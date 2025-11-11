Samsung Galaxy S26+ ilk kez görüntülendi: İşte tasarımı

Düz ekran, daha ince tasarım
CAD görüntülerine göre Galaxy S26+, 158.4 x 75.7 x 7.35 mm ölçülerinde olacak ve düz tasarıma sahip bir ekranla gelecek. Ekranın üst kısmında ortalanmış bir delik içinde ön kamera bulunuyor. Güç ve ses tuşları ise sağ kenarda konumlandırılmış. Arka bölümde ise üçlü kamera dizilimine yer verilmiş.
Ekran tarafında ise 6,7 inç LTPO AMOLED 2X panel kullanılıyor. Bu ekran, 3120 x 1440 çözünürlük ve 120 Hz adaptif yenileme hızı sunacak. Ayrıca Gorilla Glass Victus 2 koruması da bulunuyor. S26+ gücünü Samsung'uun kendi geliştirdiği Exynos 2600 yongasından alacak. Ancak bazı bölgelerde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle satışa sunulması da olası.
Cihazın 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 depolama seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Pil kapasitesi 4.900 mAh olarak listelenmiş durumda. Cihaz, 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği sunacak. IP68 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı dayanıklı olacak. Galaxy S26+'ın 2026'nın başlarında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.