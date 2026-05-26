Samsung Galaxy S26 FE için ilk render görüntüleri paylaşıldı

Tam Boyutta Gör Samsung cephesinden gelecek yeni Fan Edition modeli için ilk görseller ortaya çıktı. S26 FE, bu yıl tanıtılan standart Samsung Galaxy S26 modeline oldukça benzer bir tasarım anlayışıyla geliyor. İşte beklenen tasarımı...

Samsung Galaxy S26 FE görüntüleri sızdırıldı

Paylaşılan görsellere göre Galaxy S26 FE, düz çerçeve yapısı, ince ekran çerçeveleri ve Samsung'un son dönemde kullandığı dikey üçlü kamera dizilimi korunuyor. Arka tarafta kamera çıkıntısının gövdeden belirgin şekilde yükseldiği görülüyor. LED flaş ise kamera adasının içine yerleştirilmek yerine lenslerin yanında konumlandırılmış durumda.

Tam Boyutta Gör Ön tarafta ise ortalanmış ekran deliği tasarımı yer alıyor. Sızıntılar, cihazın düz AMOLED ekranla geleceğini gösteriyor. Güç ve ses tuşlarının da yine sağ tarafta konumlandırıldığı görülüyor. Render görüntülerindeki en dikkat çekici detaylardan biri ise manyetik halka tasarımı oldu. Bu detay, cihazın Qi2 kablosuz şarj standardını destekleyebileceğine işaret ediyor. Ancak iddialara göre Galaxy S26 FE'de dahili mıknatıs sistemi bulunmayacak ve manyetik aksesuar desteği özel kılıflar üzerinden sağlanacak.

Samsung Galaxy S26 FE son haftalarda GSMA IMEI veri tabanı ve çeşitli benchmark platformlarında da ortaya çıkmıştı..Mevcut sızıntılar ise telefonun Ekim 2026 döneminde tanıtılacağını öne sürüyor. Donanım tarafında ise Samsung'un Exynos 2500 işlemcisinin kullanılacağı belirtiliyor. Ayrıca batarya ömrü ve kamera performansı konusunda da bazı iyileştirmeler bekleniyor.

