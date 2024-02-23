Samsung Galaxy S24 büyük güncellemesi Avrupa’ya geldi

Samsung Galaxy S24 güncellemesi
750MB boyutunda ve S92xNKSU1AXB5 sürüm numaralı güncelleme özellikle kamera ve ekran tarafında iyileştirmeler getirirken ayrıca 72 adet güvenlik açığını da kapatıyor. Eleştiriler nedeniyle güncelleme beklenenden erken yayınlanmıştı.
Güncelleme ile gelen iyileştirmeler şu şekilde sıralanıyor:
- Ekranı daha canlı yapabilen manuel Canlılık kaydırıcısı
- Galaxy S24 Ultra için arka kameraların arkadan aydınlatmalı sahnelerde hareketli obje yakalamasına iyileştirme, daha mükemmel iç mekân portreleri
- Durağan görüntülerde renklerin ve pozlamanın iyileştirilmesi
- Expert RAW uygulaması kullanılarak DNG formatında çekilen fotoğrafların görüntü kalitesinin iyileştirilmesi
- Yemek modunda görüntülerin daha dikkat çekici hale getirilmesi
- Gece modunda çekilen görüntülerin renk doygunluğu ve beyaz dengesinin iyileştirilmesi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.