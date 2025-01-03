2si1 - Samsung Galaxy S25'in yapay zeka hediyesi, GTA 6 çıkış tarihi

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2025'in ilk 2si1 bölümünde söylentilerin yoğunlukta olduğu gündemi Kerem Enginar ile birlikte yorumladık. Yılın ilk haftası olması sebebiyle sönük geçen bir haftaydı.

Zamlarla geçen haftaların ardından bu hafta yılbaşı tatili sebebiyle sönük bir hafta oldu. Özellikle oyun tarafı tamamen söylenti haberlerden ibaret.

00:00 2si1'in bu bölümünde

00:35 Giriş

02:00 Yemeksepeti'nden rüşvet

04:17 GTA 6'nın çıkış tarihi ve tahmini geliri

08:12 Samsung Galaxy S25 yaklaşıyor

10:46 Half Life 3 söylentileri

13:02 Lenovo'dan yeni SSD

14:59 Nintendo Switch 2 söylentileri

18:27 Orta seviye akıllı telefon pazarı küçülüyor

22:49 Microsoft'tan Xbox için yeni kontrolcü

26:55 Spotify'da garip olay

28:47 TikTok'un ABD'de yasaklanması

31:15 Kapanış

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