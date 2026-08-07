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    Samsung Galaxy S26 FE'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte renk seçenekleri

    Samsung Galaxy S26 FE'nin yeni görselleri ortaya çıktı. Telefonun üç renk seçeneği ve Galaxy S26 serisine benzeyen kamera tasarımı sızıntıyla birlikte netleşti.

    Samsung Galaxy S26 FE'nin tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler! Tam Boyutta Gör
    Samsung'un uygun fiyatlı amiral gemisi serisinin yeni üyesi Galaxy S26 FE için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. FCC sertifikasının ardından ortaya çıkan yeni render görselleri, telefonun tasarımını ve sunulacağı üç renk seçeneğini doğruladı. S26 serisinin yeni modeli, çok yakında geliyor.

    Samsung Galaxy S26 FE tasarımı sızdırıldı

    Galaxy S26 FE'nin kamera tasarımında Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerine benzer bir yaklaşım benimseneceği doğrulandı. Arka tarafta üç kamera, oval şekilli bir kamera adasının içerisine yerleştiriliyor olacak. Böylece önceki nesilden farklı olarak Galaxy S26 serisiyle daha ortak bir tasarım dili ortaya çıkıyor.

    Yeni sızıntıya göre Galaxy S26 FE üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Paylaşılan görsellerde telefonun tüm renk seçenekleri yer alırken, cihazın genel tasarımının daha önce ortaya çıkan Galaxy S26 ailesiyle büyük ölçüde örtüştüğünü söyleyelim. Samsung'un Galaxy S26 FE'yi eylül ayının başlarında tanıtması bekleniyor.

    Akıllı telefonun gücünü Exynos 2500 işlemcisinden alacağı, kutudan ise Android 17 tabanlı One UI 9 arayüzüyle çıkacağı daha önce doğrulanmıştı. Donanım tarafında Galaxy S26 FE'nin Galaxy S25 FE'ye kıyasla büyük bir kamera yükseltmesi sunmayabileceği belirtiliyor. Yeni modelin selefiyle aynı kamera donanımı ve 45W kablolu şarj desteğini koruyacağı söyleniyor.

    Bununla birlikte Galaxy S26 FE'nin önceki modele göre daha yüksek fiyatla satışa sunulabileceği iddiası da mevcut. Samsung'un fiyatlandırma stratejisi ve üç renk seçeneğinin hangi pazarlarda sunulacağı ise resmi tanıtımla netleşecek.

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