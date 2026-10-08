Samsung Galaxy S26 FE vs Galaxy S25 FE: Farklar neler?

Tasarım ve boyut
Galaxy S26 FE ile Galaxy S25 FE arasında tasarım açısından neredeyse hiçbir fark bulunmuyor. Her iki model de ön ve arka tarafta Gorilla Glass Victus+, çerçevede ise Samsung'un "Enhanced Armor Aluminum" olarak adlandırdığı alüminyum alaşımı kullanıyor. Galaxy S26 FE, 161,6 x 76,9 x 7,4 mm ölçülerinde ve 193 gram ağırlığında. Galaxy S25 FE ise 161,3 x 76,6 x 7,4 mm ölçülerinde ve 190 gram ağırlığında. Dolayısıyla günlük kullanımda hissedilecek bir fark bulunmuyor.
Ekran tarafında ise, İki telefonda da 6,7 inç OLED, 120 Hz yenileme hızına ve 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip ekran bulunuyor. Ekran tarafında kağıt üzerinde önemli bir değişiklik bulunmuyor. S26 FE'nin parlaklık değeri biraz daha yüksek olsa da iki telefonun ekran deneyimi büyük ölçüde aynı.
|Özellik
|Galaxy S26 FE
|Galaxy S25 FE
|Ekran
|6,7 inç OLED
|6,7 inç OLED
|Yenileme hızı
|120 Hz
|120 Hz
|Çözünürlük
|1080 x 2340
|1080 x 2340
|Piksel yoğunluğu
|385 ppi
|385 ppi
|Maksimum parlaklık
|1268 nit
|1247 nit
Performans
Galaxy S26 FE'nin en önemli yükseltmesi işlemci tarafında. Galaxy S26 FE, 3nm üretim sürecinden çıkan Exynos 2500 işlemcisini kullanıyor. Galaxy S25 FE ise 4nm üretim sürecine sahip Exynos 2400 ile geliyor. Yeni işlemci yalnızca daha yüksek performans sunmakla kalmıyor, enerji verimliliği konusunda da avantaj sağlıyor. Yapılan testlerde Galaxy S26 FE'nin özellikle web tarama ve video oynatma senaryolarında daha uzun pil ömrü sunduğu görülüyor.
Her iki telefon da 7 yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemeleri ile birlikte geliyor, ancak Galaxy S25 FE geçen yıl piyasaya sürüldüğünden beri desteği bir yıl daha erken sona erecek.
Kamera
Samsung, Galaxy S26 FE'de kamera donanımını değiştirmemiş. Yeni model, Galaxy S25 FE ile aynı kamera sistemini kullanıyor. Ana kamera: 50 MP, GN3 sensör, 1/1.56 inç, telefoto: 8 MP sensör, 3x optik yakınlaştırma, ultra geniş açı: 12 MP ve ön kamera: 12 MP. Video tarafında da iki telefon oldukça benzer. Ana kamera 4K 60 FPS ve 8K 30 FPS video kaydı yapabilirken telefoto ve ultra geniş açı kameralar 4K 30 FPS ile sınırlı.
Batarya ve şarj
Her iki modelde de 4.900 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Kağıt üzerinde kapasite değişmese de Galaxy S26 FE, yeni işlemcisinin enerji verimliliği sayesinde pil testlerinde daha iyi sonuç veriyor. Şarj tarafında ise iki telefon da 45W kablolu şarj desteğine sahip. S26 FE, 15 ve 30 dakikalık şarj testlerinde birkaç puanlık avantaj sağlasa da yüzde 100 seviyesine ulaşma süresi yalnızca yaklaşık 2 dakika daha kısa.
|Özellik
|Galaxy S26 FE
|Galaxy S25 FE
|Batarya
|4.900 mAh
|4.900 mAh
|Şarj
|45W
|45W
|Pil testi
|14 saat 49 dakika
|11 saat 56 dakika
Galaxy S26 FE mi Galaxy S25 FE mi?
Galaxy S26 FE, Galaxy S25 FE'ye kıyasla oldukça sınırlı bir yükseltme sunuyor. Yeni işlemci sayesinde performans ve pil ömründe belirgin bir avantaj elde edilirken ekran, kamera, tasarım ve şarj tarafında büyük değişiklik yapılmamış. Üstelik Galaxy S26 FE'de kablolu DeX ve DisplayPort üzerinden görüntü çıkışı desteğinin kaldırılması, yeni modeli bazı kullanıcılar açısından daha az cazip hale getiriyor.
Kısacası Galaxy S26 FE, özellikle daha güçlü işlemci ve daha uzun pil ömrü isteyen kullanıcılar için tercih edilebilir. Ancak Galaxy S25 FE daha uygun fiyata bulunabiliyorsa yeni modele geçmek için kamera, ekran veya tasarım tarafında yeterince büyük bir yenilik bulunmuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: