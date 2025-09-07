Samsung Galaxy S25 FE fiyat karmaşasıyla piyasaya çıktı

Galaxy S25 FE Türkiye fiyatı
Samsung Galaxy S25 FE akıllı telefon modeli 6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, Exynos 2400 yonga seti, 8GB RAM, 256GB/512GB depolama, 50MP+12MP+8MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4900mAh batarya, 45W kablolu şarj gibi özelliklerle geliyor.
Telefon için Hepsiburada platformu üzerinde 39999TL fiyat etiketi ile ön sipariş süreci başlamış durumda. Bununla birlikte Google arama sonuçlarına bakıldığında Samsung resmi sitesinde cihazın 34499TL fiyat etiketine sahip olduğu görülüyor. Çıkış fiyatı bu mu olacak yoksa Google ön belleğinde kalmış bir veri mi bilinmiyor. Hepsiburada aradaki fiyat farkını iade edeceği için şimdilik bir sıkıntı görünmüyor.
bu reklam nedir la :D
ağustostu eylül dendi şimdi görüyorum ekim olmuş