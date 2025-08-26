Giriş
    Samsung Galaxy S25 FE sızdırıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Samsung'un Galaxy S25 FE modeli, Avrupa'nın önde gelen elektronik perakendecisinin satış listesinde listelendi. Cihazın tasarımıyla birlikte tüm özellikleri ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy S25 FE özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 FE'nin piyasaya çıkışı çok yakın. Telefon, birçok ayrıntıyla birlikte bir perakendecide listelendi ve yalnızca tasarımı değil, teknik detaylarını ve öne çıkan özelliklerini içeren pazarlama materyalleriyle birlikte yayınlandı.

    Samsung Galaxy S25 FE modeli neler sunacak?

    Galaxy S25 FE modeli özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 FE, 2340 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı sağlayan 6.7 inç Dinamik AMOLED ekrana sahip. Telefonun ön ve arkası Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor ve Armor Alüminyum çerçeveye sahip. Exynos 2400 işlemciden güç alan telefon, 8 GB RAM 512 GB’a kadar depolama alanıyla geliyor.

    Samsung S25 FE, üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Optik görüntü sabitleme (OIS) ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı lens (f/2.2) ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP telefoto lens eşlik ediyor. Ön kamera da 10 MP’den 12 MP’e yükseltilmiş. Telefon, 4900 mAh batarya ile donatılmış. Samsung, kablolu şarj hızını 25 W’dan 45 W’a çıkarmış.

    Gemini Live, Audio Eraser ve Photo Assist gibi bir dizi yapay zeka özelliğiyle gelen S25 FE, siyah, lacivert, buz mavisi ve beyaz renk seçeneğiyle gelecek. Samsung Galaxy S25 FE modeli 649 dolardan başlayan fiyatla satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma 8 GB RAM 128 GB depolama için geçerli. 8 GB RAM 256 GB modelinin fiyatı ise 709 dolar olacak.

    Samsung Galaxy S25 FE özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.7 inç, 2340x1080, 120Hz, Dynamic AMOLED
    • İşlemci: Exynos 2400
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş) + 8MP telefoto
    • Ön kamera: 12MP
    • Batarya: 4900 mAh, 45W kablolu şarj
