Galaxy S26'nın webcam modu ortaya çıktı

Telefonunuzu bilgisayarınızın web kamerası olarak kullanmaya olanak sağlayan birçok üçüncü taraf Android uygulaması mevcut. Pandemi sırasında ve iPhone'un Süreklilik Kamerası özelliğinden ilham alan Google, 2023'ün sonlarında Android 14 QPR1 ile Pixel telefonlarına benzer bir seçeneği yerleşik olarak ekledi. Ne yazık ki, bunca yıl geçmesine rağmen bu özellik diğer Android telefonların çoğuna ulaşmadı.
Web kamera modu USB ayarlarından etkinleştirilebiliyor
Samsung ekosistemiyle sınırlıydı
Samsung ekosisteminde, Kamera Paylaşımı özelliğiyle zaten Galaxy telefonun kamerasını webcam olarak kullanmak mümkündü. Google'ın uygulamasından farklı olarak, kablosuz olarak çalışıyor ve kullanımı daha kolay. Ancak, özellik Samsung marka bilgisayarlar ve tabletlerle sınırlı.
Eski cihazlara da gelebilir
USB web kamera modu özelliği, Galaxy S25 için One UI 8.5 beta sürümünde mevcut değil. Yalnız, özellik çalışmak için ekstra donanım gerektirmediğinden Samsung, eski cihazlarına da getirebilir.
