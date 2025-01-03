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    2si1 - Samsung Galaxy S25'in yapay zeka hediyesi, GTA 6 çıkış tarihi

    2025'in ilk 2si1 bölümünde söylentilerin yoğunlukta olduğu gündemi Kerem Enginar ile birlikte yorumladık. Yılın ilk haftası olması sebebiyle sönük geçen bir haftaydı.

    Zamlarla geçen haftaların ardından bu hafta yılbaşı tatili sebebiyle sönük bir hafta oldu. Özellikle oyun tarafı tamamen söylenti haberlerden ibaret.

    00:00 2si1'in bu bölümünde
    00:35 Giriş
    02:00 Yemeksepeti'nden rüşvet
    04:17 GTA 6'nın çıkış tarihi ve tahmini geliri 
    08:12 Samsung Galaxy S25 yaklaşıyor
    10:46 Half Life 3 söylentileri
    13:02 Lenovo'dan yeni SSD
    14:59 Nintendo Switch 2 söylentileri
    18:27 Orta seviye akıllı telefon pazarı küçülüyor
    22:49 Microsoft'tan Xbox için yeni kontrolcü
    26:55 Spotify'da garip olay
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