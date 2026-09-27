Samsung Galaxy S23 Ultra ABD’de yasaklanabilir, dava açıldı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Samsung, Apple ve Google cihazlarının patent ihlali nedeniyle satışının yasaklanması için açılan davanın ardından bu kez Samsung Galaxy S23 Ultra akıllı telefon modeli için benzer bir dava açıldı. Konu ise bağlantı teknolojisi ile ilgili patentler.

Samsung’a dava üstüne dava

Gelen bilgilere göre ABD’li teknoloji girişimi Ioengine; Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds2 Pro ve Samsung Portable SSD T7 modellerinde kendisine ait bağlantı teknolojileri ile ilgili patentlerin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

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Bir patent ile ilgili Galaxy S23 Ultra ve Samsung Portable SSD T7 modellerinin ABD’de satışının yasaklanması, yasaklama mümkün değilse tazminat ödenmesi istenirken diğer patentler ile ilgili ise sadece tazminat talep ediliyor.

Henüz mahkeme değerlendirmesi ve dava ayrıntıları net değil. Söz konusu modeller bilindiği üzere üretimde olmayan modeller. Bununla birlikte girişim davayı kazanırsa sadece ürünlerin satışının yasaklanması değil bu teknolojilerin sonraki dönemde de kullanılamaması anlamına geliyor.

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