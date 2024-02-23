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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 büyük güncellemesi Avrupa’ya geldi

    Samsung Galaxy S24 serisinde ekran ve kamera ağırlıklı olmak üzere farklı bileşenlerdeki hataları gideren, kullanıcıya daha fazla kontrol veren büyük güncelleme Avrupa’da başladı.
    Samsung Galaxy S24
    Galaxy S24 serisinin ortaya çıkan ilk hatalarını gidermeyi amaçlayan büyük güncelleme Güney Kore’nin ardından Avrupa’ya da adım attı. Yavaş yavaş tüm bölgelerdeki kullanıcılar güncellemeyi almış olacak.

    Samsung Galaxy S24 güncellemesi

    750MB boyutunda ve S92xNKSU1AXB5 sürüm numaralı güncelleme özellikle kamera ve ekran tarafında iyileştirmeler getirirken ayrıca 72 adet güvenlik açığını da kapatıyor. Eleştiriler nedeniyle güncelleme beklenenden erken yayınlanmıştı.

    Güncelleme ile gelen iyileştirmeler şu şekilde sıralanıyor:

    • Ekranı daha canlı yapabilen manuel Canlılık kaydırıcısı
    • Galaxy S24 Ultra için arka kameraların arkadan aydınlatmalı sahnelerde hareketli obje yakalamasına iyileştirme, daha mükemmel iç mekân portreleri
    • Durağan görüntülerde renklerin ve pozlamanın iyileştirilmesi
    • Expert RAW uygulaması kullanılarak DNG formatında çekilen fotoğrafların görüntü kalitesinin iyileştirilmesi
    • Yemek modunda görüntülerin daha dikkat çekici hale getirilmesi
    • Gece modunda çekilen görüntülerin renk doygunluğu ve beyaz dengesinin iyileştirilmesi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 2 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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