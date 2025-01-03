2si1 - Samsung Galaxy S25'in yapay zeka hediyesi, GTA 6 çıkış tarihi

Zamlarla geçen haftaların ardından bu hafta yılbaşı tatili sebebiyle sönük bir hafta oldu. Özellikle oyun tarafı tamamen söylenti haberlerden ibaret.
00:00 2si1'in bu bölümünde
00:35 Giriş
02:00 Yemeksepeti'nden rüşvet
04:17 GTA 6'nın çıkış tarihi ve tahmini geliri
08:12 Samsung Galaxy S25 yaklaşıyor
10:46 Half Life 3 söylentileri
13:02 Lenovo'dan yeni SSD
14:59 Nintendo Switch 2 söylentileri
18:27 Orta seviye akıllı telefon pazarı küçülüyor
22:49 Microsoft'tan Xbox için yeni kontrolcü
26:55 Spotify'da garip olay
28:47 TikTok'un ABD'de yasaklanması
31:15 Kapanış