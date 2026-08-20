Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S26 FE tanıtım tarihini duyurdu

    Galaxy S26 FE ne zaman çıkacak belli oldu! Samsung, 27 Ağustos'ta Galaxy Etkinliği düzenleyeceğini ve bu etkinlikte Galaxy S26 serisinin en yeni üyesinin tanıtılacağını açıkça belirtiyor.

    Samsung Galaxy S26 FE ne zaman çıkacak tanıtım tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, 27 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikte Galaxy S26 serisine yeni bir üye ekleyeceğini duyurdu. Kuvvetle ihtimal bu Galaxy S26 FE modeli olacak. Tanıtım etkinliği, YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

    Samsung Galaxy S26 FE, 27 Ağustos'ta tanıtılacak

    Galaxy S25 FE'nin satışa çıkmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve son birkaç hafta çıkan çok sayıda S26 FE sızıntısı, belirsizliğe yer bırakmıyor. Samsung'un 27 Ağustos'ta daha fazla cihaz tanıtıp tanıtmayacağı henüz belli değil ancak büyük olasılıkla sadece Galaxy S26 FE lansman etkinliği olacak.

    Galaxy S26 ailesinin en yeni üyesi, kameradan yapay zekaya kadar temel Galaxy S26 deneyimini en yeni One UI ile birlikte sunacak. Kamera dışında tasarımın değişmesi beklenmiyor ve yeni renk seçeneği olacak.

    Galaxy S26 FE özellikleri nasıl olacak?

    Sızıntılara göre, Galaxy S26 FE'nin 6.7 inç FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sağlayan Dynamic AMOLED 2X düz ekranla geleceği söyleniyor. Ekran, 1200 nit parlaklığa ulaşırken, yüksek parlaklık modunda 1900 nit'e kadar çıkıyor. Ekran, Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor ve 7.4 mm inceliğinde Armor Aluminum çerçeve içinde yer alacak. 193 gram ağırlığındaki telefon, Blueberry, Graphite ve Pistachio renk seçeneğiyle geliyor.

    Performans söz konusu olduğunda, telefonun Samsung'un 10 çekirdekli Exynos 2500 işlemcisi, 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar depolamayla sunulacağı belirtiliyor. Kamera kurulumu f/1.8 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitlemeye sahip 50 MP ana sensörle başlayacak. Ana kamerayı destekleyen 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 3x optik zoom sunan 8 MP telefoto sensör yer alacak. Ayrıca 12 MP ön tarafta selfie kamerası bulunacak. Kameranın 8K 30fps ve 4K 60fps video kaydını destekleyeceği söyleniyor.

    Yazılım tarafında ise Galaxy S26 FE, Samsung'un yedi yıl işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları taahhüdüyle desteklenen Android 17 tabanlı One UI 9 ile gelecek. Samsung, 45W kablolu hızlı şarjla desteklenen 4.900 mAh'lik batarya kapasitesine sadık kalıyor.

    Resmi fiyat bilgileri şu an için bilinmiyor. Söylentilere göre Galaxy S26 FE, 799 dolar fiyatla piyasaya sürülebilir. Bununla birlikte, Samsung Türkiye’ye özel fiyatlandırma yapabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli dev uçak X1 ilk kez havalandı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ruhsatsız silah sahibinden paslı çiviye bastım ne yapmalıyım evde x-ray cihazı hileleri opel combo 1.7 dti alınır mı hava filtresi ne zaman değişir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8 Pro Max
    POCO X8 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum