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    Üst Segment Detaylar Erişilebilir Telefon | Samsung Galaxy S26 FE İnceleme

    Samsung Galaxy S26 FE, amiral gemisi deneyimini daha erişilebilir bir fiyata ulaşmak isteyenler için düşünülmüş bir telefon modeli olarak öne çıkıyor.          

    Samsung Galaxy S26 FE, amiral gemisi deneyimini daha erişilebilir bir fiyata ulaşmak isteyenler için düşünülmüş bir telefon modeli olarak öne çıkıyor. 

    Telefon 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor. Güçlü sayılabilecek Exynos 2500 işlemci ve marka özelinde büyük sayılabilecek 4900 mAh kapasiteli batarya ile birlikte şık bir tasarımla önümüze koyulmuş. 

    Kamera tarafında 50 MP ana kamerasının yanı sıra OIS destekli 3x optik zoom yapabilen telefoto lensiyle fotoğraf kalitesi ve yeteneklerinden ödün vermemeyi tercih etmiş. Diğer özelliklerine baktığımızda IP68 su ve toza dayanıklılık, 45W hızlı şarj desteği ve Samsung'un uzun süreli yazılım güncelleme sözüyle sınıfındaki iddialı modeller arasında yer alıyor.

    Ürün Özellikleri:
    - 6.7" FHD+ Amoled 120Hz ekran
    - Samsung Exynos 2500 İşlemci
    - 8GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.0 depolama
    - 50MP GN3 ana + 12MP IMX 564 geniş 
    - 8MP telefoto arka + 12MP ön kamera
    - 4900mAh batarya / 45W kablolu, 15W kablosuz
    - 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, BT 5.4, NFC, Stereo, Dex
    - Android 17 tabanlı One UI 9 işletim sistemi
    - Yedil yazılım ve güvenlik güncellemesi sözü
    - IP68 suya toza dayanıklılık derecesi
    - Ürün ağırlığı 193g, kalınlık 7.4mm

    Zamanlama:
    00:00 - Giriş
    00:20 - Tasarım
    01:04 - Ekran
    01:56 - Performans
    03:26 - Kamera
    05:34 - Batarya
    06:51 - Ses Deneyimi
    07:09 - Yazılım Detayları
    08:05 - Güvenlik Donanımları
    08:24 - Bağlantı Özellikleri
    09:37 - Fiyat ve Değerlendirme
    10:20 - Kapanış ve Kartlar

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