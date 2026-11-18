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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Samsung, Galaxy S26 serisi için Android 17 tabanlı One UI 9.5 beta güncellemesini yayınladı. İlk sürüm şimdilik belirli ülkelerde erişime açıldı. Yaklaşık 3,6 gigabayt boyutundaki yeni sürüm; sadeleşen kamera tasarımı, kilit ekranı derinlik efektleri ve doğrudan uygulama kilitleme gibi yenilikler getiriyor. Ayrıca Samsung Health için fotoğraflı yemek analizi ve gelişmiş DeX pencere yönetimi de güncellemede yer alıyor. Kararlı sürümün Galaxy S27 serisiyle birlikte sunulması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini uyumlu Galaxy cihazlara dağıtmayı sürdürürken bir sonraki yazılım sürümü için de hazırlıklarını hızlandırdı. Şirket, Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerini kapsayan One UI 9.5 beta programını resmen kullanıma açtı.

Ancak One UI 9.5 beta programı henüz tüm bölgelerde kullanıma sunulmuş değil. Samsung'un açıkladığı programa şu anda Almanya, Hindistan, Polonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD'deki kullanıcılar katılabiliyor.

Galaxy S26 kullanıcıları One UI 9.5 beta sürümünü nasıl yükleyebilir?

Beta programına dahil olmak isteyen kullanıcıların Galaxy S26 serisi telefonlarında Samsung Members uygulaması üzerinden One UI 9.5 beta programına kayıt olmaları gerekiyor. Programa kaydolduktan sonra Ayarlar bölümündeki Yazılım güncellemesi menüsünden yeni beta sürümü kontrol edilebiliyor.

Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra için yayınlanan ilk One UI 9.5 beta sürümü, yazılım numarasının sonunda ZKN uzantısını taşıyor. Yaklaşık 3,6 GB boyutundaki güncelleme, Kasım 2026 Android güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Kararlı One UI 9.5 güncellemesi ne zaman yayınlanacak?

Samsung, One UI 9.5'in kararlı sürümünün ne zaman dağıtılacağına ilişkin henüz resmi bir takvim paylaşmadı. Bununla birlikte Galaxy S27 serisinin, yeni arayüzün kararlı sürümüyle kutudan çıkan ilk Samsung telefonları olması bekleniyor.

One UI 9.5 hangi yenilikleri getiriyor?

Kamera deneyimi geliştiriliyor

One UI 9.5, Galaxy telefonların kamera arayüzünde önemli düzenlemeler yapıyor. Kamera uygulamasındaki hızlı kontroller artık kaydırma gerektirmeden tek ekranda görüntülenebiliyor. Deklanşörün bulunduğu alt bölümün yerleşimi de daha sade ve kullanışlı olacak şekilde yeniden tasarlanıyor.

Profesyonel çekim yapmak isteyen kullanıcılar için Pro ve Pro Video modları da geliştiriliyor. Kullanıcılar artık kendilerine özel kontrol düğmeleri ve çekim ön ayarları oluşturabilecek. Lens ve yakınlaştırma seviyeleri odak uzaklığı cinsinden görüntülenebilecek. Manuel ayar kaydırıcıları üzerinde de daha hassas kontrol sağlanacak.

Kilit ekranına yeni kişiselleştirme seçenekleri geliyor

Kilit ekranı tarafındaki en dikkat çekici yeniliklerden biri, duvar kağıtlarına eklenen canlı derinlik efekti. Bu özellik sayesinde telefon eğildiğinde duvar kağıdındaki nesneler farklı derinlik seviyelerinde hareket ederek üç boyutlu bir görünüm oluşturacak. Özelliğin Galaxy S ve FE serilerinin amiral gemisi modelleri, Galaxy Z serisi ve tabletlerde desteklenmesi bekleniyor.

Samsung ayrıca kilit ekranındaki saniyeli saat göstergesinin ne kadar süreyle açık kalacağını seçme imkanı sunuyor. Kullanıcılar 10 saniye, 30 saniye, 1 dakika, 2 dakika, 5 dakika veya 10 dakika seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

Now Bar da spor karşılaşmaları için yeni animasyonlarla geliştiriliyor. Daha fazla spor dalını kapsayacak şekilde genişletilen animasyonlar, favori takımların golleri ve galibiyetleri sırasında özel görsel efektler sunacak.

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Uygulama kilidi ve güvenlik iyileştirmeleri

One UI 9.5'in en önemli yeniliklerinden biri, uzun zamandır beklenen uygulama kilidi özelliği olacak. Kullanıcılar artık üçüncü taraf uygulamalara ihtiyaç duymadan istedikleri uygulamaları doğrudan kilitleyebilecek.

