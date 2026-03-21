Galaxy S26'nın webcam modu ortaya çıktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, Android 14 ile Pixel telefonları bilgisayarın web kamerası olarak kullanmaya olanak tanıyan bir özellik tanıtmıştı. Yıllar sonra bile, Android üreticileri bu kullanışlı özelliği benimsemedi. Nihayet Samsung, Galaxy S26 serisine USB webcam modu desteği ekleyerek bu konuda adım attı.

Telefonu webcam olarak kullanma (Android ve iPhone)

Telefonunuzu bilgisayarınızın web kamerası olarak kullanmaya olanak sağlayan birçok üçüncü taraf Android uygulaması mevcut. Pandemi sırasında ve iPhone'un Süreklilik Kamerası özelliğinden ilham alan Google, 2023'ün sonlarında Android 14 QPR1 ile Pixel telefonlarına benzer bir seçeneği yerleşik olarak ekledi. Ne yazık ki, bunca yıl geçmesine rağmen bu özellik diğer Android telefonların çoğuna ulaşmadı.

Web kamera modu USB ayarlarından etkinleştirilebiliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S26 modellerinden başlayarak 2026 amiral gemisi telefonlarına USB web kamerası modu desteği ekledi. Bu, telefonunuzu USB kablosuyla bağlayarak bilgisayarınızda görüntülü görüşmeler için web kamerası olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Hatta daha yüksek kalitede video akışı sağlayan daha güçlü Yüksek Kalite Modu da var. Bu mod daha fazla güç tükettiği için, etkinleştirildiğinde telefonun ısınması gibi sorunlar ortaya çıkarabilir.

Samsung ekosistemiyle sınırlıydı

Samsung ekosisteminde, Kamera Paylaşımı özelliğiyle zaten Galaxy telefonun kamerasını webcam olarak kullanmak mümkündü. Google'ın uygulamasından farklı olarak, kablosuz olarak çalışıyor ve kullanımı daha kolay. Ancak, özellik Samsung marka bilgisayarlar ve tabletlerle sınırlı.

Eski cihazlara da gelebilir

USB web kamera modu özelliği, Galaxy S25 için One UI 8.5 beta sürümünde mevcut değil. Yalnız, özellik çalışmak için ekstra donanım gerektirmediğinden Samsung, eski cihazlarına da getirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: