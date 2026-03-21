    Galaxy S26'nın webcam modu ortaya çıktı

    Google, Android 14 QPR1 ile Pixel telefonlarına USB web kamera modu getirmişti. Samsung, yıllar sonra Galaxy S26 serisiyle aynı webcam işlevi desteği sunmaya başladı.

    Google, Android 14 ile Pixel telefonları bilgisayarın web kamerası olarak kullanmaya olanak tanıyan bir özellik tanıtmıştı. Yıllar sonra bile, Android üreticileri bu kullanışlı özelliği benimsemedi. Nihayet Samsung, Galaxy S26 serisine USB webcam modu desteği ekleyerek bu konuda adım attı.

    Telefonunuzu bilgisayarınızın web kamerası olarak kullanmaya olanak sağlayan birçok üçüncü taraf Android uygulaması mevcut. Pandemi sırasında ve iPhone'un Süreklilik Kamerası özelliğinden ilham alan Google, 2023'ün sonlarında Android 14 QPR1 ile Pixel telefonlarına benzer bir seçeneği yerleşik olarak ekledi. Ne yazık ki, bunca yıl geçmesine rağmen bu özellik diğer Android telefonların çoğuna ulaşmadı.

    Web kamera modu USB ayarlarından etkinleştirilebiliyor

    Samsung, Galaxy S26 modellerinden başlayarak 2026 amiral gemisi telefonlarına USB web kamerası modu desteği ekledi. Bu, telefonunuzu USB kablosuyla bağlayarak bilgisayarınızda görüntülü görüşmeler için web kamerası olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Hatta daha yüksek kalitede video akışı sağlayan daha güçlü Yüksek Kalite Modu da var. Bu mod daha fazla güç tükettiği için, etkinleştirildiğinde telefonun ısınması gibi sorunlar ortaya çıkarabilir.

    Samsung ekosistemiyle sınırlıydı

    Samsung ekosisteminde, Kamera Paylaşımı özelliğiyle zaten Galaxy telefonun kamerasını webcam olarak kullanmak mümkündü. Google'ın uygulamasından farklı olarak, kablosuz olarak çalışıyor ve kullanımı daha kolay. Ancak, özellik Samsung marka bilgisayarlar ve tabletlerle sınırlı.

    Eski cihazlara da gelebilir

    USB web kamera modu özelliği, Galaxy S25 için One UI 8.5 beta sürümünde mevcut değil. Yalnız, özellik çalışmak için ekstra donanım gerektirmediğinden Samsung, eski cihazlarına da getirebilir.

