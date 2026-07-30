Samsung Galaxy S26 FE'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı: Fiyatlar artıyor

Eylül başında tanıtılabilir
Dealabs tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, Galaxy S26 FE'yi 1 Eylül civarında tanıtmayı planlıyor. Bu tarih, geçen yıl eylül ayının başında duyurulan Galaxy S25 FE'nin lansman takvimiyle de örtüşüyor.
Sızıntıya göre Galaxy S26 FE, Graphite, Aqua Green ve Mavi ile mor arasında bir tona sahip üçüncü bir renk seçenekleriyle satışa sunulacak.
Fiyatlar artıyor
Galaxy S26 serisinin aksine Galaxy S26 FE'nin temel modelinde 128 GB depolama alanı sunulmaya devam edecek. Ayrıca kullanıcılar için 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki üst depolama seçeneği de bulunacak. Sızıntıda Fransa pazarı için paylaşılan fiyatlar şu şekilde:
- 128 GB: 799 euro
- 256 GB: 899 euro
- 512 GB: 1099 euro
Bu fiyatlar doğru çıkarsa, Galaxy S25 FE'ye kıyasla sırasıyla 50 euro, 90 euro ve 150 euro zam anlamına geliyor. Bellek krizi nedeniyle artan fiyatlar Galaxy S26 FE'yi de etkileyecek gibi görünüyor.
Galaxy S26 FE daha önce bir sertifikasyon veritabanında görüntülenmiş ve 45 W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Böylece telefonun şarj hızı selefiyle aynı seviyede kalacak. Donanım tarafında ise cihazın Exynos 2500 işlemcisinden güç alacağı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: