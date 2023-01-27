Samsung Galaxy S23 Ultra’nın çok yüksek Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung’un yaklaşan amiral gemisi Galaxy S23 Ultra için bilinmeyen çok az şey vardı ve bunlar arasında en tepede fiyat bilgisi bulunuyordu. Ancak görünen o ki resmi Samsung Türkiye sayfası yanlışlıkla Galaxy S23 Ultra’nın fiyatını ortaya çıkardı.

Galaxy S23 Ultra Türkiye fiyatı sızdı

Tam Boyutta Gör Açıkçası bu fiyat oldukça kafa karıştırıcı ve bir hata olma olasılığı çok yüksek. Zira telefonun beklenen fiyatından çok daha yüksek bir miktar söz konusu. Bu fiyatı euro’ya çevirdiğimizde 3,179 euro ediyor ki bu da daha önceki sızıntıların neredeyse üç katı. Zira yakın tarihli bir sızıntı Galaxy S23 Ultra’nın Avrupa fiyatının 1400 euro civarından başlayacağını gösteriyordu. Dolayısıyla 65.000 TL beklenenin çok üstünde ve gerçekliğine şüphe ile bakmak gerek.

Tam Boyutta Gör Samsung Türkiye’nin resmi internet sitesinde Galaxy S23 Ultra’nın Türkiye fiyatı ortaya çıktı. Samsung, ilgili sayfayı hızlı bir şekilde yayından kaldırsa da elimizde bir ekran görüntüsü bulunuyor. Buna göre Samsung Galaxy S23 Ultra, 65.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Galaxy S23 Ultra ile birlikte temel Galaxy S23 modelinin fiyatı da gün yüzüne çıktı. Galaxy S23 için istenen fiyat ise 50.000 TL.

Galaxy S23 Ultra beklenen özellikler

Öte yandan Galaxy S23 Ultra son derece dolu bir cihaz olacak. Genel tasarım olarak çok büyük değişiklikler olmasa da cihazın kaput altında önemli farklar bulunuyor. Bunlar arasındaki en önemlisi ise yeni 200 MP’lik ISOCELL HP2 kamera olacak. Cihazın diğer kameralarının ise 12 MP ultra geniş, 10 MP telefoto ve 10 MP periskop lens olması bekleniyor.

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Kutusundan Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile gelmesi beklenen Galaxy S23 Ultra’nın kalbinde ise firma için özel olarak hızlandırılmış Snapdragon 8 Gen 2 yongası bulunacak. Depolama seçeneklerinin 256 GB / 512 GB ve 1 TB olduğu telefonda 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunacak.

Galaxy S23 Ultra çıkış tarihi

Samsung halihazırda Galaxy S23 Ultra ve ailenin geri kalan üyelerinin çıkış tarihini resmi olarak açıklamış vaziyette. Firma, 1 Şubat tarihinde düzenleyeceği Unpacked 2023 etkinliği kapsamında yeni akıllı telefon serisini resmen tanıtacak.

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Samsung Galaxy S23 Ultra’nın uçuk Türkiye fiyatı ortaya çıktı