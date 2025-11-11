Giriş
    Samsung Galaxy S26+ ilk kez görüntülendi: İşte tasarımı

    Galaxy S26+ ilk kez ayrıntılı şekilde görüntülendi. 6,7 inç düz ekran, Exynos 2600 işlemci, üçlü kamera sistemi ve 4.900 mAh pil kapasitesiyle beklenen model, S26 Edge'in yerini alacak.

    Samsung Galaxy S26+ ilk kez görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modeli Galaxy S26+'a ait CAD görüntüleri paylaşıldı. Yeni görüntüler, cihazın tasarımını tüm hatlarıyla gözler önüne seriyor. Galaxy S26 Edge'in tanıtım planından çıkarılmasıyla birlikte S26+ modeline olan ilgi de artmış durumda.

    Düz ekran, daha ince tasarım

    CAD görüntülerine göre Galaxy S26+, 158.4 x 75.7 x 7.35 mm ölçülerinde olacak ve düz tasarıma sahip bir ekranla gelecek. Ekranın üst kısmında ortalanmış bir delik içinde ön kamera bulunuyor. Güç ve ses tuşları ise sağ kenarda konumlandırılmış. Arka bölümde ise üçlü kamera dizilimine yer verilmiş.

    Samsung Galaxy S26+ ilk kez görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Dikey olarak hizalanan kamera adasında 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 10 MP telefoto sensör bulunacak. Telefoto lensin 3x optik yakınlaştırma sunacağı belirtiliyor. LED flaş, kamera modülünün hemen yanında konumlandırılmış. Galaxy S26+’ın ön kamerası ise 10 MP çözünürlüğe sahip olacak.

    Ekran tarafında ise 6,7 inç LTPO AMOLED 2X panel kullanılıyor. Bu ekran, 3120 x 1440 çözünürlük ve 120 Hz adaptif yenileme hızı sunacak. Ayrıca Gorilla Glass Victus 2 koruması da bulunuyor. S26+ gücünü Samsung'uun kendi geliştirdiği Exynos 2600 yongasından alacak. Ancak bazı bölgelerde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle satışa sunulması da olası.

    Cihazın 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB veya 512 GB UFS 4.0 depolama seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Pil kapasitesi 4.900 mAh olarak listelenmiş durumda. Cihaz, 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği sunacak. IP68 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı dayanıklı olacak. Galaxy S26+'ın 2026’nın başlarında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

