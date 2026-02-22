Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S26 serisi için yapay zeka ortaklığını duyurdu

    Samsung, Galaxy S26 serisine kapsamlı Perplexity entegrasyonu getireceğini duyurdu. Galaxy S26 kullanıcıları, "Hey Plex" uyandırma ifadesiyle yapay zeka asistanını etkinleştirebilecek.

    samsung galaxy s26 perplexity yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Samsung, önde gelen yapay zeka şirketlerinden Perplexity ile resmi olarak ortaklık kurduğunu ve bu ortaklığın, yakında piyasaya sürülecek Galaxy S26 serisi için ikinci bir yapay zeka asistanı olarak sunulacağını duyurdu.

    Perplexity entegrasyonu

    Galaxy S26 kullanıcıları, özel uyandırma ifadesi “Hey, Plex” kullanarak ya da telefonun yan düğmesine basılı tutarak Perplexity'yi çağırabilecek.

    İşlevsellik açısından, Perplexity, Notlar, Takvim, Galeri, Saat, Hatırlatıcılar gibi sistem uygulamalarının yanı sıra belirli üçüncü parti uygulamalarda, uygulama düzeyinde erişime sahip olacak. Samsung, Perplexity’i işletim sistemi genelinde bağlamı anlayabilen ve arka planda çok adımlı görevleri tamamlamaya yardımcı olabilen sistem düzeyinde bir yapay zeka asistanı olarak konumlandırıyor. Kullanıcılar açısından bu, bir soru sorma, ilgili bilgileri alma, notlar veya hatırlatıcılar oluşturma ve etkinlik planlama anlamına gelebilir; bunların hepsi ayrı uygulamalar arasında geçiş yapmadan tek bir komutla yapılabilecek.

    Samsung ayrıca yakın zamanda konuşma tabanlı bir cihaz asistanı olarak çalışacak şekilde geliştirilen Bixby'nin son sürümünü betaya açtı. Ayrıca Gemini için Google ortaklığını sürdürecek. Şirket, kullanıcıları tek bir asistana ya da deneyime bağlı tutmak yerine, farklı yapay zeka hizmetlerinin aynı cihazda bir arada bulunabileceği açık, çoklu asistan ekosistemi oluşturduğunu söylüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    scorpion20 16 saat önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    vay be gayet iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai starex kamyonet bingöl kürt mü ppf kaplama zararlı mı mutlu akü çalışan yorumları iphone parolayı kapat aktif değil

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Plus
    Apple iPhone 15 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum