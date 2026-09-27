Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S23 Ultra ABD’de yasaklanabilir, dava açıldı

    ABD’de bağlantı teknolojileri geliştiren bir girişim, patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Samsung Galaxy S23 Ultra olmak üzere belirli Samsung cihazlarına satış yasağı getirilmesini istiyor. 

    Samsung Galaxy S23 Ultra Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Samsung, Apple ve Google cihazlarının patent ihlali nedeniyle satışının yasaklanması için açılan davanın ardından bu kez Samsung Galaxy S23 Ultra akıllı telefon modeli için benzer bir dava açıldı. Konu ise bağlantı teknolojisi ile ilgili patentler.

    Samsung’a dava üstüne dava

    Gelen bilgilere göre ABD’li teknoloji girişimi Ioengine; Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds2 Pro ve Samsung Portable SSD T7 modellerinde kendisine ait bağlantı teknolojileri ile ilgili patentlerin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

    Bir patent ile ilgili Galaxy S23 Ultra ve Samsung Portable SSD T7 modellerinin ABD’de satışının yasaklanması, yasaklama mümkün değilse tazminat ödenmesi istenirken diğer patentler ile ilgili ise sadece tazminat talep ediliyor.

    Henüz mahkeme değerlendirmesi ve dava ayrıntıları net değil. Söz konusu modeller bilindiği üzere üretimde olmayan modeller. Bununla birlikte girişim davayı kazanırsa sadece ürünlerin satışının yasaklanması değil bu teknolojilerin sonraki dönemde de kullanılamaması anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    istanbul sarımsaklı arası kaç kilometre keyfi plaka değişikliği 2010 polo mall of istanbul nasıl gidilir askerlik yoklama dönemi nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Infinix Hot 60 Pro Plus
    Infinix Hot 60 Pro Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL16-52P-55S2
    Acer Aspire Lite AL16-52P-55S2
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum