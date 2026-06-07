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    Samsung Galaxy S26 FE, ilk kez canlı olarak görüntülendi: Kamera modülü dikkat çekiyor

    Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S26 FE'ye ait olduğu belirtilen yeni bir görüntü sızdırıldı. İşte güncellenen kamera tasarımı ve ortaya çıkan ilk detaylar:

    Samsung Galaxy S26 FE, ilk kez canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 FE, resmi tanıtımından aylar önce ortaya çıkan yeni bir sızıntıyla gündeme geldi. Kablosuz güç teknolojileriyle ilgili sertifikasyon süreçlerinde görülen cihazın gerçek bir görüntüsü internete sızarken tasarım tarafında dikkat çeken bazı değişiklikler de gün yüzüne çıktı. SM-S741 model numarasıyla listelenen telefonun, Samsung'un mevcut tasarım çizgisini koruduğu ancak kamera yerleşiminde farklı bir yaklaşım benimsediği görülüyor. 

    İşte Galaxy S26 FE'nin yeni kamera yerleşimi:

    Sızdırılan görüntüye bakıldığında Galaxy S26 FE'nin genel tasarım dili açısından Samsung'un son dönemdeki akıllı telefonlarıyla benzerlik taşıdığı görülüyor. Cihazın ön yüzünde veya gövde yapısında radikal bir değişiklik bulunmazken, en dikkat çekici yenilik arka kamera sisteminde ortaya çıkıyor. Samsung'un son yıllarda amiral gemisi modellerinde kullandığı yükseltilmiş kamera halkası tasarımı bu modelde de yer alıyor. Ancak yeni görüntü, kamera modülünün cihazın üst ve yan kenarlarına alışılmışın dışında yakın konumlandırıldığını gösteriyor.

    Bu tasarım tercihi, özellikle önceki Fan Edition modelleri ve Galaxy S serisinin diğer üyeleriyle kıyaslandığında farklı bir görünüm oluşturuyor. Daha önceki Samsung telefonlarında kamera modülleri genellikle gövde kenarlarından belirli bir mesafe bırakılarak konumlandırılmıştı. Yeni sızıntıda ise sensörlerin yer aldığı çıkıntının kenarlara daha yakın olması, cihazın arka yüzünde farklı bir görsel denge yaratıyor.

    Donanım tarafında ise şu ana kadar doğrulanmış bilgiler oldukça sınırlı. Buna rağmen son dönemde ortaya çıkan çeşitli sızıntılar, 8 GB RAM ile gelmesi beklenen cihazın Samsung'un yeni nesil Exynos 2500 işlemcisinden güç alabileceğine işaret ediyor. 

    Son olarak Ağustos veya Eylül aylarında tanıtılması beklenen cihazın yazılım tarafı da dikkat çekebilir. İddialara göre cihaz, kutudan Android 17 işletim sistemiyle çıkabilir. Eğer bu bilgi doğru çıkarsa Galaxy S26 FE, Samsung'un yeni nesil One UI arayüzüyle birlikte şirketin en güncel yazılım deneyimini sunan modellerden biri olacak.

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    Nat Alianovna 4 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 4 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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