Samsung Galaxy S26 FE'nin tartışmalı Türkiye fiyatı açıklandı

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Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S serisinin uygun fiyatlı modelleriyle öne çıkan FE telefon serisinin yeni üyesi Galaxy S26 FE’nin Türkiye fiyatı açıklandı. Önceki modellerden farklı olarak bu defa oldukça yüksek fiyat ile satışa sunuluyor.

Galaxy S26 FE fiyatı ne kadar?

Hepsiburada’da satışa sunulan telefonların Türkiye fiyatı 54.999 TL’den başlıyor. 512 GB versiyonun fiyatı ise henüz belli değil.

Galaxy S26 FE’nin Türkiye fiyatları şu şekilde:

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Samsung’un resmi internet sitesinde Galaxy S26’nın fiyatı 77.999 TL, Galaxy S26+ modelinin fiyatı ise 97.999 TL olarak listeleniyor. Ancak e-ticaret sitelerindeki güncel satış fiyatlarına baktığımızda Galaxy S26 256 GB’ın 54.999 TL, Galaxy S26+ modelinin ise 64.999 TL seviyesinde satıldığını görüyoruz. Ana modellerden daha uygun fiyatla sunulması beklenen Galaxy S26 FE’nin fiyatı, Galaxy S26 serisini yakaladı. Bu fiyatlandırma, Galaxy S26 FE’nin ana modeller karşısındaki fiyat avantajını önemli ölçüde azaltıyor.

Öte yandan Galaxy S26 FE ile geçtiğimiz yıl satışa sunulan Galaxy S25 FE arasında da yaklaşık 15 bin TL'lik fiyat farkı bulunuyor. Yeni modelin fiyatının ilerleyen dönemde kampanyalar veya indirimlerle düşüp düşmeyeceği ise merak konusu.

Galaxy S26 FE ile gelen yenilikler neler?

Samsung Galaxy S26 FE ile birlikte arka kamerada ProVisual Engine görüntü işleme teknolojisine geçiş yapılıyor. Bu teknoloji, çeşitli çekim koşullarında görüntü kalitesini iyileştiriyor ve ayrıntıları koruyor. Daha keskin ayrıntılar ve daha canlı renkler sunuyor. Ayrıca telefonun düşük ışık koşullarındaki fotoğraf ve video yeteneği geliştirildi.

Tam Boyutta Gör Kamerada ayrıca Super Steady Video özelliği ile sarsıntılar minimuma indirilerek hareketli anlarınızı sabit bir şekilde video olarak kaydetmenizi sağlıyor. Öndeki 12 MP çözünürlüklü selfie kameranın çekim açısı genişledi ve kalabalık selfie çekimleri mümkün hale geldi.

Tam Boyutta Gör Telefonda Galaxy Z Flip 7’de kullanılan Exynos 2500 yonga seti bulunuyor. Serinin ana modellerinden Galaxy S26 ve Galaxy S26+ ise Exynos 2600 yonga setine sahip. 6.7 inç boyutunda 120 Hz Dynamic AMOLED 2X ekran ile 1.900 nit tepe parlaklık seviyesi sunarken, 4.900 mAh bataryası 29 saate kadar kesintisiz video oynatma süresi vaat ediyor.

Galaxy S26 FE, Android 17 tabanlı One UI 9 ile kutudan çıkıyor ve Galaxy S26 ailesinde One UI 9 ile satışa çıkan ilk model olma özelliğini taşıyor. Galaxy AI’a eklenen Audio Eraser özelliği, telefonda dinlediğiniz herhangi bir video ve canlı yayındaki arka plan gürültüsünü yapay zeka ile kaldırarak sesi netleştiriyor. Photo Assist özelliği, sohbet eder gibi komutlar yazarak fotorğaflarda düzenleme yapmanıza imkan tanıyor. Samsung bu modele 7 nesil Android işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıla kadar güvenlik güncellemesi desteği veriyor.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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Samsung Galaxy S26 FE'nin tartışmalı Türkiye fiyatı açıklandı

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