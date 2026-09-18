Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 serisinin One UI 9.0 güncellemesini alacağı tarih belli oldu

    Samsung Galaxy ekosisteminde One UI 9.0 heyecanı bu hafta itibariyle başlarken önceki yılların cihaz sahipleri de güncellemeyi ne zaman alacaklarını merak ediyor. 

    One UI 9.0 Tam Boyutta Gör
    Galaxy cihazlarının güncellenmesi konusunda daha hızlı davranacağı sözünü veren Samsung’un aynı yıl içerisinde ikinci büyük ara yüz güncellemesi başladı. Geçtiğimiz günlerde Galaxy S26 serisi için başlayan One UI 9.0 güncellemesi çok bekletmeyecek.

    Samsung Galaxy S25 serisi için One UI 9.0

    Samsung Tayland tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy S25 serisi için One UI 9.0 güncellemesi 28 Eylül tarihinde başlayacak. Güncelleme alacak cihazlar Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge ve Galaxy S25 FE şeklinde sıralanıyor.

    Diğer taraftan aynı tarihte Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 katlanabilir telefonlar için de One UI 9.0 güncellemesi başlayacak. Son büyük güncellemesini alacak Galaxy S23 FE de Ekim ayında bu ara yüze geçiş yapacak. Samsung Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Ultra ile Galaxy S26 FE kutusundan One UI 9.0 ile çıkıyor.

    One UI 9.0 güncellemesinde kayıtlı video içerisinde seçilen kişiye odaklanan My FanCam, Hızlı Panel’e daha fazla kişiselleştirme, Now Brief tarafında özelleştirilebilir kartlar, Samung DeX tarafında çoklu monitör desteği, Game Booster paneline daha fazla seçenek, belge taramasına iyileştirmeler, dolandırıcılık tespiti gibi yenilikler yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sadece mutfak ve banyo için kombi fiyatları hyundai inster yorumlar kia sportage 1.6 benzinli kullanıcı yorumları carlsberg nasıl okunur inat tv reklam engelleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y21 5G
    vivo Y21 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum