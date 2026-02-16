Giriş
    Samsung, Galaxy S26'nın kamerasını tanıtmaya başladı

    Samsung, Galaxy S26 Ultra'nın kamera geliştirmelerini, özellikle de düşük ışıkta video performansını öne çıkaran yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Videodaki yapay zeka notu dikkat çekti.

    samsung galaxy s26 ultra kamera gece çekimi tanıtımı Tam Boyutta Gör
    Samsung, telefonlarının düşük ışıkta kamera performansına “Nightography” adını veriyor. Bu, markayı yıllardır Galaxy S modellerinin bu konuda ne kadar daha iyi olduğunu göstermek için kullanıyor. Samsung, yeni serisi için de bu yaklaşımı sürdürüyor. Şirket, Galaxy S26 Ultra’nın düşük ışık performansını öne çıkaran Nightography tanıtım videosu yayınladı.

    Yapay zekayla oluşturulan tanıtım videosu

    Samsung, yeni videoda Galaxy S26 Ultra’nın düşük ışıkta video çekimi ve zoom özelliklerinin önceki nesle göre daha iyi olacağını göstermeye çalışıyor. Video, loş ortamda çekilen parlak ve net görüntülere dikkat çekerek, yeni amiral gemisinin kamera sisteminin zorlu ışık koşullarında çok daha iyi sonuçlar vereceğini gösteriyor.

    Ancak, Samsung’un videonun altına eklediği uyarı dikkat çekici. Marka, içeriğin bir kısmının ya da tamamının yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulduğunu belirtiyor. Yakında tanıtılacak amiral gemisinin kamera yeteneklerini pazarlamak için yapay zekayı kullanma kararı oldukça tuhaf. Cihazın gece çekimlerinde yapay zeka olmadan gerçekte nasıl performans göstereceğini 25 Şubat’ta göreceğiz.

    Samsung, Galaxy S26 serisini 25 Şubat 2026'da San Francisco’da düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtacak. O zamana kadar resmi olmayan kaynaklardan gelen tanıtım görselleri ve sızıntıların devam etmesi bekleniyor.

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