Kilitlenen uygulamalara erişmek için parmak izi, yüz tanıma veya PIN, desen ve parola gibi ekran kilidi yöntemlerinden biri gerekecek. Üstelik uygulamalar kilitliyken ilgili widget'lar ve bildirim içerikleri de gizlenecek. Böylece telefonun kilidi başka bir kişi tarafından açılmış olsa bile özel uygulamalardaki bilgilere erişilmesi engellenecek.

Galaxy S26 Ultra kullanıcıları için Privacy Display özelliği de genişletiliyor. Güvenli uygulama özellikleriyle otomatik olarak etkinleşebilen bu sistem; kilitli uygulamaları, Samsung Internet'in Gizli modunu, Galeri'deki özel albümleri ve Samsung Notes içerisindeki kilitli notları kapsayacak. Ayrıca bildirim paneli ve son uygulamalar ekranındaki önizlemeler de korunabilecek.

Biyometrik doğrulama tarafında ise parmak izi ve yüz tanıma artık desteklenen işlemlerde eş zamanlı çalışabilecek. Kullanıcıların yüz tanımayı kullanmak için ekrana ayrıca dokunması gerekmeyecek. Ekrana bakmak veya parmak izi sensörüne dokunmak kimlik doğrulaması için yeterli olacak.

Dosyalarım ve Samsung DeX geliştiriliyor

Samsung'un dosya yöneticisi My Files, yeni sürümle birlikte daha fazla belge formatını destekleyecek. Kullanıcılar artık Microsoft Office veya başka bir uygulama yüklemeden DOCX ve PPTX dosyalarını doğrudan My Files üzerinden açabilecek. PDF ve TXT dosyalarını görüntüleyebilen mevcut Document Reader özelliği böylece genişletilecek.

Samsung DeX tarafında ise pencere yönetimi geliştiriliyor. Bir uygulama penceresi tam ekran yapıldığında ekranın tamamını kaplayacak. Pencere kontrolleri üst taraftaki durum çubuğuna entegre edilirken görev çubuğunun arkasında uygulamanın arka plan rengi gösterilecek. Ayrıca kullanıcılar pencereleri ekranın dört köşesine yerleştirebilecek. Ek olarak çalışan uygulamalar iki, üç veya dört ayrı pencere halinde düzenlenebilecek.

Samsung Health daha kapsamlı hale geliyor

One UI 9.5 ile Samsung Health uygulamasına da çeşitli yenilikler ekleniyor. Uyku koçluğu özelliği artık son iki haftalık dönem içerisinde yalnızca üç günlük veriyle çalışabilecek. Böylece kullanıcılar daha az veri biriktirerek uyku düzenleri hakkında kişiselleştirilmiş öneriler alabilecek.

Kullanıcılar tüketecekleri yemeğin fotoğrafını çekerek besin değerlerini, içeriklerini ve tahmini kalorisini görüntüleyebilecek. Böylece yiyecekleri tek tek arayıp manuel olarak kaydetme ihtiyacı azalacak. Ancak fotoğrafla yemek analizinin şimdilik ABD ile sınırlı olduğu belirtiliyor.

Mindful Notes isimli yeni özellik ise kullanıcıların düşüncelerini serbest yazı veya yönlendirilmiş sorular aracılığıyla kaydetmesine imkan tanıyacak. Bu notlar Mood Check-in özelliğiyle senkronize edilerek ruh hali değişimlerinin takip edilmesine yardımcı olacak.

İlaç takibi özelliği de küresel çapta kullanıma açılıyor. Kullanıcılar ilaçlarını, vitaminlerini ve takviyelerini uygulamaya ekleyebilecek, kişiselleştirilmiş hatırlatıcılar oluşturabilecek ve günlük kullanım durumlarını takip edebilecek.

Erişilebilirlik ve diğer yenilikler

Kullanıcılar, erişilebilirlik araçlarına her zaman ekranda bulunan yüzen bir kısayol düğmesi üzerinden ulaşabilecek. Görsel göstergeler sayesinde hangi özelliklerin etkin olduğu da daha kolay anlaşılacak.

İşitme cihazlarıyla ilgili kontroller bildirim paneline taşınıyor. Kullanıcılar bağlı işitme cihazlarının ses seviyesini doğrudan buradan ayarlayabilecek. Ayrıca bildirimler, zil sesleri ve alarmlar gibi hangi seslerin işitme cihazına aktarılacağını seçebilecek.

Samsung, ses seçeneklerini de genişletiyor. Kullanıcılar şirketin geleneksel Over the Horizon zil sesinin geçmiş sürümlerini ve farklı Galaxy cihazlarında kullanılan seçili zil seslerini indirerek kullanabilecek.

Ancak güncellemenin bazı mevcut özellikleri kaldıracağını da belirtmek gerekiyor. One UI 9.5'e yükseltme yapıldığında Now Brief içerisindeki Audio Brief ve Moments özellikleri artık kullanılamayacak.

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Samsung, Galaxy S26 serisi için One UI 9.5 betayı yayınladı

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