Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S22 serisindeki One UI 6.1.1 güncellemesi nedeniyle davalık oldu

    Samsung, Galaxy S22 serisinde One UI 6.1.1 sonrası ortaya çıkan yeniden başlatma döngüsü sorunu nedeniyle ABD’de toplu dava ile karşı karşıya. İşte dava sürecinin detayları:

    Samsung Galaxy S22 için One UI 6.1.1 güncellemesi davası Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S22 serisi, One UI 6.1.1 güncellemesinin ardından ortaya çıktığı belirtilen sürekli yeniden başlatma sorunu nedeniyle ABD’de açılan toplu dava ile gündemde. İddiaya göre 2024’ün sonlarında dağıtılan güncelleme sonrasında bazı kullanıcıların cihazları sonsuz bir önyükleme döngüsüne girdi ve normal şekilde kullanılamaz hale geldi. Dava dilekçesinde, şirketin güncellemeyi yayınlamadan önce olası risklerden haberdar olduğu öne sürülüyor. Süreç, son dört yıl içinde ABD’de Galaxy S22 serisi modellerini satın alan tüketicileri kapsayacak şekilde geniş bir çerçevede ele alınıyor.

    İşte One UI 6.1.1 güncellemesi ve yeniden başlatma döngüsü iddiaları:

    Toplu dava, Samsung tarafından yayımlanan One UI 6.1.1 güncellemesinin ardından yaşanan teknik sorunlara dayanıyor. Güncellemenin, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22 Plus ve Samsung Galaxy S22 Ultra modellerinde bazı cihazları sonsuz yeniden başlatma döngüsüne soktuğu belirtiliyor. Her kullanıcının aynı problemi yaşamadığı ifade edilse de şikayetlerin belirli bir yoğunluğa ulaştığı ve cihazların açılış ekranını geçemediği yönünde bildirimler yapıldığı aktarılıyor.

    Dava dilekçesine göre söz konusu güncelleme bazı cihazlarda sistemin temel açılış sürecini etkileyen bir arızaya yol açtı. Bir bilgisayarın işletim sistemi yüklenirken takılı kalmasına benzer şekilde, telefonun işletim sistemi de önyükleme aşamasını tamamlayamıyor ve cihaz sürekli olarak yeniden başlatılıyor.

    Dava dosyasında yer alan iddialar arasında, şirketin güncellemenin kritik ve potansiyel olarak ölümcül arızalara yol açabileceğini bildiği halde dağıtıma devam ettiği yönünde ifadeler bulunuyor. Ayrıca, 6.1.1 güncellemesi nedeniyle hasar gördüğü öne sürülen cihazlar için uzatılmış garanti taleplerinin karşılanmadığı da öne sürülen hususlar arasında yer alıyor.

    Dava dilekçesinde, kullanıcıların fotoğraflar, belgeler ve kişisel veriler dahil olmak üzere önemli içeriklere ulaşamadığı belirtiliyor. Akıllı telefonların günlük yaşamın merkezine yerleştiği düşünüldüğünde, veri kaybı yalnızca teknik bir sorun değil, aynı zamanda maddi ve manevi sonuçlar doğurabilecek bir durum olarak değerlendiriliyor.

    Davanın kapsamı da dikkat çekici bir genişliğe sahip. Şikayete göre, davanın açılmasından önceki dört yıl içinde ABD’de Galaxy S22, S22 Plus veya S22 Ultra satın alan tüm tüketiciler potansiyel olarak kapsama dahil ediliyor. Bu durum, davanın bireysel bir şikayetin ötesine geçerek daha geniş bir kullanıcı kitlesini temsil etmeyi amaçladığını gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bora akkaş boyu ford focus gösterge ışığı sönmüyor antipollution fault lpg enjektör sıralaması yakuza like a dragon türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum