Galaxy S25 FE'ye AirDrop ile paylaşım özelliği geldi

Tam Boyutta Gör Geçen yıl Google, Android'in Quick Share özelliği ile Apple'ın AirDrop'u arasında dosya gönderip alma imkanını duyurmuş ve bu özelliği ilk olarak Pixel 10 serisine getirmişti. Bu özellik temelde, Quick Share ve AirDrop’u kullanarak Android telefon ile iPhone, iPad ve Mac gibi Apple cihazları arasında doğrudan dosya paylaşımına imkan veriyor.

Aktif Samsung Galaxy cihaz kullanıcısı 1.2 milyarı geçti 2 gün önce eklendi

AirDrop One UI 9 güncellemesiyle Galaxy S25 FE modeline de geldi

Google, özelliği başta Pixel 10 serisinde kullanıma sunmuş, ardından kademeli olarak diğer Pixel telefonlara da genişletmişti. Doğal olarak, diğer Android üreticileri de zamanla bu sürece dahil oldu. Samsung, özelliği bu yılın başlarında Galaxy S26 serisiyle kullanıma sundu, sonrasında Galaxy S25 ve Galaxy S24 serileri ile çeşitli nesil Galaxy Z katlanabilir cihazlar dahil olmak üzere birçok eski modele getirdi. Şimdi, bu özelliği Galaxy S25 FE modeline de getirdi.

Samsung, kararlı One UI 9 güncellemesiyle birlikte Galaxy S25 FE modeline Quick Share üzerinden Apple cihazlarıyla dosya paylaşma desteğini ekledi.

Samsung S25 FE AirDrop özelliği nasıl kullanılır?

Kullanıcıların AirDrop ile paylaşım özelliğini kullanabilmeleri için Quick Share ayarlarına gidip "Yakındakilerle paylaş" (Nearby sharing) bölümü altında “Apple cihazlarıyla paylaş” seçeneğini işaretlemeleri gerekiyor.

Galaxy S25 FE için yayınlanan One UI 9 güncellemesi, My FanCam modu ve daha özelleştirilebilir Hızlı Ayarlar paneli gibi başka özellikler de getiriyor. Samsung ayrıca Now Nudge ve Now Brief özelliklerinde iyileştirmeler yaptı; dolayısıyla güncellemeyi yükledikten sonra göz atabileceğiniz pek çok yeni özellik mevcut. Galaxy S25 FE cihazınız için kararlı One UI 9 güncellemesini halihazırda aldıysanız, güncellemeyi hemen yükleyebilir ve AirDrop ile Quick Share kullanarak iPhone'lar ve diğer Apple cihazlarıyla yerel olarak dosya paylaşmaya başlayabilirsiniz.

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