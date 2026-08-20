Samsung, Galaxy S26 FE tanıtım tarihini duyurdu

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Tam Boyutta Gör Samsung, 27 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikte Galaxy S26 serisine yeni bir üye ekleyeceğini duyurdu. Kuvvetle ihtimal bu Galaxy S26 FE modeli olacak. Tanıtım etkinliği, YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

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Samsung Galaxy S26 FE, 27 Ağustos'ta tanıtılacak

Galaxy S25 FE'nin satışa çıkmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve son birkaç hafta çıkan çok sayıda S26 FE sızıntısı, belirsizliğe yer bırakmıyor. Samsung'un 27 Ağustos'ta daha fazla cihaz tanıtıp tanıtmayacağı henüz belli değil ancak büyük olasılıkla sadece Galaxy S26 FE lansman etkinliği olacak.

Galaxy S26 ailesinin en yeni üyesi, kameradan yapay zekaya kadar temel Galaxy S26 deneyimini en yeni One UI ile birlikte sunacak. Kamera dışında tasarımın değişmesi beklenmiyor ve yeni renk seçeneği olacak.

Galaxy S26 FE özellikleri nasıl olacak?

Sızıntılara göre, Galaxy S26 FE'nin 6.7 inç FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sağlayan Dynamic AMOLED 2X düz ekranla geleceği söyleniyor. Ekran, 1200 nit parlaklığa ulaşırken, yüksek parlaklık modunda 1900 nit'e kadar çıkıyor. Ekran, Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor ve 7.4 mm inceliğinde Armor Aluminum çerçeve içinde yer alacak. 193 gram ağırlığındaki telefon, Blueberry, Graphite ve Pistachio renk seçeneğiyle geliyor.

Performans söz konusu olduğunda, telefonun Samsung'un 10 çekirdekli Exynos 2500 işlemcisi, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolamayla sunulacağı belirtiliyor. Kamera kurulumu f/1.8 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitlemeye sahip 50 MP ana sensörle başlayacak. Ana kamerayı destekleyen 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom sunan 8 MP telefoto sensör yer alacak. Ayrıca 12 MP ön tarafta selfie kamerası bulunacak. Kameranın 8K 30fps ve 4K 60fps video kaydını destekleyeceği söyleniyor.

Yazılım tarafında ise Galaxy S26 FE, Samsung'un yedi yıl işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları taahhüdüyle desteklenen Android 17 tabanlı One UI 9 ile gelecek. Samsung, 45W kablolu hızlı şarjla desteklenen 4.900 mAh'lik batarya kapasitesine sadık kalıyor.

Resmi fiyat bilgileri şu an için bilinmiyor. Söylentilere göre Galaxy S26 FE, 799 dolar fiyatla piyasaya sürülebilir. Bununla birlikte, Samsung Türkiye’ye özel fiyatlandırma yapabilir.

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