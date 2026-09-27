Samsung Galaxy S23 Ultra ABD’de yasaklanabilir, dava açıldı

Samsung’a dava üstüne dava
Gelen bilgilere göre ABD’li teknoloji girişimi Ioengine; Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds2 Pro ve Samsung Portable SSD T7 modellerinde kendisine ait bağlantı teknolojileri ile ilgili patentlerin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.
Bir patent ile ilgili Galaxy S23 Ultra ve Samsung Portable SSD T7 modellerinin ABD’de satışının yasaklanması, yasaklama mümkün değilse tazminat ödenmesi istenirken diğer patentler ile ilgili ise sadece tazminat talep ediliyor.
Henüz mahkeme değerlendirmesi ve dava ayrıntıları net değil. Söz konusu modeller bilindiği üzere üretimde olmayan modeller. Bununla birlikte girişim davayı kazanırsa sadece ürünlerin satışının yasaklanması değil bu teknolojilerin sonraki dönemde de kullanılamaması anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: