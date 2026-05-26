Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S26 FE için ilk render görüntüleri paylaşıldı

    Samsung Galaxy S26 FE'nin ilk render görselleri internete sızdı. Yeni modelin tasarım dili büyük ölçüde korunurken bazı yeni özellikler sunulacak. İşte detaylar...

    Samsung Galaxy S26 FE için ilk render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung cephesinden gelecek yeni Fan Edition modeli için ilk görseller ortaya çıktı. S26 FE, bu yıl tanıtılan standart Samsung Galaxy S26 modeline oldukça benzer bir tasarım anlayışıyla geliyor. İşte beklenen tasarımı...

    Samsung Galaxy S26 FE görüntüleri sızdırıldı

    Paylaşılan görsellere göre Galaxy S26 FE, düz çerçeve yapısı, ince ekran çerçeveleri ve Samsung'un son dönemde kullandığı dikey üçlü kamera dizilimi korunuyor. Arka tarafta kamera çıkıntısının gövdeden belirgin şekilde yükseldiği görülüyor. LED flaş ise kamera adasının içine yerleştirilmek yerine lenslerin yanında konumlandırılmış durumda.

    Samsung Galaxy S26 FE için ilk render görüntüleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Ön tarafta ise ortalanmış ekran deliği tasarımı yer alıyor. Sızıntılar, cihazın düz AMOLED ekranla geleceğini gösteriyor. Güç ve ses tuşlarının da yine sağ tarafta konumlandırıldığı görülüyor. Render görüntülerindeki en dikkat çekici detaylardan biri ise manyetik halka tasarımı oldu. Bu detay, cihazın Qi2 kablosuz şarj standardını destekleyebileceğine işaret ediyor. Ancak iddialara göre Galaxy S26 FE'de dahili mıknatıs sistemi bulunmayacak ve manyetik aksesuar desteği özel kılıflar üzerinden sağlanacak.

    Samsung Galaxy S26 FE son haftalarda GSMA IMEI veri tabanı ve çeşitli benchmark platformlarında da ortaya çıkmıştı..Mevcut sızıntılar ise telefonun Ekim 2026 döneminde tanıtılacağını öne sürüyor. Donanım tarafında ise Samsung'un Exynos 2500 işlemcisinin kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca batarya ömrü ve kamera performansı konusunda da bazı iyileştirmeler bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kırmızı plaka nedir boyun fıtığı yastığı kullanıcı yorumları arc raiders türkiye dc apple google limiti nakite çevirme opel corsa 1.2 essentia yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix O1 Next 5G
    Omix O1 Next 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum