli yeniden başlatma sorunu nedeniyle ABD’de açılan toplu dava ile gündemde. İddiaya göre 2024’ün sonlarında dağıtılan güncelleme sonrasında bazı kullanıcıların cihazları sonsuz bir önyükleme döngüsüne girdi ve normal şekilde kullanılamaz hale geldi. Dava dilekçesinde, şirketin güncellemeyi yayınlamadan önce olası risklerden haberdar olduğu öne sürülüyor. Süreç, son dört yıl içinde ABD’de Galaxy S22 serisi modellerini satın alan tüketicileri kapsayacak şekilde geniş bir çerçevede ele alınıyor.

İşte One UI 6.1.1 güncellemesi ve yeniden başlatma döngüsü iddiaları:

Toplu dava, Samsung tarafından yayımlanan One UI 6.1.1 güncellemesinin ardından yaşanan teknik sorunlara dayanıyor. Güncellemenin, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus ve Samsung Galaxy S22 Ultra modellerinde bazı cihazları sonsuz yeniden başlatma döngüsüne soktuğu belirtiliyor. Her kullanıcının aynı problemi yaşamadığı ifade edilse de şikayetlerin belirli bir yoğunluğa ulaştığı ve cihazların açılış ekranını geçemediği yönünde bildirimler yapıldığı aktarılıyor.

Dava dilekçesine göre söz konusu güncelleme bazı cihazlarda sistemin temel açılış sürecini etkileyen bir arızaya yol açtı. Bir bilgisayarın işletim sistemi yüklenirken takılı kalmasına benzer şekilde, telefonun işletim sistemi de önyükleme aşamasını tamamlayamıyor ve cihaz sürekli olarak yeniden başlatılıyor.

Dava dosyasında yer alan iddialar arasında, şirketin güncellemenin kritik ve potansiyel olarak ölümcül arızalara yol açabileceğini bildiği halde dağıtıma devam ettiği yönünde ifadeler bulunuyor. Ayrıca, 6.1.1 güncellemesi nedeniyle hasar gördüğü öne sürülen cihazlar için uzatılmış garanti taleplerinin karşılanmadığı da öne sürülen hususlar arasında yer alıyor.

Dava dilekçesinde, kullanıcıların fotoğraflar, belgeler ve kişisel veriler dahil olmak üzere önemli içeriklere ulaşamadığı belirtiliyor. Akıllı telefonların günlük yaşamın merkezine yerleştiği düşünüldüğünde, veri kaybı yalnızca teknik bir sorun değil, aynı zamanda maddi ve manevi sonuçlar doğurabilecek bir durum olarak değerlendiriliyor.

Davanın kapsamı da dikkat çekici bir genişliğe sahip. Şikayete göre, davanın açılmasından önceki dört yıl içinde ABD’de Galaxy S22, S22 Plus veya S22 Ultra satın alan tüm tüketiciler potansiyel olarak kapsama dahil ediliyor. Bu durum, davanın bireysel bir şikayetin ötesine geçerek daha geniş bir kullanıcı kitlesini temsil etmeyi amaçladığını gösteriyor.

