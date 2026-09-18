Samsung Galaxy S25 serisinin One UI 9.0 güncellemesini alacağı tarih belli oldu

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Tam Boyutta Gör Galaxy cihazlarının güncellenmesi konusunda daha hızlı davranacağı sözünü veren Samsung’un aynı yıl içerisinde ikinci büyük ara yüz güncellemesi başladı. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S26 serisi için başlayan One UI 9.0 güncellemesi çok bekletmeyecek.

Samsung Galaxy S25 serisi için One UI 9.0

Samsung Tayland tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy S25 serisi için One UI 9.0 güncellemesi 28 Eylül tarihinde başlayacak. Güncelleme alacak cihazlar Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge ve Galaxy S25 FE şeklinde sıralanıyor.

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Diğer taraftan aynı tarihte Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 katlanabilir telefonlar için de One UI 9.0 güncellemesi başlayacak. Son büyük güncellemesini alacak Galaxy S23 FE de Ekim ayında bu ara yüze geçiş yapacak. Samsung Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra ile Galaxy S26 FE kutusundan One UI 9.0 ile çıkıyor.

One UI 9.0 güncellemesinde kayıtlı video içerisinde seçilen kişiye odaklanan My FanCam, Hızlı Panel’e daha fazla kişiselleştirme, Now Brief tarafında özelleştirilebilir kartlar, Samung DeX tarafında çoklu monitör desteği, Game Booster paneline daha fazla seçenek, belge taramasına iyileştirmeler, dolandırıcılık tespiti gibi yenilikler yer alıyor.

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