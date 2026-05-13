Galaxy S26 serisi için One UI 9 beta yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Android 17 tabanlı ilk One UI 9 beta sürümü, S94xBXXU2ZZEF yapı numarasıyla geliyor. Güncellemenin boyutu 3.6 GB’ı aşarken Mayıs 2026 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.
İşte One UI 9 ile gelen yenilikler
Daha özelleştirilebilir hızlı panel
Yeni sürümle birlikte hızlı ayarlar paneli artık çok daha detaylı şekilde özelleştirilebiliyor. Kullanıcılar parlaklık ve ses kaydırıcılarının boyutunu değiştirebilirken medya oynatıcısının yerleşimini de düzenleyebiliyor. Ayrıca ses modu düğmesi artık ses kaydırıcısından bağımsız şekilde kullanılabiliyor.
Samsung DeX geliştirmeleri
Uygulama pencerelerini masaüstleri arasında taşımak kolaylaşırken, son uygulamalar ekranına eklenen masaüstü önizlemeleri sayesinde geçişler tek dokunuşla yapılabiliyor.
Notlar uygulaması
Samsung Notes uygulamasına eklenen yeni “Bant” özelliği ise notların belirli bölümlerini gizleyip gerektiğinde ortaya çıkarmaya imkan tanıyor. Bunun yanında yeni kalem stilleri de eklenmiş durumda.
Game Booster panelinde daha fazla ayar
Oyuncular için güncellenen Game Booster paneli üzerinden ekran çözünürlüğü ve ekran görüntüsü formatı gibi ayarlara oyundan çıkmadan erişilebiliyor.
Konum erişim şeffaflığı
Gizlilik tarafında ise uygulamaların konum erişimi artık daha şeffaf hale geliyor. Bir uygulama konum verisine eriştiğinde ekranın üst kısmında mavi bir gösterge belirecek ve kullanıcı hangi uygulamanın erişim sağladığını hızlı panel üzerinden görebilecek.
Yeni erişilebilirlik özellikleri
Erişilebilirlik özellikleri de One UI 9’un öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor. Yeni “Text spotlight” özelliği ekrandaki metinleri büyütüp ayrı bir pencerede öne çıkarırken, “Select to speak” özelliği sayesinde kullanıcılar tam TalkBack’i açmadan seçilen içerikleri sesli şekilde dinleyebilecek.
Fiziksel klavye kısayolları ve fare iyileştirmeleri
Fiziksel klavye kullananlar için yeni kısayollar eklenirken, klavye üzerinden fare kontrolü sağlayan “Mouse tuşları” özelliği de hız ve ivme ayarlarıyla geliştirilmiş durumda. Sayısal tuş takımıyla imleç kontrolü yapmak da artık mümkün.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.