Üst Segment Detaylar Erişilebilir Telefon | Samsung Galaxy S26 FE İnceleme

Samsung Galaxy S26 FE, amiral gemisi deneyimini daha erişilebilir bir fiyata ulaşmak isteyenler için düşünülmüş bir telefon modeli olarak öne çıkıyor.

Samsung Galaxy S26 FE, amiral gemisi deneyimini daha erişilebilir bir fiyata ulaşmak isteyenler için düşünülmüş bir telefon modeli olarak öne çıkıyor.

Telefon 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor. Güçlü sayılabilecek Exynos 2500 işlemci ve marka özelinde büyük sayılabilecek 4900 mAh kapasiteli batarya ile birlikte şık bir tasarımla önümüze koyulmuş.

Kamera tarafında 50 MP ana kamerasının yanı sıra OIS destekli 3x optik zoom yapabilen telefoto lensiyle fotoğraf kalitesi ve yeteneklerinden ödün vermemeyi tercih etmiş. Diğer özelliklerine baktığımızda IP68 su ve toza dayanıklılık, 45W hızlı şarj desteği ve Samsung'un uzun süreli yazılım güncelleme sözüyle sınıfındaki iddialı modeller arasında yer alıyor.

Ürün Özellikleri:

- 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran

- Samsung Exynos 2500 İşlemci

- 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama

- 50MP GN3 ana + 12MP IMX 564 geniş

- 8MP telefoto arka + 12MP ön kamera

- 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz

- 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, BT 5.4, NFC, Stereo, Dex

- Android 17 tabanlı One UI 9 işletim sistemi

- Yedil yazılım ve güvenlik güncellemesi sözü

- IP68 suya toza dayanıklılık derecesi

- Ürün ağırlığı 193g, kalınlık 7.4mm

Zamanlama:

00:00 - Giriş

00:20 - Tasarım

01:04 - Ekran

01:56 - Performans

03:26 - Kamera

05:34 - Batarya

06:51 - Ses Deneyimi

07:09 - Yazılım Detayları

08:05 - Güvenlik Donanımları

08:24 - Bağlantı Özellikleri

09:37 - Fiyat ve Değerlendirme

10:20 - Kapanış ve Kartlar