Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 FE fiyat karmaşasıyla piyasaya çıktı

    Samsung Galaxy S25 FE akıllı telefon modeli tanıtılmasından kısa süre sonra ülkemizde de satışa sunuldu. Henüz bir hediyenin olmadığı telefonun fiyatı da kafa karıştırdı. 

    Samsung Galaxy S25 FE Türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy FE akıllı telefon serisinin en yeni üyesi Galaxy S25 FE resmi olarak piyasaya çıktı ancak internette iki farklı fiyat ortaya çıkması, cihazı satın almak isteyen tüketicilerin de kafasını karıştırdı. 

    Galaxy S25 FE Türkiye fiyatı

    Samsung Galaxy S25 FE akıllı telefon modeli 6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, Exynos 2400 yonga seti, 8GB RAM, 256GB/512GB depolama, 50MP+12MP+8MP arka kamera, 12MP ön kamera, 4900mAh batarya, 45W kablolu şarj gibi özelliklerle geliyor. 

    Telefon için Hepsiburada platformu üzerinde 39999TL fiyat etiketi ile ön sipariş süreci başlamış durumda. Bununla birlikte Google arama sonuçlarına bakıldığında Samsung resmi sitesinde cihazın 34499TL fiyat etiketine sahip olduğu görülüyor. Çıkış fiyatı bu mu olacak yoksa Google ön belleğinde kalmış bir veri mi bilinmiyor. Hepsiburada aradaki fiyat farkını iade edeceği için şimdilik bir sıkıntı görünmüyor. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    X
    Xantiave 7 saat önce

    bu reklam nedir la :D

    T
    thecenk 11 saat önce

    ağustostu eylül dendi şimdi görüyorum ekim olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fotoğrafın hangi telefonla çekildiğini bulmak bonus puan ile kredi kartı borcu ödeme egzoz patlatma en iyi devlet hastaneleri sıralaması fiat topolino kullanıcı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Max 2023 MacBook Pro
    Apple M3 Max 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum