Galaxy S26 Pro'nun ortaya çıkan kamera özellikleri Pro ismini sorgulatıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, uzun yıllardır her yeni Galaxy S serisini üç telefonla piyasaya sürüyor: Standart model, Plus ve Ultra. Ancak şirket gelecek sene seriyi değiştirmeye hazırlanıyor. Standart modelin yerini S26 Pro alırken, Plus modelinin yerini S26 Edge alacak. Fakat S26 Pro ile ilgili ortaya çıkan bilgiler, telefonun Pro takısını hak edip etmediğini sorgulatıyor.

Telefoto kamera aynı kalabilir

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, X’te yaptığı paylaşımda, S26 Pro’nun bu ismi hakedecek kadar yenilik getirmediğini belirtti. Kaynak, telefonun kamera donanımında iki değişikliğin gerçekleşeceğini iddia ediyor. Ana kamera yerini aynı boyutta yeni bir sensöre bırakacak ve 12 MP'lik ultra geniş açılı sensör 50 MP'lik bir sensöre geçiş yapacak. Asıl iyileştirmenin beklendiği telefoto kamera ise değişmeyecek ve 10 MP olarak kalacak. Ekran tarafında da Full HD+ çözünürlüğün korunacağı belirtiliyor. Bu bilgiler telefonun büyük bir yenilik sunmak yerine selefeine göre küçük iyileştirmeler sunacağını gösteriyor.

Dünyanın en pahalı iPhone 17’si Türkiye’de satılıyor! 8 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy S26 Pro'nun, bölgeye göre Qualcomm’un yaklaşan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti veya Samsung’un Exynos 2600 işlemcisiyle gelmesi ve biraz daha büyük bir bataryaya (4.300 mAh) sahip olması bekleniyor.

Ice Universe her ne kadar bu yenilikleri yeterli görmese de, cihaz güçlü işlmecisi ve artan pil kapasitesiyle yeni bir kompakt amiral gemisi almak isteyen kullanıcılar için cazip bir alternatif olabilir. Yine de periskop telefoto lensin olmaması, Pro ile Ultra arasındaki en belirgin farkı oluşturuyor. Ultra hala Samsung’un kamera odaklı modeli olmayı sürdürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S26 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: