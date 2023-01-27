Samsung Galaxy S23 Ultra’nın çok yüksek Türkiye fiyatı ortaya çıktı

- Galaxy S23 Ultra Türkiye fiyatı sızdı
- Galaxy S23 Ultra beklenen özellikler
- Galaxy S23 Ultra çıkış tarihi
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Galaxy S23 Ultra Türkiye fiyatı sızdı
Galaxy S23 Ultra beklenen özellikler
Öte yandan Galaxy S23 Ultra son derece dolu bir cihaz olacak. Genel tasarım olarak çok büyük değişiklikler olmasa da cihazın kaput altında önemli farklar bulunuyor. Bunlar arasındaki en önemlisi ise yeni 200 MP’lik ISOCELL HP2 kamera olacak. Cihazın diğer kameralarının ise 12 MP ultra geniş, 10 MP telefoto ve 10 MP periskop lens olması bekleniyor.
Kutusundan Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile gelmesi beklenen Galaxy S23 Ultra’nın kalbinde ise firma için özel olarak hızlandırılmış Snapdragon 8 Gen 2 yongası bulunacak. Depolama seçeneklerinin 256 GB / 512 GB ve 1 TB olduğu telefonda 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri bulunacak.
Galaxy S23 Ultra çıkış tarihi
Samsung halihazırda Galaxy S23 Ultra ve ailenin geri kalan üyelerinin çıkış tarihini resmi olarak açıklamış vaziyette. Firma, 1 Şubat tarihinde düzenleyeceği Unpacked 2023 etkinliği kapsamında yeni akıllı telefon serisini resmen tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?