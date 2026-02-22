Samsung, Galaxy S26 serisi için yapay zeka ortaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Samsung, önde gelen yapay zeka şirketlerinden Perplexity ile resmi olarak ortaklık kurduğunu ve bu ortaklığın, yakında piyasaya sürülecek Galaxy S26 serisi için ikinci bir yapay zeka asistanı olarak sunulacağını duyurdu.

Perplexity entegrasyonu

Galaxy S26 kullanıcıları, özel uyandırma ifadesi “Hey, Plex” kullanarak ya da telefonun yan düğmesine basılı tutarak Perplexity'yi çağırabilecek.

İşlevsellik açısından, Perplexity, Notlar, Takvim, Galeri, Saat, Hatırlatıcılar gibi sistem uygulamalarının yanı sıra belirli üçüncü parti uygulamalarda, uygulama düzeyinde erişime sahip olacak. Samsung, Perplexity’i işletim sistemi genelinde bağlamı anlayabilen ve arka planda çok adımlı görevleri tamamlamaya yardımcı olabilen sistem düzeyinde bir yapay zeka asistanı olarak konumlandırıyor. Kullanıcılar açısından bu, bir soru sorma, ilgili bilgileri alma, notlar veya hatırlatıcılar oluşturma ve etkinlik planlama anlamına gelebilir; bunların hepsi ayrı uygulamalar arasında geçiş yapmadan tek bir komutla yapılabilecek.

Samsung ayrıca yakın zamanda konuşma tabanlı bir cihaz asistanı olarak çalışacak şekilde geliştirilen Bixby'nin son sürümünü betaya açtı. Ayrıca Gemini için Google ortaklığını sürdürecek. Şirket, kullanıcıları tek bir asistana ya da deneyime bağlı tutmak yerine, farklı yapay zeka hizmetlerinin aynı cihazda bir arada bulunabileceği açık, çoklu asistan ekosistemi oluşturduğunu söylüyor.

