Galaxy S26 serisi için One UI 9 beta yayınlandı: İşte gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Samsung dün One UI 9 beta programını duyurmuştu ve şirket şimdi Galaxy S26 serisi için ilk One UI 9 beta güncellemesini yayınladı. One UI 9 beta şu anda Güney Kore, Almanya ve Birleşik Krallık’taki Galaxy S26 kullanıcılarına sunuluyor.

Android 17 tabanlı ilk One UI 9 beta sürümü, S94xBXXU2ZZEF yapı numarasıyla geliyor. Güncellemenin boyutu 3.6 GB’ı aşarken Mayıs 2026 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy S26 Ultra için yayınlanan resmi değişiklik listesine göre One UI 9, özellikle özelleştirme, erişilebilirlik ve üretkenlik tarafında önemli yenilikler getiriyor.

İşte One UI 9 ile gelen yenilikler

Daha özelleştirilebilir hızlı panel

Yeni sürümle birlikte hızlı ayarlar paneli artık çok daha detaylı şekilde özelleştirilebiliyor. Kullanıcılar parlaklık ve ses kaydırıcılarının boyutunu değiştirebilirken medya oynatıcısının yerleşimini de düzenleyebiliyor. Ayrıca ses modu düğmesi artık ses kaydırıcısından bağımsız şekilde kullanılabiliyor.

Samsung DeX geliştirmeleri

Uygulama pencerelerini masaüstleri arasında taşımak kolaylaşırken, son uygulamalar ekranına eklenen masaüstü önizlemeleri sayesinde geçişler tek dokunuşla yapılabiliyor.

Notlar uygulaması

Samsung Notes uygulamasına eklenen yeni “Bant” özelliği ise notların belirli bölümlerini gizleyip gerektiğinde ortaya çıkarmaya imkan tanıyor. Bunun yanında yeni kalem stilleri de eklenmiş durumda.

Game Booster panelinde daha fazla ayar

Oyuncular için güncellenen Game Booster paneli üzerinden ekran çözünürlüğü ve ekran görüntüsü formatı gibi ayarlara oyundan çıkmadan erişilebiliyor.

Konum erişim şeffaflığı

Gizlilik tarafında ise uygulamaların konum erişimi artık daha şeffaf hale geliyor. Bir uygulama konum verisine eriştiğinde ekranın üst kısmında mavi bir gösterge belirecek ve kullanıcı hangi uygulamanın erişim sağladığını hızlı panel üzerinden görebilecek.

Yeni erişilebilirlik özellikleri

Erişilebilirlik özellikleri de One UI 9’un öne çıkan yenilikleri arasında yer alıyor. Yeni “Text spotlight” özelliği ekrandaki metinleri büyütüp ayrı bir pencerede öne çıkarırken, “Select to speak” özelliği sayesinde kullanıcılar tam TalkBack’i açmadan seçilen içerikleri sesli şekilde dinleyebilecek.

Fiziksel klavye kısayolları ve fare iyileştirmeleri

Fiziksel klavye kullananlar için yeni kısayollar eklenirken, klavye üzerinden fare kontrolü sağlayan “Mouse tuşları” özelliği de hız ve ivme ayarlarıyla geliştirilmiş durumda. Sayısal tuş takımıyla imleç kontrolü yapmak da artık mümkün.

