Samsung Galaxy S26 serisinde Exynos 2600 geliyor: İşte nedeni

Exynos 2600 geri dönüyor
Yeni bilgilere göre Samsung, serinin en az iki modelinde Galaxy S26 Pro ve muhtemelen S26 Edge (ya da S26 Air) için kendi geliştirdiği 2nm Exynos 2600 işlemciyi kullanmayı planlıyor. Amiral gemisi S26 Ultra ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 ile yola devam edecek. Böylece Exynos, Snapdragon ayrımı yeniden masaya geliyor.
Bu dönüşün temelinde performanstan çok maliyet baskısından kaynaklı. 2025’in ilk yarısında Samsung’un DX bölümü, bileşen alım maliyetlerinde %29,2 artış yaşadı. Özellikle Snapdragon 8 Elite yongaları ve Galaxy Z Fold 7 gibi modellerde kullanılan TSMC üretimli 3nm çipler, şirketin kâr marjlarını ciddi biçimde zorladı.
Teknik açıdan Exynos 2600, 10 çekirdekli CPU tasarımı ve geliştirilmiş güç verimliliğiyle öne çıkıyor. Ancak halen önemli engellere sahip. Çip verimliliği %40 seviyesinde kalırken, rakip TSMC'nin 3nm sürecinde %60 verimlilik elde ettiğini söyleyelim. Samsung, Exynos 2600'ün Kasım 2025'te seri üretimine başlamayı planlıyor. Bu zaman çizelgesi tutarsa, işlemcinin 2026'nın başında piyasaya çıkacak Galaxy S26 ailesine yetişmesi mümkün.
