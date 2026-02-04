Samsung Galaxy S26 serisi, Qi2 mıknatıs beklentisini boşa çıkarabilir

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 serisine ilişkin son sızıntılar, Samsung’un uzun süredir beklenen yerleşik Qi2 mıknatıs desteğini bu nesilde de sunmayabileceğine işaret ediyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler, serinin genel anlamda büyük bir donanım sıçraması hedeflemediğini ve Qi2 manyetik hizalama sisteminin telefonun gövdesine entegre edilmeyeceğini gösteriyor.

İşte Qi2 yaklaşımının ve S Pen tasarımının perde arkası:

Kablosuz şarj tarafında Qi2 standardı, Apple’ın yıllardır iPhone’larda kullandığı MagSafe yaklaşımını açık bir endüstri normuna dönüştürmüş durumda. Android dünyasında ise bu adımı somut olarak atan ilk büyük üretici Google oldu ve Pixel 10 serisi yerleşik Qi2 mıknatıslarıyla pazara çıktı. Samsung bugüne kadar Qi2’yi tamamen göz ardı etmedi, ancak manyetik hizalamayı telefonun içine koymak yerine kılıf tabanlı çözümlerle sınırlı tuttu. Galaxy S26 serisi, bu yaklaşımın değişmesi beklenen ilk model ailesi olarak görülüyordu.

Tam Boyutta Gör İlk sızıntılar, Galaxy S26 serisinin Qi2 manyetik yapısı dikkate alınarak tasarlandığını ve yeni standartla uyumlu daha yüksek kablosuz şarj hızları sunacağını öne sürüyordu. Hatta Samsung’un manyetik power bank’ler ve MagSafe benzeri manyetik kablosuz şarj cihazları geliştirdiği bilgisi de bu iddiaları güçlendirmişti. 25W Qi2 kablosuz şarj sunacağı söylenen manyetik bir şarj diskinin varlığı, telefonların içinde mıknatıs olacağı beklentisini doğal olarak artırdı. Ancak sızıntılar derinleştikçe bu senaryo giderek zayıfladı.

Son sızıntılara göre Galaxy S26 serisi için hem manyetik hem de manyetik olmayan resmi Samsung kılıflarının listelendiğini ortaya koyuyor. Bir üreticinin, Qi2’yi yerleşik olarak destekleyen bir telefon için mıknatıssız kılıflar sunması teknik açıdan mantıklı görülmüyor. Çünkü Qi2 standardında, telefonun içindeki mıknatıslar çıplak kullanımda yeterli olsa bile kalın bir kılıf takıldığında manyetik gücün zayıflaması kaçınılmaz. Bu nedenle gerçek Qi2 entegrasyonu olan cihazlarda, üreticinin kendi kılıflarının da mıknatıs içermesi neredeyse bir zorunluluk haline geliyor.

Tam Boyutta Gör Bu detay, Galaxy S26 ve Galaxy S26 Ultra modellerinde dahili Qi2 mıknatıslarının bulunmadığı ihtimalini güçlendiriyor. Manyetik olmayan kılıfların her iki model için de listelenmiş olması, serinin tamamında bu özelliğin yer almayacağına dair güçlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Bu strateji değişikliğinin arkasında, Samsung’un iPhone 17’nin piyasaya çıkışının ardından Galaxy S26 tasarımını yeniden ele alması yatıyor olabilir. Şirketin bu süreçte bazı donanım planlarından vazgeçtiği ve Qi2 manyetik entegrasyonunun da bu kapsamda rafa kaldırıldığı konuşuluyor.

Galaxy S26 Ultra cephesinde sızıntılar yalnızca Qi2 ile sınırlı değil. Yeni bilgiler, S Pen’in yalnızca siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacağını ve tıklama mekanizmasının cihaz rengine uyumlu olacağını ortaya koyuyor. Cihazın Kobalt Moru, Siyah Gölge, Beyaz Gölge ve Galaktik Mavi renkleriyle gelmesi beklenirken, kalemin gövde rengine göre siyah ya da beyaz olacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Bluetooth özelliklerinin S Pen’e geri dönmesi ise şu aşamada olası görünmüyor. Samsung, bu fonksiyonları Galaxy S25 Ultra ile kaldırmıştı ve Galaxy S26 Ultra için herhangi bir geri dönüş sinyali bulunmuyor. Bu durum, kalemin daha çok klasik bir giriş aracı olarak konumlandırılmaya devam edeceğini gösteriyor.

