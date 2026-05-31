    Samsung Galaxy S25 FE şarj olurken alev aldı, bu yıl üçüncü olay oldu

    Samsung Galaxy S25 FE akıllı telefon modelinin üçüncü taraf bir adaptör ile şarj edilirken alev alması gündeme oturdu. Yapılan paylaşım ise kısa süre sonra kaldırıldı. 

    Akıllı telefonların batarya yönetimi ve güvenlik teknolojileri ne kadar gelişirse gelişsin, sürekli şarjda kalan bir cihaz için küçük de olsa risk hep var oluyor. Bu konuda ağzı çok yanan Samsung, yıla pek de iyi başlamadı.

    Samsung Galaxy S25 FE alev aldı

    Reddit üzerinde paylaşılan bilgilere göre gece Samsung Galaxy S25 FE telefonunu şarja koyan kullanıcı, bir süre sonra havai fişek patlamasını andıran sesler duyarak uyandığını, biraz araştırınca telefonun aşırı ısınma nedeniyle alev aldığını fark ettiğini ve ucuz kurtulduğunu belirtiyor.

    Kullanıcının boynunda hafif bir yanık bulunurken aynı odada uyuyan 8 yaşındaki çocuğunda ise bir problem bulunmuyor. İtfaiyenin de müdahale ettiği patlama olayı, daha büyük bir felaketin yaşanmadan gideriliyor.  

    Kullanıcının telefonunu üçüncü parti bir 20W USB-PD şarj adaptörü ve orijinal Samsung Tip-C kablosu ile şarj ettiği belirtiliyor. Ayrıca telefonun kendisi de şarj esnasında deri bir cüzdan kılıfın içerisinde yer alıyordu.

    Samsung herhangi bir açıklama yapmadığı için çok farklı spekülasyonlar yapılıyor. Bir kısım şarj adaptörünün patlamaya yol açtığını belirtirken bir kısım da deri kılıf nedeniyle cihazın aşırı ısınmış olabileceğini belirtiyor.

    Yılın başlarında bir Galaxy S25 Plus ve bir de Galaxy S24 akıllı telefonları batarya nedeniyle alev almıştı. Telefonlarda modern kontrol sensörleri olmasına rağmen aşırı ısınmanın fark edilememesi ve enerji akımının devam etmesi kafalarda soru işareti oluşturuyor. Hali hazırda ilgili Reddit postu Samsung Galaxy editörleri tarafından kaldırılmış durumda.

