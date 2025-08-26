Samsung Galaxy S25 FE sızdırıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Samsung Galaxy S25 FE modeli neler sunacak?
Samsung S25 FE, üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Optik görüntü sabitleme (OIS) ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı lens (f/2.2) ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP telefoto lens eşlik ediyor. Ön kamera da 10 MP’den 12 MP’e yükseltilmiş. Telefon, 4900 mAh batarya ile donatılmış. Samsung, kablolu şarj hızını 25 W’dan 45 W’a çıkarmış.
Gemini Live, Audio Eraser ve Photo Assist gibi bir dizi yapay zeka özelliğiyle gelen S25 FE, siyah, lacivert, buz mavisi ve beyaz renk seçeneğiyle gelecek. Samsung Galaxy S25 FE modeli 649 dolardan başlayan fiyatla satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma 8 GB RAM 128 GB depolama için geçerli. 8 GB RAM 256 GB modelinin fiyatı ise 709 dolar olacak.
Samsung Galaxy S25 FE özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.7 inç, 2340x1080, 120Hz, Dynamic AMOLED
- İşlemci: Exynos 2400
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 8MP telefoto
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 4900 mAh, 45W kablolu şarj