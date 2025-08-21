Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S26 serisinde Exynos 2600 geliyor: İşte nedeni

    Samsung, Galaxy S26 serisinde yeniden Exynos’a yöneliyor. Exynos 2600’ün dönüşü maliyet baskılarıyla şekillenirken, Snapdragon 8 Elite 2 ile kıyasıya rekabet gündemde.

    Samsung Galaxy S26 serisinde Exynos 2600 geliyor: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2026’da tanıtacağı Galaxy S26 serisi için stratejisini netleştirmeye başladı. Şirket, S25 serisinde Exynos 2500'ü rafa kaldırarak yaklaşık 400 milyon dolarlık zarara uğramıştı. Ancak son raporlar, Exynos 2600'ün geri döneceğini gösteriyor. Ancak iki modelle sınırlı olabilir.

    Exynos 2600 geri dönüyor

    Yeni bilgilere göre Samsung, serinin en az iki modelinde Galaxy S26 Pro ve muhtemelen S26 Edge (ya da S26 Air) için kendi geliştirdiği 2nm Exynos 2600 işlemciyi kullanmayı planlıyor. Amiral gemisi S26 Ultra ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 ile yola devam edecek. Böylece Exynos, Snapdragon ayrımı yeniden masaya geliyor.

    Bu dönüşün temelinde performanstan çok maliyet baskısından kaynaklı. 2025’in ilk yarısında Samsung’un DX bölümü, bileşen alım maliyetlerinde %29,2 artış yaşadı. Özellikle Snapdragon 8 Elite yongaları ve Galaxy Z Fold 7 gibi modellerde kullanılan TSMC üretimli 3nm çipler, şirketin kâr marjlarını ciddi biçimde zorladı.

    Teknik açıdan Exynos 2600, 10 çekirdekli CPU tasarımı ve geliştirilmiş güç verimliliğiyle öne çıkıyor. Ancak halen önemli engellere sahip. Çip verimliliği %40 seviyesinde kalırken, rakip TSMC'nin 3nm sürecinde %60 verimlilik elde ettiğini söyleyelim. Samsung, Exynos 2600’ün Kasım 2025’te seri üretimine başlamayı planlıyor. Bu zaman çizelgesi tutarsa, işlemcinin 2026’nın başında piyasaya çıkacak Galaxy S26 ailesine yetişmesi mümkün.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 16 saat önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klima neden buz atar eve giren çekirge nasıl çıkarılır ayranın zararları uşak nasıl bir yer emniyet kemeri cezası plakaya mi yazılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum