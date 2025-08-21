Samsung Galaxy S26 serisinde Exynos 2600 geliyor: İşte nedeni

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, 2026’da tanıtacağı Galaxy S26 serisi için stratejisini netleştirmeye başladı. Şirket, S25 serisinde Exynos 2500'ü rafa kaldırarak yaklaşık 400 milyon dolarlık zarara uğramıştı. Ancak son raporlar, Exynos 2600'ün geri döneceğini gösteriyor. Ancak iki modelle sınırlı olabilir.

Exynos 2600 geri dönüyor

Yeni bilgilere göre Samsung, serinin en az iki modelinde Galaxy S26 Pro ve muhtemelen S26 Edge (ya da S26 Air) için kendi geliştirdiği 2nm Exynos 2600 işlemciyi kullanmayı planlıyor. Amiral gemisi S26 Ultra ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 ile yola devam edecek. Böylece Exynos, Snapdragon ayrımı yeniden masaya geliyor.

Bu dönüşün temelinde performanstan çok maliyet baskısından kaynaklı. 2025’in ilk yarısında Samsung’un DX bölümü, bileşen alım maliyetlerinde %29,2 artış yaşadı. Özellikle Snapdragon 8 Elite yongaları ve Galaxy Z Fold 7 gibi modellerde kullanılan TSMC üretimli 3nm çipler, şirketin kâr marjlarını ciddi biçimde zorladı.

Teknik açıdan Exynos 2600, 10 çekirdekli CPU tasarımı ve geliştirilmiş güç verimliliğiyle öne çıkıyor. Ancak halen önemli engellere sahip. Çip verimliliği %40 seviyesinde kalırken, rakip TSMC'nin 3nm sürecinde %60 verimlilik elde ettiğini söyleyelim. Samsung, Exynos 2600’ün Kasım 2025’te seri üretimine başlamayı planlıyor. Bu zaman çizelgesi tutarsa, işlemcinin 2026’nın başında piyasaya çıkacak Galaxy S26 ailesine yetişmesi mümkün.

