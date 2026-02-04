Samsung Galaxy S26 serisi, Qi2 mıknatıs beklentisini boşa çıkarabilir

İşte Qi2 yaklaşımının ve S Pen tasarımının perde arkası:
Kablosuz şarj tarafında Qi2 standardı, Apple’ın yıllardır iPhone’larda kullandığı MagSafe yaklaşımını açık bir endüstri normuna dönüştürmüş durumda. Android dünyasında ise bu adımı somut olarak atan ilk büyük üretici Google oldu ve Pixel 10 serisi yerleşik Qi2 mıknatıslarıyla pazara çıktı. Samsung bugüne kadar Qi2’yi tamamen göz ardı etmedi, ancak manyetik hizalamayı telefonun içine koymak yerine kılıf tabanlı çözümlerle sınırlı tuttu. Galaxy S26 serisi, bu yaklaşımın değişmesi beklenen ilk model ailesi olarak görülüyordu.
Son sızıntılara göre Galaxy S26 serisi için hem manyetik hem de manyetik olmayan resmi Samsung kılıflarının listelendiğini ortaya koyuyor. Bir üreticinin, Qi2’yi yerleşik olarak destekleyen bir telefon için mıknatıssız kılıflar sunması teknik açıdan mantıklı görülmüyor. Çünkü Qi2 standardında, telefonun içindeki mıknatıslar çıplak kullanımda yeterli olsa bile kalın bir kılıf takıldığında manyetik gücün zayıflaması kaçınılmaz. Bu nedenle gerçek Qi2 entegrasyonu olan cihazlarda, üreticinin kendi kılıflarının da mıknatıs içermesi neredeyse bir zorunluluk haline geliyor.
Galaxy S26 Ultra cephesinde sızıntılar yalnızca Qi2 ile sınırlı değil. Yeni bilgiler, S Pen’in yalnızca siyah ve beyaz renk seçenekleriyle sunulacağını ve tıklama mekanizmasının cihaz rengine uyumlu olacağını ortaya koyuyor. Cihazın Kobalt Moru, Siyah Gölge, Beyaz Gölge ve Galaktik Mavi renkleriyle gelmesi beklenirken, kalemin gövde rengine göre siyah ya da beyaz olacağı belirtiliyor.